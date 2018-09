Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"\"Szépséges Cecilia Rogán. Bellagio Partyruhában a készülő lookbook-unkban. Million Thanks for starring\" írja a megrendelő, aki vélhetően nagyon elégedett volt a modell munkájával. A kommentelők között azonban nem aratott osztatlan sikert az új szerepben mutatkozó Rogán Cecília. Akad, aki szerint inkább jellemformáló ruhát kellene reklámoznia.","shortLead":"\"Szépséges Cecilia Rogán. Bellagio Partyruhában a készülő lookbook-unkban. Million Thanks for starring\" írja...","id":"20180903_Egy_sikeres_uzletasszonynak_is_jol_jon_a_zsebpenz__Roganne_alakformalo_ruhakat_reklamoz_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3469b-3545-44f4-9d0c-76a318b97cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Egy_sikeres_uzletasszonynak_is_jol_jon_a_zsebpenz__Roganne_alakformalo_ruhakat_reklamoz_a_Facebookon","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:22","title":"Egy sikeres üzletasszonynak is jól jöhet a zsebpénz – Rogánné alakformáló ruhákat reklámoz a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutántól lehet számítani az özönvízre.\r

\r

","shortLead":"Délutántól lehet számítani az özönvízre.\r

\r

","id":"20180902_Itt_szakadhat_le_ma_az_eg__kiadtak_a_riasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7b77ee-efe4-4214-b201-45bd0bd3b517","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Itt_szakadhat_le_ma_az_eg__kiadtak_a_riasztast","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:16","title":"Itt szakadhat le ma az ég - kiadták a riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap este fellobbanó lángok a kiállított tárgyak nagy részét felemészthették a Rio de Janeiró-i brazil Nemzeti Múzeumban. A televíziós híradások tanúsága szerint leégett a múzeum történelmi épületének szinte egésze.","shortLead":"A vasárnap este fellobbanó lángok a kiállított tárgyak nagy részét felemészthették a Rio de Janeiró-i brazil Nemzeti...","id":"20180903_tuzvesz_tombolt_a_brazil_nemzeti_muzeumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eb1c36-72cc-41c6-bdc2-05547cd92ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_tuzvesz_tombolt_a_brazil_nemzeti_muzeumban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:19","title":"Tűzvész tombolt a brazil Nemzeti Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8640dd52-67c3-400a-af1c-79769ff5cc5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha van egy brazil város, amely minden külföldiből lelkesedést vált ki, az Rio de Janeiro. Fantasztikus tengerparti strandjával, a Copacabanaval vagy a Corcovado hegyen lévő Krisztus szoborral. Rio az álmok városa - volt. ","shortLead":"Ha van egy brazil város, amely minden külföldiből lelkesedést vált ki, az Rio de Janeiro. Fantasztikus tengerparti...","id":"20180902_A_csod_szelen_tantorog_Rio_de_Janeiro_a_braziliai_foci_vb_es_az_olimpia_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8640dd52-67c3-400a-af1c-79769ff5cc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c22b400-f3ff-4682-8a7b-67247b0726ef","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_A_csod_szelen_tantorog_Rio_de_Janeiro_a_braziliai_foci_vb_es_az_olimpia_utan","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:10","title":"A csőd szélén tántorog Rio de Janeiro a brazíliai foci vb és az olimpia után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták által áhított alkotmányos vádemelés veszélye. Aminek egyelőre még jogi és politikai akadálya is van.","shortLead":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát...","id":"201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9b9fb-001d-4e8c-abd9-8efe46b0dee2","keywords":null,"link":"/vilag/201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:00","title":"Dőlnek a dominók, és mindegyik súrolja már Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

\r

","shortLead":"Az érintetteket mentők vizsgálják, forgalomkorlátozásra és torlódásra lehet számítani.\r

\r

","id":"20180902_Negyes_karambol_tortent_Leanyfalun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75e4c86-7fd6-4251-ab30-7048facdbda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e964ea3-74f9-40dc-941f-1ab362ee5728","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Negyes_karambol_tortent_Leanyfalun","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:49","title":"Négyes karambol történt Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa54063-b750-42cd-ada7-e1cc1850689f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mark Cuban körbeutazta a világot, majd családot alapított. 2000 óta ő a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa.","shortLead":"Mark Cuban körbeutazta a világot, majd családot alapított. 2000 óta ő a Dallas Mavericks kosárlabdacsapat tulajdonosa.","id":"20180903_Szemeteszsakokkal_hazalt_12_evesen_most_dollarmilliardos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa54063-b750-42cd-ada7-e1cc1850689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa3c211-4fcf-470a-8099-7ae90d5892dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Szemeteszsakokkal_hazalt_12_evesen_most_dollarmilliardos","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:07","title":"Szemeteszsákokkal házalt 12 évesen, most dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc070a28-2172-4469-94eb-8e49e88a67dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan érzés volt júniusban és júliusban a Hír TV-ben dolgozni, mintha a Titanic fedélzetén zenéltünk volna - mondta Kálmán Olga.","shortLead":"Olyan érzés volt júniusban és júliusban a Hír TV-ben dolgozni, mintha a Titanic fedélzetén zenéltünk volna - mondta...","id":"20180901_Kalman_Olga_Szabadabban_dolgoztam_a_Hir_TVben_mint_az_ATVben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc070a28-2172-4469-94eb-8e49e88a67dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622c798a-745b-4c8f-a2ff-832ee0188eca","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Kalman_Olga_Szabadabban_dolgoztam_a_Hir_TVben_mint_az_ATVben","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:40","title":"Kálmán Olga: Szabadabban dolgoztam a Hír TV-ben, mint az ATV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]