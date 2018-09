Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kint is esett, bent is esett.","shortLead":"Kint is esett, bent is esett.","id":"20180903_veszprem_korhaz_beazas_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57dcecf-62d3-44b2-8421-b0ff190f9000","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_veszprem_korhaz_beazas_felujitas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:37","title":"Ömlött a víz a frissen felújított veszprémi kórház folyosójára - megszólalt a főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi árak a két és félszeresükre nőttek 2000 óta, de nem csak ezeknél a termékeknél mértek nagy drágulást.","shortLead":"Az egészségügyi árak a két és félszeresükre nőttek 2000 óta, de nem csak ezeknél a termékeknél mértek nagy drágulást.","id":"20180903_Nalunk_dragult_a_legnagyobbat_az_egeszsegugy_egesz_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0127508-926f-4bd9-8b4b-72a8029d1f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Nalunk_dragult_a_legnagyobbat_az_egeszsegugy_egesz_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:32","title":"Nálunk drágult a legnagyobbat az egészségügy egész Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magas fizetésért és a jobb munkakörülményekért hagynák el az országot az orvosok.","shortLead":"A magas fizetésért és a jobb munkakörülményekért hagynák el az országot az orvosok.","id":"20180904_A_magyar_orvosok_42_szazaleka_kulfoldre_menne_dolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66323648-b63b-4075-ba8e-0e9863baccf8","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_A_magyar_orvosok_42_szazaleka_kulfoldre_menne_dolgozni","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:42","title":"A magyar orvosok 42 százaléka külföldre menne dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Liu Csiang-tungot egyelőre szabadon engedték, cége közleménye szerint tévedés történt, de a rendőrség szerint lehet, hogy még lesz dolguk egymással.","shortLead":"Liu Csiang-tungot egyelőre szabadon engedték, cége közleménye szerint tévedés történt, de a rendőrség szerint lehet...","id":"20180903_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_USAban_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76e7531-4ac7-4f0e-9cdc-659b09ee2d21","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_USAban_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:04","title":"Szexuális zaklatással vádolják az USA-ban Kína egyik leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8872c982-496f-4601-acb0-801e7eed6527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék az egész rendszert bírálja új jelentésében.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék az egész rendszert bírálja új jelentésében.","id":"20180904_Nem_csak_a_korrupcio_mas_baj_is_van_az_EUprojektekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8872c982-496f-4601-acb0-801e7eed6527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171335b3-dad4-4006-a6ad-27dc06e377d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Nem_csak_a_korrupcio_mas_baj_is_van_az_EUprojektekkel","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:36","title":"Nem csak a korrupció, más baj is van az EU-projektekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szerintük szó sincs adóegyszerűsítésről.","shortLead":"Szerintük szó sincs adóegyszerűsítésről.","id":"20180904_A_bevetelnel_tobbe_kerul_a_beszedes_egy_adot_eltorolnenek_a_tanacsadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca515ad-cd48-4307-aa44-ee1dc0e28fac","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180904_A_bevetelnel_tobbe_kerul_a_beszedes_egy_adot_eltorolnenek_a_tanacsadok","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:51","title":"A bevételnél többe kerül a beszedés, egy adót eltörölnének a tanácsadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df6887b-fcc4-4b63-80bc-382c504a8660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy interaktív infografika néhány adat alapján megmutatja, milyen hatása volt a közvetlen környezetünkben a lobális felmelegedésnek.","shortLead":"Egy interaktív infografika néhány adat alapján megmutatja, milyen hatása volt a közvetlen környezetünkben a lobális...","id":"20180903_Most_megtudhatja_varosa_mennyivel_lett_melegebb_az_on_szuletese_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3df6887b-fcc4-4b63-80bc-382c504a8660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da9371-f7fc-4dd4-a9d6-426d77f76bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Most_megtudhatja_varosa_mennyivel_lett_melegebb_az_on_szuletese_ota","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:30","title":"Csak írja be, hogy melyik városban lakik, és megtudhatja, mennyivel lett melegebb az idő az ön életében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most kiderült, sem a Nők 40 programban nem tud nyugdíjba menni, de még a fokozatosan emelkedő öregségi nyugdíjhatárt sem érte el. Most munkanélküli segélyen van, hivatalosan álláskeresési ellátást kap, várja, hogy kiteljen az ideje.","shortLead":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most...","id":"20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9387e8eb-3fbc-44c7-858e-688495ace9f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:45","title":"Nyugdíj helyett munkanélküli segélyt kap a falusi postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]