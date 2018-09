Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem engedélyezik a városnak, hogy a már megürült lakásokat bérbe adja az önkormányzat. Ezt Márki-Zay Péter polgármester szerette volna elérni, a Miniszterelnökség most válaszolt neki.","shortLead":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem...","id":"20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20032d88-2de8-4f44-a5a3-1ef53b1f5d68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:46","title":"Márki-Zay kérte, de a kormány nem segít a vásárhelyi rászorulókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe206d2-1d70-43ec-9df6-c7dc4f788bd7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fehérorosz BATE Bariszav és a görög PAOK teszi teljessé az L csoportot, amelyben a magyar bajnok a Chelsea-vel is megmérkőzik. Péntek kora délután Monacóban kisorsolták az Európa Liga csoportkörét, amelyben hat év után újra van magyar résztvevő, a MOL Vidi.","shortLead":"A fehérorosz BATE Bariszav és a görög PAOK teszi teljessé az L csoportot, amelyben a magyar bajnok a Chelsea-vel is...","id":"20180831_A_Vidi_a_Chelseat_fogadhatja_az_Europa_Ligaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fe206d2-1d70-43ec-9df6-c7dc4f788bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15a2e9-1f87-4637-935d-4971c71f29b8","keywords":null,"link":"/sport/20180831_A_Vidi_a_Chelseat_fogadhatja_az_Europa_Ligaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:43","title":"A Vidi a Chelsea-t fogadhatja az Európa Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065678e-abfb-4c86-a728-646bf09604c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helyi idő szerint péntek délelőtt elkezdődött Aretha Franklin búcsúztató szertartása Detroitban.","shortLead":"Helyi idő szerint péntek délelőtt elkezdődött Aretha Franklin búcsúztató szertartása Detroitban.","id":"20180831_Kiralynohoz_melto_temetest_kap_Aretha_Franklin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c065678e-abfb-4c86-a728-646bf09604c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa169a3-deaf-486d-baf4-6efa3de0d9dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Kiralynohoz_melto_temetest_kap_Aretha_Franklin","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:55","title":"Királynőhöz méltó temetést kap Aretha Franklin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Eddig sem volt rózsás a helyzet a legnagyobb sürgősségi centrumban, de most 112 orvos intett be, mert nem fizették ki a túlmunkájukat. Ha átlagot számolunk, durván 11,2 milliót spórolhatott a kórház a lépéssel, ami a betegellátást veszélyeztetheti. A Honvédelmi Minisztérium szerint viszont nincs semmi gond. ","shortLead":"Eddig sem volt rózsás a helyzet a legnagyobb sürgősségi centrumban, de most 112 orvos intett be, mert nem fizették ki...","id":"20180830_honvedkorhaz_112_orvos_tulmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f95e39-031e-4f3c-8a9a-bc552ea43d7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_honvedkorhaz_112_orvos_tulmunka","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:45","title":"Honvédkórház: szeptemberben még van kegyelem, aztán jöhet a rémálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számlákkal ügyeskedett, de lebukott.","shortLead":"A számlákkal ügyeskedett, de lebukott.","id":"20180831_Tobb_mint_300_millio_forint_adot_nem_fizetett_be_egy_nogradi_vallalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb42f7d-b5ae-41a5-b9dc-cffc23517f86","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Tobb_mint_300_millio_forint_adot_nem_fizetett_be_egy_nogradi_vallalkozo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:05","title":"Több mint 300 millió forint adót nem fizetett be egy nógrádi vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután egyszerre kezdtek több út felújításába a Csepel-szigeti agglomerációban, és elviselhetetlen dugók alakultak ki, a MÁV-HÉV Zrt. bejelentette: hétfőtől reggelente több járat és hosszabb, hatkocsis szerelvények indulnak Tökölről a Közvágóhídhoz.","shortLead":"Miután egyszerre kezdtek több út felújításába a Csepel-szigeti agglomerációban, és elviselhetetlen dugók alakultak ki...","id":"20180830_Suritik_a_rackevei_HEVet_az_elviselhetetlen_csepeli_dugok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf500bc9-dcc4-4403-95e8-8e7375b29b65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Suritik_a_rackevei_HEVet_az_elviselhetetlen_csepeli_dugok_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:27","title":"Sűrítik a ráckevei HÉV-et az elviselhetetlen csepeli dugók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították a kérelmét, haza kell jönnie.","shortLead":"Elutasították a kérelmét, haza kell jönnie.","id":"20180830_Napokon_belul_kiadhatjak_a_csengeri_orokosnot_a_svajci_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0911c3fd-a947-4b69-97a9-df728b204b52","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Napokon_belul_kiadhatjak_a_csengeri_orokosnot_a_svajci_hatosagok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:49","title":"Napokon belül kiadhatják a csengeri örökösnőt a svájci hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceb45ed-fcd5-45a2-8ee7-3452edcc5d3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre a kultúrharcon elszörnyedő, regényeiben Erdély múltját megíró Tompa Andrea.","shortLead":"Lassan már csak machetével lehet közlekedni ebben a társadalmi dzsungelben – jut végletes következtetésre...","id":"20180830_Kovetkezetesen_Romaniarol_fog_beszelni_ha_Erdely_kerul_szoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cceb45ed-fcd5-45a2-8ee7-3452edcc5d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b00b4d6-0e3c-4718-a610-934acaf41366","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Kovetkezetesen_Romaniarol_fog_beszelni_ha_Erdely_kerul_szoba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:25","title":"Következetesen Romániáról fog beszélni, ha Erdély kerül szóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]