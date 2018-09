Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drónokkal pótolnák a hiányzó munkaerőt Japán mezőgazdasági területein, mert egyre nagyobb gond a munkaerőhiány. A repülő szerkezeteket” elsősorban a növényvédő szerek és a műtrágyák kijuttatására használnák.","shortLead":"Drónokkal pótolnák a hiányzó munkaerőt Japán mezőgazdasági területein, mert egyre nagyobb gond a munkaerőhiány...","id":"20180901_Ez_a_magyar_videk_jovoje_is_Parasztdronokat_tesztelnek_a_japanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595bc155-b3c8-45c6-be8f-356eefaafea9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Ez_a_magyar_videk_jovoje_is_Parasztdronokat_tesztelnek_a_japanok","timestamp":"2018. szeptember. 01. 11:01","title":"Ez a magyar vidék jövője is? Parasztdrónokat tesztelnek a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő hardvereszközét, a Titan Security Keyt.","shortLead":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő...","id":"20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2e02ff-53e3-4225-aeac-f522ae117f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:03","title":"Megvásárolható lett a Google jelszavas fegyvere, amellyel a dolgozóit védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most épp Ganxsta Zolee koncertjét írta felül a két előadó szakítása.","shortLead":"Most épp Ganxsta Zolee koncertjét írta felül a két előadó szakítása.","id":"20180901_Majka_es_Curtis_konfliktusa_ujabb_hullamokat_ver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73f3218-127c-4a14-a54b-fa9dd499e29d","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Majka_es_Curtis_konfliktusa_ujabb_hullamokat_ver","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:45","title":"Majka és Curtis konfliktusa újabb hullámokat ver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta mutatja, ha baj van.","shortLead":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta...","id":"20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cab5948-59df-4139-9a01-70b2d4426bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:33","title":"Ilyen tapétát kellene tenni minden lakásba, ez időben jelzi, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e5bdb3-385d-4c97-ae7c-062c5c7c1818","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"gazdasag","description":"A légi mentési képesség fejlesztésére és ingatlanfelújításra különített el újabb mintegy 20 milliárd forintot a kormány.","shortLead":"A légi mentési képesség fejlesztésére és ingatlanfelújításra különített el újabb mintegy 20 milliárd forintot a kormány.","id":"201835__legi_mentes__atlathatatlansag__helikopterezes__elszallo_koltesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e5bdb3-385d-4c97-ae7c-062c5c7c1818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8599e2f3-f8f7-4932-a310-20457fe858ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__legi_mentes__atlathatatlansag__helikopterezes__elszallo_koltesek","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:00","title":"Kormánytrükkök: mi köze a terrorizmusnak a légi mentéshez? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októbertől változik a fizetős útszakaszok árszabása, a 10 napos matrica a jelenlegi 2975 forintról 3500 forintra drágul a személygépkocsik esetében - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a pénteki Kormányinfón.","shortLead":"Októbertől változik a fizetős útszakaszok árszabása, a 10 napos matrica a jelenlegi 2975 forintról 3500 forintra drágul...","id":"20180901_Az_osztakoknal_olcsobb_lesz_a_10_napos_autopalyamatrica_mint_nalunk_a_dragulas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe02552-9ef8-441d-adb9-230a037bcd5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Az_osztakoknal_olcsobb_lesz_a_10_napos_autopalyamatrica_mint_nalunk_a_dragulas_utan","timestamp":"2018. szeptember. 01. 11:49","title":"Az osztrákoknál olcsóbb lesz a 10 napos autópálya-matrica, mint nálunk a drágulás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","shortLead":"Naponta csak három órán át tart a lakossági úszás.","id":"20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ba9712-0378-4f3f-8e8f-f3fc47625316","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Ha_a_Duna_Arenaban_uszna_jol_ossza_be_az_idejet","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:56","title":"Ha a Duna Arénában úszna, jól ossza be az idejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV közölte: az akadálymentesítés az állmáson épülő kormányablakhoz kapcsolódik. Az azonban még nem készült el, addig pedig a rámpákat sem lehet használni.","shortLead":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV...","id":"20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abff3176-b052-4fd3-98af-bfbe994c21d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:12","title":"Hetek óta kész, mégsem lehet használni a győri vasútállomás akadálymentes bejáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]