A Magyarországon is elérhető online videokölcsönző alapból nem sorolja fel az összes elérhető kategóriát. Most olyan Chrome-bővítményeket mutatunk, amelyek felfedik e titkot.

Korábban már mutattunk egy módszert, amellyel rálelhetünk a Netflix rejtett kategóriáira, később pedig írtunk egy, az előbbinél egyszerűbb Chrome-bővítményről is. Most újabb Chrome-kiegészítők kerülnek terítékre, amelyek célja megegyezik, felfedni a Netflix valamennyi kategóriáját.

Már a nevében is egyértelműsíti célját a Netflix Hidden Category Search Chrome-bővítmény. A telepítése után felkerül az ikonja a felső eszközsávba, és ha erre rákattintunk (természetesen ha a Netflix már nyitva van), még nem a rejtett kategóriák, hanem egy keresőmező jelenik meg. Ha elkezdünk ide írni, a bővítmény máris kiegészíti a betűket a releváns kategóriákkal. Kereshetünk filmek, sorozatok vagy akár stílusok alapján is.

Az All Netflix Categories nevű Chrome-bővítmény nem ingyenes (2,99 dollárba keül), cserébe viszont 27 ezer rejtett kategória feltárását ígéri. A telepítése után a felső eszközsorba beköltöző ikonra kattintva tudjuk majd használni. Ha erre rákattintunk, nemcsak a kategóriákat érhetjük el, hanem kedvenceket is választhatunk közülük, megnézhetjük az utoljára választottakat és még műfajok alapján is kutakodhatunk. Azt is láthatjuk, hogy hány film van fent a Netflixen az egyes kategóriákon belül. A popup ablak kinézetét is megváltoztathatjuk: fehér vagy sötét hátteret választhatunk hozzá.

Az ingyenes Reveal for Netflix Chrome-bővítmény telepítése után egy Reveal feliratú gomb jelenik meg a Netflix felületén a keresési opció mellett. Ha erre kattintunk, ábécé-rendben jelennek meg a rejtett kategóriák. A bővítménynek egy keresési opciója is van, ezzel művész, műfaj, rendező, stílus stb. alapján kereshetünk, és ilyenkor az ezekhez kapcsolódó kategóriák, illetve tartalmak tűnnek fel.

Az előbbihez hasonlóan működik a Better Browse for Netflix bővítmény is. Ez a telepítése után egy Browse gombot ad a Netflix felületéhez. Ezt megnyomva, ábécé-rendben láthatók a kategóriák, és műfaj szerinti keresésre is van lehetőség.

