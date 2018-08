Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Spiegel szerint az európai konzultáción válaszolók 80 százaléka azt kérte, hogy ne legyen több óraátállítás.","shortLead":"A Spiegel szerint az európai konzultáción válaszolók 80 százaléka azt kérte, hogy ne legyen több óraátállítás.","id":"20180829_Egy_lepessel_kozelebb_kerultunk_ahhoz_hogy_eltoroljek_az_oraatallitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aec13fa-155e-4944-8198-56f6205a00a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Egy_lepessel_kozelebb_kerultunk_ahhoz_hogy_eltoroljek_az_oraatallitast","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:59","title":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy eltöröljék az óraátállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","shortLead":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","id":"20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8d8f5-ed10-4a5d-8427-ba3b85ce149a","keywords":null,"link":"/elet/20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:22","title":"Schwarzenegger is csatlakozott Törőcsik Mari alapítványához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35207f-061e-428b-975c-f6a4d5819f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"George Garofano számos híresség, köztük Jennifer Lawrence iCloud-fiókját is megbuherálta, hogy az ott talált fotókat később közszemlére tegye. 