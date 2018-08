Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utolsó, gyakorlati félévében 115 ezer helyett 230 ezer forint tandíjat kell fizetnie a Budapesti Gazdasági Egyetem legalább 200 hallgatójának, pedig beiratkozásukkor kötött szerződésük szerint erre az időszakra csak az önköltségi ár felét kellene befizetniük. Az intézmény közleményben reagált. ","shortLead":"Utolsó, gyakorlati félévében 115 ezer helyett 230 ezer forint tandíjat kell fizetnie a Budapesti Gazdasági Egyetem...","id":"20180830_dupla_tandij_szenatusi_dontes_bge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78052d6f-c3c7-4c44-b263-c7594bdacbae","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_dupla_tandij_szenatusi_dontes_bge","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:39","title":"A BGE szerint nem igaz, hogy kétszer akkora tandíjat fizettetnek a diákokkal, mint amiben megállapodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","shortLead":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","id":"20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a11cae-027c-48bd-ab72-f67fb5fe4ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:04","title":"Ágyi poloskák csíphettek össze egy kisbabát egy budapesti gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9faeb031-9c17-4f8f-886f-09ac956418df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik. De vajon mi 2018 és minden idők rekordideje?","shortLead":"A Forma–1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik. De vajon mi...","id":"20180831_onnek_kicsit_tovabb_tart_4_kerek_csereje_19_masodperc_alatt_video_f1_forma1_vettel_ferrari_massa_williams_webber_red_bull","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9faeb031-9c17-4f8f-886f-09ac956418df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132171af-a8b6-49f7-b6ae-3dd415f8185c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_onnek_kicsit_tovabb_tart_4_kerek_csereje_19_masodperc_alatt_video_f1_forma1_vettel_ferrari_massa_williams_webber_red_bull","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:21","title":"Önnek kicsit tovább tart: 4 kerék cseréje 1,9 másodperc alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddb586f-bfd9-469a-9356-ec189d064a9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több méter magas betonfallal vehetik körül Berlin történelmi belvárosának egy részét. A zárt övezetbe csak \"vízummal\" lehetne belépni, a mobiloktól pedig majd meg kell válni a belépésnél. Még szerencse, hogy csupán egy művészeti projektről van szó. ","shortLead":"Több méter magas betonfallal vehetik körül Berlin történelmi belvárosának egy részét. A zárt övezetbe csak \"vízummal\"...","id":"20180829_Megint_falat_akarnak_epiteni_Berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fddb586f-bfd9-469a-9356-ec189d064a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0c879d-0b0d-40e8-8d28-f20317f0c324","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Megint_falat_akarnak_epiteni_Berlinben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:10","title":"Megint falat akarnak építeni Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4e2bbc-25d0-4efc-917d-ac859722aec9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet szerint a közmédia elfogult volt. A kormányzat szerint az EBESZ túllépte a hatáskörét.","shortLead":"A nemzetközi szervezet szerint a közmédia elfogult volt. A kormányzat szerint az EBESZ túllépte a hatáskörét.","id":"20180829_EBESZ_Demokratikus_volt_az_aprilisi_valasztas_de_nem_egyenlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4e2bbc-25d0-4efc-917d-ac859722aec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1f8237-7e1b-450e-b39d-b1863092ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_EBESZ_Demokratikus_volt_az_aprilisi_valasztas_de_nem_egyenlo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:28","title":"EBESZ: Demokratikus volt az áprilisi választás, de nem voltak egyenlőek a feltételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251ab342-69c0-46a5-8f47-071c1862dc56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egykori társalapítója nemcsak a világ legnagyobb repülőgépét építette meg, hogy könnyebb legyen az űrbe juttatni dolgokat, de most saját rakétát is fejleszt hozzá.","shortLead":"A Microsoft egykori társalapítója nemcsak a világ legnagyobb repülőgépét építette meg, hogy könnyebb legyen az űrbe...","id":"20180829_stratlaunch_urrepulo_raketa_black_ice_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=251ab342-69c0-46a5-8f47-071c1862dc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5691d6f4-21d0-4a0d-bf56-527e58a63d63","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_stratlaunch_urrepulo_raketa_black_ice_repulogep","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:03","title":"A világ legnagyobb repülőgépe a levegőben, repülés közben lövi ki a teherrakétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67cb902-a3f6-4ab1-be46-682e0e8899e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három nap után találták meg a társait, akik ébren várták a mentőcsapatot, mivel több jegesmedve is járt a táboruk körül.","shortLead":"Három nap után találták meg a társait, akik ébren várták a mentőcsapatot, mivel több jegesmedve is járt a táboruk körül.","id":"20180830_Bocsat_vedte_a_jegesmedve_amelyik_megolt_egy_vadaszt_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f67cb902-a3f6-4ab1-be46-682e0e8899e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e2f294-a3bb-4202-aa73-716b2e0f9066","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Bocsat_vedte_a_jegesmedve_amelyik_megolt_egy_vadaszt_Kanadaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:58","title":"Bocsát védte a jegesmedve, amelyik megölt egy vadászt Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","shortLead":"A bevándorlásellenes holland Szabadságpárt hirdette meg a versenyt, de végül biztonsági aggályok miatt nem tartják meg. ","id":"20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4f8951-2f1d-44d7-8de4-fd0141cb1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1bd861-ed53-47c1-8ed3-a8b067f01341","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Mohamedkarikaturavrsenyt_hirdettek_Hollandiaban_de_inkabb_lemondtak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:45","title":"Mohamed-karikatúravrsenyt hirdettek Hollandiában, de inkább lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]