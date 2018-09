Az idei berlini szórakoztatóelektronikai kiállítás, az IFA 2018 keretében mutatta be a Sony az új, OLED-kijelzős csúcsmobilját. Mi is kézbe vehettük, és részletes benyomásinkat itt olvashatják róla.

Ez a Sony első OLED-kijelzős telefonja, és ezzel szállt be a 18:9 képarányú eszközök világába. A Phone Arena ezúttal is elvégezte szokásos összehasonlítását, amiből jól látható, mekkora is valójában az Xperia XZ3, olyan telefonokkal összevetve, mint a Galaxy Note9, az iPhone X, az LG G7 a Galaxy S9 vagy az előd, a Sony Xperia XZ2.

© Phone Arena

Nemcsak relatív összehasonlításban, hanem valódi nagyságukban is megnézhetjük a készülékeket, sőt a Type in to add a phone gombra kattintva a saját telefonunk típusát is beírhatjuk, s amellé „állítva” gondolhatjuk át, hogyan férne el a kezünkbe a Sony újdonsága (feltéve persze, hogy hajlandók lennénk több mint 900 dollárt adni érte).

