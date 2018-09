Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves asszony gyakran fullad, ezért próbált volna nyitott ablaknál utazni, de egy utas ezt nehezményezte. ","shortLead":"A 67 éves asszony gyakran fullad, ezért próbált volna nyitott ablaknál utazni, de egy utas ezt nehezményezte. ","id":"20180830_Okollel_utottek_arcon_egy_nyugdijast_a_pesti_trolin_mert_kinyitotta_az_ablakot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b992c2-561a-4c34-ac3b-6b1754652976","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Okollel_utottek_arcon_egy_nyugdijast_a_pesti_trolin_mert_kinyitotta_az_ablakot","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:27","title":"Ököllel ütöttek arcon egy nyugdíjast a pesti trolin, mert kinyitotta az ablakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek megpróbálták menteni, ami még menthető, de a kár így is hatalmas.","shortLead":"A helyiek megpróbálták menteni, ami még menthető, de a kár így is hatalmas.","id":"20180830_Egyetlen_ejszaka_alatt_tomegesen_pusztultak_ki_halak_a_pilisvorosvari_Nagytobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec85529-a981-42b5-9acc-60ef2231c551","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Egyetlen_ejszaka_alatt_tomegesen_pusztultak_ki_halak_a_pilisvorosvari_Nagytobol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:45","title":"Egyetlen éjszaka alatt tömegesen pusztultak ki halak a pilisvörösvári Nagy-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították a kérelmét, haza kell jönnie.","shortLead":"Elutasították a kérelmét, haza kell jönnie.","id":"20180830_Napokon_belul_kiadhatjak_a_csengeri_orokosnot_a_svajci_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0911c3fd-a947-4b69-97a9-df728b204b52","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Napokon_belul_kiadhatjak_a_csengeri_orokosnot_a_svajci_hatosagok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:49","title":"Napokon belül kiadhatják a csengeri örökösnőt a svájci hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed4be90-d402-4460-8a15-b2e0607d0f19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porból készült téglákat terveznek, amelyekből utakat, indítóállásokat vagy akár lakóépületeket is építhetnek.","shortLead":"Porból készült téglákat terveznek, amelyekből utakat, indítóállásokat vagy akár lakóépületeket is építhetnek.","id":"20180830_Mar_a_Holdon_valo_epitkezesre_keszul_az_Europai_Urugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed4be90-d402-4460-8a15-b2e0607d0f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2c69ac-55d3-4902-a4d3-93e44cd014fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Mar_a_Holdon_valo_epitkezesre_keszul_az_Europai_Urugynokseg","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:30","title":"Már a Holdon építkezne az Európai Ürügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is vételi ajánlatot kaptak volna a Telenorra. ","shortLead":"Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is...","id":"20180830_Meszaros_megsem_kopogtatott_be_Egy_fejes_szerint_senki_nem_kereste_oket_hogy_megvennek_a_Telenort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1c1b5f-4d51-47de-9ae4-bf9a88ae992c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Meszaros_megsem_kopogtatott_be_Egy_fejes_szerint_senki_nem_kereste_oket_hogy_megvennek_a_Telenort","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:33","title":"Mészáros mégsem kopogtatott be? Egy fejes szerint senki nem kereste őket, hogy megvenné a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brit tudósok egy kísérlet során arra jutottak, hogy ha csak 90 perccel eltolják a reggeli és a vacsora időpontját, már az is segíthet. ","shortLead":"Brit tudósok egy kísérlet során arra jutottak, hogy ha csak 90 perccel eltolják a reggeli és a vacsora időpontját, már...","id":"20180830_Az_etkezesek_idopontjanak_megvaltoztatasa_segithet_a_fogyasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14c846d-5782-4e7c-9060-628264828dd7","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Az_etkezesek_idopontjanak_megvaltoztatasa_segithet_a_fogyasban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:10","title":"Az étkezések időpontjának megváltoztatása segíthet a fogyásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","shortLead":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","id":"20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae5fd4-06fb-4688-bad7-6b0c152c1af3","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:19","title":"Meglepetés: Eminem új albummal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aab44c1-29df-4082-b074-3ecdaef54414","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy drónt reptetett az egyik ellenzéki szervezet gyűlése felett, azonnal a nemzetbiztonság veszélyeztetésével vádolták meg. ","shortLead":"Egy drónt reptetett az egyik ellenzéki szervezet gyűlése felett, azonnal a nemzetbiztonság veszélyeztetésével vádolták...","id":"20180831_Kemkedesert_hat_ev_bortonre_iteltek_egy_ausztal_filmet_Kambodzsaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aab44c1-29df-4082-b074-3ecdaef54414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392c06d2-8e64-4af2-a5c0-aba4b1d04751","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Kemkedesert_hat_ev_bortonre_iteltek_egy_ausztal_filmet_Kambodzsaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 07:01","title":"Kémkedésért hat év börtönre ítéltek egy ausztál filmest Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]