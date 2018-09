Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6d99782-2e9c-47e4-910c-b411ca4f995f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 1000 lóerős olasz sportkocsit nem pont ilyen felhasználásra szánták, de a hátsókerék-hajtású masina láthatóan nem jön zavarba egy kis farolástól.","shortLead":"A közel 1000 lóerős olasz sportkocsit nem pont ilyen felhasználásra szánták, de a hátsókerék-hajtású masina láthatóan...","id":"20180831_poros_gyartelepen_drifteltek_egy_szuperdraga_laferrarival_hibrid_hiperauto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6d99782-2e9c-47e4-910c-b411ca4f995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd399e98-db07-42c1-98a5-da7f1ec4eb5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_poros_gyartelepen_drifteltek_egy_szuperdraga_laferrarival_hibrid_hiperauto_video","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:21","title":"Poros gyártelepen drifteltek egy szuperdrága LaFerrarival – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengült a török líra, értékének csaknem 5 százalékát veszítette el a dollárral szemben csütörtökön, miközben lemondott a jegybank egyik alelnöke, Erkan Kilimci.","shortLead":"Tovább gyengült a török líra, értékének csaknem 5 százalékát veszítette el a dollárral szemben csütörtökön, miközben...","id":"20180830_Lemondott_a_torok_jegybank_alelnoke_tovabb_zuhant_a_lira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c3dbe2-f8f8-4fbc-ab1d-59015f938ca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Lemondott_a_torok_jegybank_alelnoke_tovabb_zuhant_a_lira","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:28","title":"Lemondott a török jegybank alelnöke, tovább zuhant a líra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zavargások előzménye az volt, hogy augusztus 26-ra virradóra a belvárosban leszúrtak egy 35 éves férfit, aki a kórházban meghalt. 