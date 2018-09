Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint novemberben, Szingapúrban aláírhatja a világ eddigi legnagyobb kereskedelmi megállapodását a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) tíz tagállama, valamint Ausztrália, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Új-Zéland. ","shortLead":"A tervek szerint novemberben, Szingapúrban aláírhatja a világ eddigi legnagyobb kereskedelmi megállapodását...","id":"20180901_A_vilag_legnagyobb_kereskedelmi_alkuja_keszul_Trump_persze_hogy_kihagyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15abae4-b68b-4abd-b9ed-b653e02fa4b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_A_vilag_legnagyobb_kereskedelmi_alkuja_keszul_Trump_persze_hogy_kihagyja","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:51","title":"A világ legnagyobb kereskedelmi alkuja készül, Trump persze hogy kihagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább növekedett a megbetegedések száma, újabb halálos áldozat nincs.","shortLead":"Tovább növekedett a megbetegedések száma, újabb halálos áldozat nincs.","id":"20180831_nyugat_nilusi_laz_megbetegedes_edcd_antsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680dffc8-a378-48f4-b591-b787bf36dee5","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_nyugat_nilusi_laz_megbetegedes_edcd_antsz","timestamp":"2018. augusztus. 31. 21:59","title":"Újabb 38 magyar kapta el a nyugat-nílusi lázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jamie Olivernek villámgyorsan kellett több milliárd forintot utalnia vállalkozása számlájára. Máig nem érti, hogyan történhetett ez.","shortLead":"Jamie Olivernek villámgyorsan kellett több milliárd forintot utalnia vállalkozása számlájára. Máig nem érti, hogyan...","id":"20180901_Csak_nehany_ora_valasztotta_el_a_brit_sztarsefet_a_teljes_csodtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f54d1a3-f689-4857-abe5-f235e1548700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Csak_nehany_ora_valasztotta_el_a_brit_sztarsefet_a_teljes_csodtol","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:45","title":"Csak néhány órán múlt, hogy üzletileg nem kozmált oda a brit sztárséf ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniótól lehívandó 3,3 milliárd forintért a West Hungária Bau Kft. épít mélygarázst, majd arra közösségi teret Tatabányán. Az önkormányzat viszont 2 milliárd forintos irányárral írta ki a közbeszerzést. Most Mészárosékat is bevonták a projektbe, mert szükség volt egy \"magánbefektetőre\".","shortLead":"Az uniótól lehívandó 3,3 milliárd forintért a West Hungária Bau Kft. épít mélygarázst, majd arra közösségi teret...","id":"20180831_2_milliardra_gondoltak_33_lett_belole__Meszarosek_foterere_epitkezik_Tiborcz_uzletfele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75901bcb-0fac-4791-83bc-6d2c911910ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_2_milliardra_gondoltak_33_lett_belole__Meszarosek_foterere_epitkezik_Tiborcz_uzletfele","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:54","title":"2 milliárdra gondoltak, 3,3 lett belőle – Mészárosékkal építkezik Tiborcz üzletfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6611ad-5025-4b5d-9379-2202ef995554","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A nagy gyártók orra alá egyre több borsot tör mostanság a OnePlus. A feltörekvő kis gyártó 6-os készüléke elképesztően gyorsra sikeredett, nem mellesleg tetszetős a megjelenése is, és bár nem filléres, ám még mindig olcsóbb a nagy riválisainál.","shortLead":"A nagy gyártók orra alá egyre több borsot tör mostanság a OnePlus. A feltörekvő kis gyártó 6-os készüléke elképesztően...","id":"20180901_oneplus_6_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f6611ad-5025-4b5d-9379-2202ef995554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce92273-1185-4e2b-b38e-7f9d64e20834","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_oneplus_6_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:00","title":"Vörös riasztás: teszteltük a leggyorsabbnak ígért androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180901_Allatkinzassal_vadoljak_a_not_aki_vegetarianus_dietara_fogta_a_kutyajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd36d99-5fdc-458a-8fca-6ccb8a8c0e63","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Allatkinzassal_vadoljak_a_not_aki_vegetarianus_dietara_fogta_a_kutyajat","timestamp":"2018. szeptember. 01. 11:41","title":"Állatkínzással vádolják a nőt, aki vegetariánus diétára fogta a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd289e17-d7aa-44d1-8b77-a012ec23e3dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem a vérprofi szakmabelieknek ajánlják, hanem annak a „középrétegnek”, amelynek tagjai képesek felismerni és értékelni a felszolgálás körülményeiből fakadó különbségeket. ","shortLead":"Nem a vérprofi szakmabelieknek ajánlják, hanem annak a „középrétegnek”, amelynek tagjai képesek felismerni és értékelni...","id":"201835_hazi_robotsommelier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd289e17-d7aa-44d1-8b77-a012ec23e3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dbaac9-e035-4637-a585-a3699da2f1b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_hazi_robotsommelier","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:30","title":"Gondolkodott már azon, hogy legyen egy saját sommelier-je? Itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint csalók küldenek a NAV nevében hamis elektronikus leveleket, hogy adó-visszatérítésre hivatkozva személyes ügyféladatokat szerezzenek meg.","shortLead":"Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint csalók küldenek a NAV nevében hamis...","id":"20180831_A_csalok_nem_adjak_fel__az_ugyfeleitol_ker_segitseget_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30c337-fff6-4496-b29e-e31a3eafb889","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180831_A_csalok_nem_adjak_fel__az_ugyfeleitol_ker_segitseget_a_NAV","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:49","title":"„A csalók nem adják fel!” – az ügyfeleitől kér segítséget a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]