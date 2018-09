Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fe206d2-1d70-43ec-9df6-c7dc4f788bd7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fehérorosz BATE Bariszav és a görög PAOK teszi teljessé az L csoportot, amelyben a magyar bajnok a Chelsea-vel is megmérkőzik. Péntek kora délután Monacóban kisorsolták az Európa Liga csoportkörét, amelyben hat év után újra van magyar résztvevő, a MOL Vidi.","shortLead":"A fehérorosz BATE Bariszav és a görög PAOK teszi teljessé az L csoportot, amelyben a magyar bajnok a Chelsea-vel is...","id":"20180831_A_Vidi_a_Chelseat_fogadhatja_az_Europa_Ligaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fe206d2-1d70-43ec-9df6-c7dc4f788bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15a2e9-1f87-4637-935d-4971c71f29b8","keywords":null,"link":"/sport/20180831_A_Vidi_a_Chelseat_fogadhatja_az_Europa_Ligaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:43","title":"A Vidi a Chelsea-t fogadhatja az Európa Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a teljes terjedelmében kigyulladt gépkocsit.","shortLead":"A tűzoltók eloltották a teljes terjedelmében kigyulladt gépkocsit.","id":"20180830_Egett_egy_auto_a_Moricz_Zsigmond_korteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d272cd79-5f5e-4b73-bb93-9f5f69792cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Egett_egy_auto_a_Moricz_Zsigmond_korteren","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:16","title":"Égett egy autó a Móricz Zsigmond körtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26a4c0a-3ed9-4f5a-9fa9-876f73e993f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valószínűleg megunta a helyiek szerint régóta ott éktelenkedő úthibát valaki. A közútkezelő jelzőtáblát tett a helyére, és azt mondja, majd kijavítják.","shortLead":"Valószínűleg megunta a helyiek szerint régóta ott éktelenkedő úthibát valaki. A közútkezelő jelzőtáblát tett a helyére...","id":"20180830_WC_cseszet_rakott_valaki_egy_meretes_gyori_katyuba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e26a4c0a-3ed9-4f5a-9fa9-876f73e993f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ae6fbe-6bdc-425c-af08-32525d80ab1b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180830_WC_cseszet_rakott_valaki_egy_meretes_gyori_katyuba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:53","title":"WC csészét rakott valaki egy méretes győri kátyúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meteor miatt volt rajta egy apró lyuk, amelyen keresztül némi levegő ugyan elszökött, de az űrhajósok nem voltak veszélyben.","shortLead":"Egy meteor miatt volt rajta egy apró lyuk, amelyen keresztül némi levegő ugyan elszökött, de az űrhajósok nem voltak...","id":"20180831_Befoltoztak_a_Nemzetkozi_Urallomast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ddb1c0-4d6d-4b04-928d-bc58ac8b1fc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_Befoltoztak_a_Nemzetkozi_Urallomast","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:50","title":"Befoltozták a Nemzetközi Űrállomást, megszűnt a szivárgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599ffb1c-2bf3-4bb2-b407-07dc0b995227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyílt óceánon muszáj vízhatlannak maradnia a telefonnak. Persze otthon ebből vannak furcsa helyzetek.","shortLead":"A nyílt óceánon muszáj vízhatlannak maradnia a telefonnak. Persze otthon ebből vannak furcsa helyzetek.","id":"20180831_A_kenyai_halaszok_is_vedekezesre_hasznaljak_a_kondomot_de_nem_ugy_ahogy_gondolna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599ffb1c-2bf3-4bb2-b407-07dc0b995227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af94261-9d9a-4231-8cad-410eab1c4a7b","keywords":null,"link":"/elet/20180831_A_kenyai_halaszok_is_vedekezesre_hasznaljak_a_kondomot_de_nem_ugy_ahogy_gondolna","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:31","title":"A kenyai halászok is védekezésre használják az óvszert, de nem úgy, ahogy gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79542a0b-9120-4dd7-b5c6-d3461beaecc9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Berlinben járva botlottunk bele a bajor gyártó egyik legújabb modelljébe, melynek nyitásához és motorindításához már egyáltalán nem kell hagyományos kulcs. ","shortLead":"Berlinben járva botlottunk bele a bajor gyártó egyik legújabb modelljébe, melynek nyitásához és motorindításához már...","id":"20180830_korbefotoztuk_a_digitalis_kulcsos_vadonatuj_8as_bmw_kupet_samsung_galaxy_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79542a0b-9120-4dd7-b5c6-d3461beaecc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5914c173-3eda-4f58-ace2-fe7f0c5dfb56","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_korbefotoztuk_a_digitalis_kulcsos_vadonatuj_8as_bmw_kupet_samsung_galaxy_okostelefon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:44","title":"Körbefotóztuk a virtuális kulcsos vadonatúj 8-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533d8e70-cde3-492b-bc6f-b8bbdde14173","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"„A falakról festék mállik, egy letűnt rendszer gépjárműi szétszerelve állnak a háttérben, miközben egy zavarodott kutya sétál előttük, mint egy kísértet a havon. Az egész egy rothadó szürreális festmény része… Mindig van valaki, aki átfest egy csorba falat, és a romos autócsodákat újakra alakítja. Röviden, a barkácsolókban még mindig van egy kis fantázia. Sorozatom kelet-európai szomszédságom mindennapjait ábrázolja: a darabok egy bomló létezés magasságát és mélypontját fedik fel. A fényképek megmutatják a hely kettős természetét: a laissez-faire hozzáállás és a sorsán erősen változtatni akaró attitűd furcsa keveredését.” – Hajdu Tamás erdélyi magyar fotós képei kelet-európai szomszédságunk mindennapjait és egy letűnt rendszer romjait örökítik meg.","shortLead":"„A falakról festék mállik, egy letűnt rendszer gépjárműi szétszerelve állnak a háttérben, miközben egy zavarodott kutya...","id":"20180831_nagyitas_hajdu_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533d8e70-cde3-492b-bc6f-b8bbdde14173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc92ad6-fa68-4d8c-8956-05f88c277475","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180831_nagyitas_hajdu_tamas","timestamp":"2018. augusztus. 31. 20:00","title":"Egy letűnt rendszer romjai – képek keleti szomszédunkból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa426d-a427-4bea-81ac-f7c9e814114a","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180830_A_Figyelobol_kiderul_Soros_Gyorggyel_az_a_baj_hogy_nem_is_igazi_zsido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34aa426d-a427-4bea-81ac-f7c9e814114a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7a4919-13ee-481c-afc4-b78bd4f55510","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_A_Figyelobol_kiderul_Soros_Gyorggyel_az_a_baj_hogy_nem_is_igazi_zsido","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:52","title":"A Figyelőből kiderül: Soros Györggyel az a baj, hogy nem is igazi zsidó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]