Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e7f4dc4-ec7f-499f-967c-d42ca23c253d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kispadra a másik korábbi magyar szövetségi kapitány, Georges Leekens is képben volt.","shortLead":"A kispadra a másik korábbi magyar szövetségi kapitány, Georges Leekens is képben volt.","id":"20180903_Megvan_Storck_uj_klubja_a_tokutolso_belga_csapathoz_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e7f4dc4-ec7f-499f-967c-d42ca23c253d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c91b9b-55dd-4b53-8bf6-d3d5eb9abdc7","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Megvan_Storck_uj_klubja_a_tokutolso_belga_csapathoz_megy","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:51","title":"Megvan Storck új klubja, a tökutolsó belga csapathoz megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","shortLead":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","id":"20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beee769-1c01-4bb3-9b56-a0c7098f191d","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:01","title":"Esővel folytatja a szeptember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3bb26b-86d5-47fe-9e0a-43065d9e8db4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump jelenlegi amerikai elnök távollétében kezdődött meg John McCain néhai arizonai szenátor búcsúztatása a washingtoni Nemzeti Székesegyházban.","shortLead":"Donald Trump jelenlegi amerikai elnök távollétében kezdődött meg John McCain néhai arizonai szenátor búcsúztatása...","id":"20180901_Trump_tavolleteben_kezdodott_meg_John_McCain_bucsuztatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3bb26b-86d5-47fe-9e0a-43065d9e8db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88157f41-6c9f-4077-92bf-51f6bb89dd2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180901_Trump_tavolleteben_kezdodott_meg_John_McCain_bucsuztatasa","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:50","title":"Trump távollétében kezdődött meg John McCain búcsúztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f04cb2-f1a7-4333-8727-1d4f1bbee57d","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Kinek negyvenfelé, kinek jóval később, eltarthat egy évtizedig, vagy lezajlik néhány év alatt, egyeseknél erős tünetekkel, a szerencsésebbeknél alig észrevehetően. Önt vajon érintik már a változókor tünetei? Tesztünkből kiderül.","shortLead":"Kinek negyvenfelé, kinek jóval később, eltarthat egy évtizedig, vagy lezajlik néhány év alatt, egyeseknél erős...","id":"remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4f04cb2-f1a7-4333-8727-1d4f1bbee57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36283219-c731-4588-a68a-2bb5021bab06","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:23","title":"Ez már az? – Tesztelje, vajon érintik-e már a változókor tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c","c_author":"Windisch Judit - Balla István","category":"itthon","description":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek felmentése megszűnik. A tanárokat nem készítették fel az új helyzetre, így ebből még sok probléma lehet. A szülők képviselője máshogy látja: az eddigi visszajelzések alapján abban bízik, ha osztályozni kell a gyereket, odafigyel majd rá is a tanár. Most szólunk: az ingyentankönyv csak kölcsönben van, ne érje meglepetés év végén, mikor megkapja a számlát.","shortLead":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek...","id":"20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f3486e-fda5-4103-ac57-21b778dc0ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:30","title":"Most kiderül, kit dobnak le a Taigetoszról – indul az új tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd51018-bde3-4774-9cf1-b4cfb2eb5448","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a hamarosan megjelenő könyvében vall élete nehéz időszakáról.","shortLead":"Az énekesnő a hamarosan megjelenő könyvében vall élete nehéz időszakáról.","id":"20180902_Lily_Allen_noi_escortokkal_fekudt_le_mert_maganyosnak_erezte_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd51018-bde3-4774-9cf1-b4cfb2eb5448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f6e6b5-f16c-42a1-8b62-83def38ef0a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Lily_Allen_noi_escortokkal_fekudt_le_mert_maganyosnak_erezte_magat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:25","title":"Lily Allen női escortokkal feküdt le, mert magányosnak érezte magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"További 3 hónappal meghosszabbította a bíróság hétfőn az előzetesben lévő Czeglédy Csaba letartóztatását, és az is eldőlt, hogy már a korábban felmerült 50 millió forintos óvadék ellenében sem kerülhet szabadlábra.","shortLead":"További 3 hónappal meghosszabbította a bíróság hétfőn az előzetesben lévő Czeglédy Csaba letartóztatását, és az is...","id":"20180903_Meg_3_honapig_benn_tartjak_Czegledy_Csabat_mar_ovadekkal_sem_mehetne_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa4daad-d0aa-4985-bd9e-e6ee457bfac1","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Meg_3_honapig_benn_tartjak_Czegledy_Csabat_mar_ovadekkal_sem_mehetne_haza","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:57","title":"Még 3 hónapig benn tartják Czeglédy Csabát, már óvadékkal sem mehet haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Na jó, nem Vona Gábort, hanem Matteo Salvinit, ám az európai politika ismeretében a kettő szinte ugyan az. A magyar kormányfő ugyanis annak az olasz politikusnak a kampányát segítette kettejük májusi megmérettetése előtt, aki ellenfele lesz a Fidesz pártcsaládjának. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója a forró ősz előtt.","shortLead":"Na jó, nem Vona Gábort, hanem Matteo Salvinit, ám az európai politika ismeretében a kettő szinte ugyan az. A magyar...","id":"20180902_Orban_Viktor_hosomnek_nevezte_Vona_Gabort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0700c23e-2694-4263-889e-19af464ffca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orban_Viktor_hosomnek_nevezte_Vona_Gabort","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:00","title":"Orbán Viktor a hősének nevezte \"Vona Gábort\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]