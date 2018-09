Röviddel, hogy az Apple kiküldte idei telefonjainak bemutatójáról szóló meghívókat, meg is jelent az első kép, amely az új modellek lehetséges küllemét mutatja.

Várhatóan három új telefont mutat be szokásos őszi eseményén az Apple, amelyet a néhány órája kiküldött meghívó tanúsága szerint két hét múlva, szeptember 12-én tartanak. Bár a sejtelmes fotóval illusztrált invitációra konkrétumokat nem írtak, az eddig megszokott menetrend alapján ez az az esemény, amelyen az idei készülékeket megláthatja a közönség.

Az eddigi hírek szerint három mobil érkezésére lehet számítani:

az iPhone 9-re (egy 5,8 colos modellre),

a tavaly bemutatott jubileumi iPhone X LCD-vel szerelt, így olcsóbb variánsára (6,1 coll),

illetve ennek a modellnek az aktuális csúcsverziójára, a 2017-esnél is nagyobb képernyővel szerelt, 6,5 hüvelykes iPhone X Plusra.

Előbbi kettőről most osztott meg hivatalos termékfotónak tűnő anyagot a 9to5Mac, íme:

© 9to5Mac

Az Apple-hírek terén mindig jól értesült lap a belsőségeket illetően is közölt új részleteket. Az eddig is ismert volt, hogy az OLED kijelzőtípussal felvértezett mobilok hátlapján dupla kamerák kapnak helyet, a készülékek pontos megnevezése azonban máig ismeretlen volt: a lap szerint mindkettőt iPhone XS-nek hívja az Apple, és arany színekben is kaphatóak lesznek.

A portál a negyedik generációs Apple Watch-ról is megosztott információkat, köztük egy ugyanolyan hitelesnek látszó (sajtó)fotót, mint amilyen az új iPhone-okról is kezükbe került:

© 9to5Mac

Azzal, hogy a bemutatóhoz ilyen közel jelennek meg ezek az értesülések, csak még tovább növelik annak esélyét, hogy a gyártó az okosóra új változatát is ezen az eseményen készül leleplezni. Utóbbi egyik szembetűnő fejlesztése a 15 százalékkal nagyobb, ezáltal sokkal több információ megjelenítésére alkalmas képernyő. Ez eddig csupán pletyka szintjén létezett, most már azonban fotó is van róla, amely egy újabb megerősítés.

Most már tényleg csak napok vannak hátra, és fény derül az Apple idei új termékeire. Kövessenek minket, mindenről hírt fogunk adni.

