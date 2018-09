Aláírta az egyiptomi elnök Abdel-Fattáh esz-Szíszi az új, közösségi médiát szabályozó törvényt. Ezután aki álhíreket posztol a Facebookon, vagy törvényszegésre buzdít, a hatóságok megfigyelhetik vagy büntetőfeljelentés alá vonhatják. Sőt, az is akár egy év börtönt vagy súlyos pénzbüntetést kaphat, aki szándékosan vagy véletlenül tiltott weboldalakat látogat meg. De további médiaszigorítást is tartalmaz a törvény, amelynek betartását az egyiptomi legfelsőbb médiaszabályozó tanács - Szíszi által kijelölt - vezetője fogja felügyelni. A jogszabály értelmében tilos lesz weboldalt a legfelsőbb médiatanács engedélye nélkül létrehozni, a médiaszabályozó testületnek pedig jogában áll felfüggeszteni vagy elérhetetlenné tenni a "nemzetbiztonságra" vagy a "nemzeti gazdaságra" fenyegetést jelentő tartalommal bíró weboldalakat, vagy büntetést kiróni azok szerkesztőire. A törvény ezenkívül kiköti, hogy az újságírók csak olyan területeken készíthetnek felvételt, ahol "nem tilos". Akik törvényellenesen hoznak létre weboldalt, felhasználói fiókot, két év börtönt is kaphatnak. A jogvédők szerint a hatóságok már most is 500 oldalt blokkolnak.

Orbán Viktor 2017-ben Szíszi látogatásakor a következőket mondta: úgy tekintünk Egyiptomra, mint amely a stabilitás iránti elkötelezettségével Magyarországot is és Európát is védi, ezért a szellemi természetű barátságon túl nekünk érdekünk is az önök sikere.