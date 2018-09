Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hazugság és félrevezetés - ez a pakisztáni politika. Így írt az Egyesült Államok elnöke szövetségeséről, akitől most az USA megvon 300 millió dolláros támogatást.","shortLead":"Hazugság és félrevezetés - ez a pakisztáni politika. Így írt az Egyesült Államok elnöke szövetségeséről, akitől most...","id":"20180902_Trump_beintett_Pakisztannak_elvett_toluk_300_millio_dollart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9abb8-04c3-4de0-addc-c0c01740658c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Trump_beintett_Pakisztannak_elvett_toluk_300_millio_dollart","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:59","title":"Trump beintett Pakisztánnak, elvett tőlük 300 millió dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen látják a külföldieket.","shortLead":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen...","id":"20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87f180-ef8b-4188-9ef8-2772576f5714","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","timestamp":"2018. augusztus. 31. 21:00","title":"Újabb tüntetések lesznek a hétvégén Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Honvédkorház sürgősségi osztályának volt vezetője szerint csak akkor fog megjavulni a magyar egészségügy, ha bedől a rendszer, és ehhez most közel vagyunk.","shortLead":"A Honvédkorház sürgősségi osztályának volt vezetője szerint csak akkor fog megjavulni a magyar egészségügy, ha bedől...","id":"20180901_Zacher_Gabor_Az_egyik_leggazabb_a_magyar_orvostarsadalom_ami_letezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737b6fc7-e783-4e60-b7dc-1569bd8a5e24","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Zacher_Gabor_Az_egyik_leggazabb_a_magyar_orvostarsadalom_ami_letezik","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:38","title":"Zacher Gábor: Az egyik leggázabb a magyar orvostársadalom, ami létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","shortLead":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","id":"20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cc5f2a-77fd-4e1a-a601-5c75633c7a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:40","title":"Sándor Pál filmje elhozott egy fesztiválfődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava értesülései szerint Burány Béla, a mentőszolgálat korábbi főigazgatója lehet a Honvédkorház sürgősségi osztályának új vezetője.

","shortLead":"A Népszava értesülései szerint Burány Béla, a mentőszolgálat korábbi főigazgatója lehet a Honvédkorház sürgősségi...","id":"20180901_Egykori_fomentos_lehet_Zacher_Gabor_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15738b3-b7e0-4189-8b28-15a52ad52bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Egykori_fomentos_lehet_Zacher_Gabor_utodja","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:01","title":"Egykori főmentős lehet Zacher Gábor utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae066b28-4eba-4512-af34-afc8a119f77c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem hoz sokat, de azt mindig hozza – mondják a mezőgazdaságról, s ez az örök igazság mozgatja az ágazat szereplőit finanszírozó bankokat is. ","shortLead":"Nem hoz sokat, de azt mindig hozza – mondják a mezőgazdaságról, s ez az örök igazság mozgatja az ágazat szereplőit...","id":"201835__agrarhitelek__allami_tamogatas__egyedi_ajanlatok__egyrol_akettore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae066b28-4eba-4512-af34-afc8a119f77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c948983c-aafa-4d87-8f2e-297249acc000","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__agrarhitelek__allami_tamogatas__egyedi_ajanlatok__egyrol_akettore","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:00","title":"„Itt kevesebb a simlis, nincs hova eltűnni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c20e64-c0a5-4251-8f7b-e269c9c9cf36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest közigazgatási határán kívüli megállókban csak előre megváltott kiegészítő jeggyel vagy bérlettel lehet felszállni a szerelvényekre. Aki ezt elmulasztja, a vonaton csak pótdíj fizetése mellett vásárolhat kiegészítő jegyet. Olyan, közigazgatási határon kívül eső megállónál felszállva, ahol nincs pénztár vagy jegy- és bérletkiadó automata, továbbra is pótdíjazás nélkül lehet megvenni a jegyet a HÉV-en.","shortLead":"A Budapest közigazgatási határán kívüli megállókban csak előre megváltott kiegészítő jeggyel vagy bérlettel lehet...","id":"20180901_Ha_HEVvel_jon_be_Budapestre_szombattol_ez_a_szabaly_jegyvasarlasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c20e64-c0a5-4251-8f7b-e269c9c9cf36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928f5fa-02c5-489a-87a2-9f8514d373a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Ha_HEVvel_jon_be_Budapestre_szombattol_ez_a_szabaly_jegyvasarlasnal","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:38","title":"Ha HÉV-vel jön be Budapestre, szombattól ez a szabály jegyvásárlásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta mutatja, ha baj van.","shortLead":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta...","id":"20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cab5948-59df-4139-9a01-70b2d4426bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:33","title":"Ilyen tapétát kellene tenni minden lakásba, ez időben jelzi, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]