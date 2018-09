Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

„A falakról festék mállik, egy letűnt rendszer gépjárműi szétszerelve állnak a háttérben, miközben egy zavarodott kutya sétál előttük, mint egy kísértet a havon. Az egész egy rothadó szürreális festmény része… Mindig van valaki, aki átfest egy csorba falat, és a romos autócsodákat újakra alakítja. Röviden, a barkácsolókban még mindig van egy kis fantázia. Sorozatom kelet-európai szomszédságom mindennapjait ábrázolja: a darabok egy bomló létezés magasságát és mélypontját fedik fel. A fényképek megmutatják a hely kettős természetét: a laissez-faire hozzáállás és a sorsán erősen változtatni akaró attitűd furcsa keveredését." – Hajdu Tamás erdélyi magyar fotós képei kelet-európai szomszédságunk mindennapjait és egy letűnt rendszer romjait örökítik meg. 2018. augusztus. 31. 20:00 Egy letűnt rendszer romjai – képek keleti szomszédunkból Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard részletes adatmegosztási megállapodást kötött a Google-lel – közölte a kártyatársaság. Azt ugyanakkor elismerték, hogy bizonyos (anonimizált) adatokat megosztanak partnereikkel, de konkrét vásárlások konkrét tételeit azok nem tartalmazzák. 2018. augusztus. 31. 14:33 Mastercard: bizonyos (tömbösített) adatokat tényleg kiadunk, de személyeset soha Az asszony nem bírná az eljárással járó tortúrát, ezért inkább annyiban hagyja. 2018. augusztus. 31. 20:27 Arcon ütötték a trolin, de nem tesz feljelentést a nyudíjas Telente csak reggel nyolc után lenne világos, de legalább kétnapi idegeskedést megspórolnánk magunknak, ha a javaslatra mindenki rábólint, akinek kell. 2018. augusztus. 31. 11:40 A sötét téli reggeleken kívül csak nyernénk az állandó nyári időszámítással Ősszel esedékes a Huawei idei legerősebb telefonja, amely a gyártó által sejtetett paraméterek szerint rendkívül nagy akkumlátorral érkezik majd. A berlini IFA 2018 szakkiállításon leleplezték ennek középkategóriás előfutárát, a Mate 20 lite-ot. Kézbe vettük. 2018. augusztus. 31. 18:03 Gyorsan kipróbáltuk az új Huawei Mate 20 lite-ot, amelynek 2+2 kamerája van Az uniótól lehívandó 3,3 milliárd forintért a West Hungária Bau Kft. épít mélygarázst, majd arra közösségi teret Tatabányán. Az önkormányzat viszont 2 milliárd forintos irányárral írta ki a közbeszerzést. Most Mészárosékat is bevonták a projektbe, mert szükség volt egy "magánbefektetőre". 2018. augusztus. 31. 13:54 2 milliárdra gondoltak, 3,3 lett belőle – Mészárosékkal építkezik Tiborcz üzletfele Kis magyar abszurd, amelyben 40 milliárd forintból az építészszakma tiltakozása mellett szétvernek egy pár éve felújított épületet, hogy az úgy nézzen ki, mint 1905-ben, amikor senkinek se tetszett. Közel egy éve kész kellene lennie, de ha minden jól megy, jövő hónapban már elkezdhetik végre a tervezését – egy milliárdos közbeszerzést átugorva.



2018. augusztus. 31. 16:08 Cifra palota: nem vesződik a PM tenderekkel, okosba' tervezteti új, várbeli székhelyét Övé volt a világ legkúlabb állása, most a felesége jön. 2018. augusztus. 31. 17:38 Lemondott a norvég közlekedési miniszter, hogy most a felesége építhesse a karrierjét