[{"available":true,"c_guid":"a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves gyártója a személyre szabott élelmezéstudomány felé fordult, ehhez pedig egy elképesztő méretű DNS-adatbázist gyűjtöttek össze. Nincs messze az idő, mikor a Nespresso-kapszulából nem kávét, hanem táplálékkiegészítő koktélt fűzünk majd le.","shortLead":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves...","id":"20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4573bd09-7600-40d4-ba92-e75b5bcfa0c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:28","title":"A DNS-ünket akarja a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szívet az uszítás helyett (Herz statt Hetze) jelszóval több ezer ember gyűlt össze szombat délután a németországi Chemnitzben, hogy tüntessen az idegenellenesség ellen.","shortLead":"Szívet az uszítás helyett (Herz statt Hetze) jelszóval több ezer ember gyűlt össze szombat délután a németországi...","id":"20180901_Ujabb_tuntetesek_kezdodtek_a_nemetorszagi_Chemnitzben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d381f480-84f3-466c-a45d-2a036829ea1c","keywords":null,"link":"/vilag/20180901_Ujabb_tuntetesek_kezdodtek_a_nemetorszagi_Chemnitzben","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:30","title":"Újabb tüntetések kezdődtek a németországi Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és ennek reklámozására nyilatkozott a londoni Observernek. ","shortLead":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és...","id":"20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cad7a-2691-4ebd-9388-cac53be0f9c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:23","title":"Hollywood: erkölcstelenül sokat keresnek a sztárok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik.","shortLead":"A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik.","id":"20180903_Komoly_leepites_johet_a_kulugynel_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a40aea-531a-4af0-8a75-e1693bbdad31","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Komoly_leepites_johet_a_kulugynel_is","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:33","title":"Komoly leépítés jöhet a külügynél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, fideszes politikus nem is indult a posztért.","shortLead":"Igaz, fideszes politikus nem is indult a posztért.","id":"20180902_Orulet_volt_ma_egy_polgarmestervalasztas_es_nem_fideszes_nyerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d119f5d9-d21d-41d6-bd2f-b7fc18bfb59d","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orulet_volt_ma_egy_polgarmestervalasztas_es_nem_fideszes_nyerte","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:53","title":"Őrület: volt ma egy polgármester-választás, és nem fideszes nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdődik a tanév, mindenki visszatért szabadságról, a BKK is átáll sűrűbb forgalomra, az útfelújítások javarésze azonban még tart. Csoda történik, és mégis minden működik a közlekedésben, vagy itt a káosz, a dühöngés, a reménytelen dugó és a késés? - tettük fel a kérdést. A csoda elmaradt, sok helyen alakultak ki kisebb-nagyobb dugók.","shortLead":"Kezdődik a tanév, mindenki visszatért szabadságról, a BKK is átáll sűrűbb forgalomra, az útfelújítások javarésze...","id":"20180903_Kaosz_vagy_csoda__On_hogy_jutott_be_ma_reggel_iskolaba_munkaba_Forgalom_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6448a1-4b99-4448-83ae-fcfcd54a98af","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Kaosz_vagy_csoda__On_hogy_jutott_be_ma_reggel_iskolaba_munkaba_Forgalom_percrol_percre","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:35","title":"Nem úsztuk meg a közlekedési káoszt a tanév kezdetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae066b28-4eba-4512-af34-afc8a119f77c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem hoz sokat, de azt mindig hozza – mondják a mezőgazdaságról, s ez az örök igazság mozgatja az ágazat szereplőit finanszírozó bankokat is. ","shortLead":"Nem hoz sokat, de azt mindig hozza – mondják a mezőgazdaságról, s ez az örök igazság mozgatja az ágazat szereplőit...","id":"201835__agrarhitelek__allami_tamogatas__egyedi_ajanlatok__egyrol_akettore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae066b28-4eba-4512-af34-afc8a119f77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c948983c-aafa-4d87-8f2e-297249acc000","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__agrarhitelek__allami_tamogatas__egyedi_ajanlatok__egyrol_akettore","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:00","title":"„Itt kevesebb a simlis, nincs hova eltűnni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f83661-fb7b-40dc-b104-8d656ee41f32","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kockákból és egyéb apró alkatrészekből építettük össze a 007-es ügynök egykori szolgálati autóját. A Lego nagyon odafigyelt az apró részletekre, de vajon a mi küldetésünk sikerrel járt?","shortLead":"Kockákból és egyéb apró alkatrészekből építettük össze a 007-es ügynök egykori szolgálati autóját. A Lego nagyon...","id":"20180902_kockazatos_teszteltuk_a_katapultuleses_aston_martin_kemautot_lego_jatek_james_bond_007_ugynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f83661-fb7b-40dc-b104-8d656ee41f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a8f749-5c82-40b3-b450-d6895ec50052","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_kockazatos_teszteltuk_a_katapultuleses_aston_martin_kemautot_lego_jatek_james_bond_007_ugynok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:00","title":"Hat óra alatt összelegóztuk: íme a katapultüléses, pengefelnis Aston Martin kémautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]