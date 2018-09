Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"def01c92-37a9-4317-8a3f-b6d219914d5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Övé volt a világ legkúlabb állása, most a felesége jön.","shortLead":"Övé volt a világ legkúlabb állása, most a felesége jön.","id":"20180831_Lemondott_a_norveg_kozlekedesi_miniszter_hogy_most_a_felesege_epithesse_a_karrierjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def01c92-37a9-4317-8a3f-b6d219914d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff31632-0464-4a73-8af2-ef6810678387","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Lemondott_a_norveg_kozlekedesi_miniszter_hogy_most_a_felesege_epithesse_a_karrierjet","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:38","title":"Lemondott a norvég közlekedési miniszter, hogy most a felesége építhesse a karrierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a Honvédelmi Minisztériumot, mit szólnak Zacher fölmondásához, sikerült árnyalniuk a képet. Közben Zacher Gábortól megtudtuk azt is, a miniszter felmentette a felmondási ideje alól, így ma éjfélig dolgozik a kórházban. Arra nincsen csak válasz, mi lesz a sürgősségi osztályra érkező betegekkel.","shortLead":"Megkérdeztük a Honvédelmi Minisztériumot, mit szólnak Zacher fölmondásához, sikerült árnyalniuk a képet. Közben Zacher...","id":"20180831_HM_Zacher_szerzodese_ev_vegen_lejar_es_nem_akartunk_hosszabbitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2216d8a-b0f8-4eaa-b770-014b9ce23327","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_HM_Zacher_szerzodese_ev_vegen_lejar_es_nem_akartunk_hosszabbitani","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:04","title":"HM: Zacher szerződése év végén lejár, és nem akartunk hosszabbítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","shortLead":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","id":"20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cc5f2a-77fd-4e1a-a601-5c75633c7a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:40","title":"Sándor Pál filmje elhozott egy fesztiválfődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek, azaz a gender szakot. Most közleményben magyarázza a testület, hogy miért nem tehetett semmit.","shortLead":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek...","id":"20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94808fde-2fc7-45f2-b713-90b96f89ad9d","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:50","title":"Az Akkreditációs Bizottság nem asszisztál a gender szak megszüntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8afe15ad-ca9b-4d40-869c-67804c36a359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Mission Impossible-hangulatú videót posztolt a Facebookon.\r

