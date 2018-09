Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa54063-b750-42cd-ada7-e1cc1850689f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mark Cuban körbeutazta a világot, majd családot alapított. 2000 óta ő a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa.","shortLead":"Mark Cuban körbeutazta a világot, majd családot alapított. 2000 óta ő a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa.","id":"20180903_Szemeteszsakokkal_hazalt_12_evesen_most_dollarmilliardos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa54063-b750-42cd-ada7-e1cc1850689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa3c211-4fcf-470a-8099-7ae90d5892dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Szemeteszsakokkal_hazalt_12_evesen_most_dollarmilliardos","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:07","title":"Szemeteszsákokkal házalt 12 évesen, most dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kint is esett, bent is esett.","shortLead":"Kint is esett, bent is esett.","id":"20180903_veszprem_korhaz_beazas_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57dcecf-62d3-44b2-8421-b0ff190f9000","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_veszprem_korhaz_beazas_felujitas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:37","title":"Ömlött a víz a frissen felújított veszprémi kórház folyosójára - megszólalt a főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gégekanülje miatt nem tudott beszélni, ráadásul fulladásos rohama volt.","shortLead":"Gégekanülje miatt nem tudott beszélni, ráadásul fulladásos rohama volt.","id":"20180903_Csak_kopogassal_tudott_kommunikalni_a_segelyhivoval_egy_bajba_jutott_Fejer_megyei_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a36146-9024-4865-b7eb-6793e2673f33","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Csak_kopogassal_tudott_kommunikalni_a_segelyhivoval_egy_bajba_jutott_Fejer_megyei_no","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:37","title":"Csak kopogással tudott kommunikálni a segélyhívó operátorával egy bajba jutott Fejér megyei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6611ad-5025-4b5d-9379-2202ef995554","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A nagy gyártók orra alá egyre több borsot tör mostanság a OnePlus. A feltörekvő kis gyártó 6-os készüléke elképesztően gyorsra sikeredett, nem mellesleg tetszetős a megjelenése is, és bár nem filléres, ám még mindig olcsóbb a nagy riválisainál.","shortLead":"A nagy gyártók orra alá egyre több borsot tör mostanság a OnePlus. A feltörekvő kis gyártó 6-os készüléke elképesztően...","id":"20180901_oneplus_6_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6611ad-5025-4b5d-9379-2202ef995554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce92273-1185-4e2b-b38e-7f9d64e20834","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_oneplus_6_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:00","title":"Vörös riasztás: teszteltük a leggyorsabbnak ígért androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9caa10-c2ea-4b9b-aa5e-dde4e8767258","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombat óta több balatoni strandon már nem szednek belépőt, saját felelősségre, ingyen lehet fürdeni.","shortLead":"Szombat óta több balatoni strandon már nem szednek belépőt, saját felelősségre, ingyen lehet fürdeni.","id":"20180902_Pont_most_amikor_leszakad_az_eg_Itt_a_szeptembertol_ingyenesen_latogathato_balatoni_strandok_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b9caa10-c2ea-4b9b-aa5e-dde4e8767258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d9ca26-0816-4ad5-8263-7a012609d20a","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_Pont_most_amikor_leszakad_az_eg_Itt_a_szeptembertol_ingyenesen_latogathato_balatoni_strandok_listaja","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:42","title":"Pont most, amikor leszakad az ég? Itt a szeptembertől ingyenesen látogatható balatoni strandok listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónapig várják az észrevételeket, majd átdolgozzák a dokumentumot. Jövő szeptemberben indul élesben az új alaptanterv alapján a tanítás.



","shortLead":"Egy hónapig várják az észrevételeket, majd átdolgozzák a dokumentumot. Jövő szeptemberben indul élesben az új...","id":"20180902_Nincs_mese_jovore_bevezetik_az_uj_NATot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66564dd-12c4-4809-8603-57e31c89f6b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Nincs_mese_jovore_bevezetik_az_uj_NATot","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:04","title":"Nincs mese: jövőre bevezetik az új NAT-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes trendvonal rajzolódik ki az elmúlt bő évtized iPhone-okkal kapcsolatos Google-béli kereséseit nézve.","shortLead":"Érdekes trendvonal rajzolódik ki az elmúlt bő évtized iPhone-okkal kapcsolatos Google-béli kereséseit nézve.","id":"20180902_uj_iphone_keresoszo_google_trends","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33daa645-bb35-406c-be93-57491118018c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_uj_iphone_keresoszo_google_trends","timestamp":"2018. szeptember. 02. 07:03","title":"Már unalmasak az új iPhone-ok? Mutatunk egy érdekes grafikont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153dcaf2-3405-4265-a484-03df508d3276","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi látványos koncepcióvideót a Huawei Mate RS Porsche Design telefon ihlette.","shortLead":"Az alábbi látványos koncepcióvideót a Huawei Mate RS Porsche Design telefon ihlette.","id":"20180902_koncepciovideo_huawei_mate_rs_turbo_porsche_design","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=153dcaf2-3405-4265-a484-03df508d3276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1495bb-5237-43ea-a8f1-f9602db2d6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_koncepciovideo_huawei_mate_rs_turbo_porsche_design","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:03","title":"Látványos: ilyen lehetne a Huawei csúcsmobiljának Turbo Porsche-kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]