[{"available":true,"c_guid":"41dedb68-c906-4565-8aed-8a6eb022bd70","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Állítólag 70 ezer eurót akart a Viditől havonta, ami valószínűleg kiverte a biztosítékot a klubnál. Közben befutott egy komoly arab ajánlat. ","shortLead":"Állítólag 70 ezer eurót akart a Viditől havonta, ami valószínűleg kiverte a biztosítékot a klubnál. Közben befutott...","id":"20180903_Dzsudzsak_nem_megy_a_Vidihez_jobb_ajanlatot_kaphatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41dedb68-c906-4565-8aed-8a6eb022bd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffabbf8-da84-427c-bfcd-4883d367d2e0","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Dzsudzsak_nem_megy_a_Vidihez_jobb_ajanlatot_kaphatott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:55","title":"Dzsudzsák nem megy a Vidihez, jobb ajánlatot kaphatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","shortLead":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","id":"20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ff5e5-5d50-4418-b28b-ecd901325475","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:19","title":"Nem sikerült megállítani a gyilkos robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5f5f3c-d5ab-43df-8161-794f21263144","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Változnak az idők: régebben pont azért is jött jól a férfitársaság, hogy a nők biztonságban érezzék magukat.","shortLead":"Változnak az idők: régebben pont azért is jött jól a férfitársaság, hogy a nők biztonságban érezzék magukat.","id":"20180902_Ferfiak_nelkul_fesztivaloztak_a_nok_hogy_biztonsagban_erezzek_magukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5f5f3c-d5ab-43df-8161-794f21263144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66167c7-2d45-42a8-aeba-9a46ea00877f","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Ferfiak_nelkul_fesztivaloztak_a_nok_hogy_biztonsagban_erezzek_magukat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:20","title":"Férfiak nélkül fesztiváloztak a nők, hogy biztonságban érezzék magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető lenne, csupán néhány dologra kellene odafigyelnünk.","shortLead":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető...","id":"20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6fe83a-3ff0-4786-be1a-6791233a626d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:41","title":"Iskolakezdéshez: 5 tipp, hogy ne legyen káosz a közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b27c60b-68dd-47a0-914e-db5e4a3cd9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy évig hitegette az álmagánnyomozó egy eltűnt ember családját azzal, hogy nyomoz a rokonuk után.","shortLead":"Négy évig hitegette az álmagánnyomozó egy eltűnt ember családját azzal, hogy nyomoz a rokonuk után.","id":"20180904_Almagannyomozot_fogtak_el_az_igazi_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b27c60b-68dd-47a0-914e-db5e4a3cd9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b240d461-0858-46c2-ab8d-135049ad310c","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Almagannyomozot_fogtak_el_az_igazi_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:59","title":"Álmagánnyomozót fogtak el az igazi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51983a57-84ff-4dbc-b04c-37e848d46a11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1942-ben a női pénzügyőrképzőben katonai képzést kaptak a tanulók, hét évvel korábban a Szent Margit Gimnáziumban minden egyes padban tanulmányozhatták az egyszerű lejtő tulajdonságait a diákok, 1949-ben viszont egy akkori magazinba mélyed el néhány iskolás. A mai felnőttek is voltak gyerekek, ültek megszeppenve az iskolapadokban, sőt, a mai felnőttek szülei, nagyszülei is. Tanévnyitó fotóösszeállításunkban a korabeli iskolákat bemutató Fortepan-képekből válogattunk. Érdemes átlapozni. ","shortLead":"1942-ben a női pénzügyőrképzőben katonai képzést kaptak a tanulók, hét évvel korábban a Szent Margit Gimnáziumban...","id":"20180903_Abban_a_regi_iskolaban__zsenialis_archiv_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51983a57-84ff-4dbc-b04c-37e848d46a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992f6207-58c3-4a65-a36d-21bd550ab616","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Abban_a_regi_iskolaban__zsenialis_archiv_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:40","title":"\"Abban a régi iskolában...\" – zseniális archív fotók tanévkezdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04caa20-41af-43e1-9173-a10b1fa44171","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Németországban gyártott új sportos divatterepjáró első példányát jó néhány ezer kilométerrel arrébb várja a tulajdonosa. ","shortLead":"A Németországban gyártott új sportos divatterepjáró első példányát jó néhány ezer kilométerrel arrébb várja...","id":"20180904_beindult_a_gyartas_mamba_zold_elso_uj_porsche_macan_facelift_kina_autogyartas_benzinmotor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04caa20-41af-43e1-9173-a10b1fa44171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194ae0ba-f4da-4e28-98f0-eb238e8d9c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_beindult_a_gyartas_mamba_zold_elso_uj_porsche_macan_facelift_kina_autogyartas_benzinmotor","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:21","title":"Beindult a gyártás: mambazöld lett az első új Porsche Macan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most kiderült, sem a Nők 40 programban nem tud nyugdíjba menni, de még a fokozatosan emelkedő öregségi nyugdíjhatárt sem érte el. Most munkanélküli segélyen van, hivatalosan álláskeresési ellátást kap, várja, hogy kiteljen az ideje.","shortLead":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most...","id":"20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9387e8eb-3fbc-44c7-858e-688495ace9f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:45","title":"Nyugdíj helyett munkanélküli segélyt kap a falusi postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]