[{"available":true,"c_guid":"49cb4dce-29ba-4709-8308-fce868294d98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szövetségi kapitány szerint nem szabad a vereségre gondolni, mert akkor biztosan kikapnak. ","shortLead":"A magyar szövetségi kapitány szerint nem szabad a vereségre gondolni, mert akkor biztosan kikapnak. ","id":"20180904_Rossi_Az_ido_most_a_legnagyobb_ellenfelunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49cb4dce-29ba-4709-8308-fce868294d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b367e7e3-d887-4ee8-95ec-6eee9cba964f","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Rossi_Az_ido_most_a_legnagyobb_ellenfelunk","timestamp":"2018. szeptember. 04. 05:55","title":"Rossi: Az idő most a legnagyobb ellenfelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ezen a héten is folytatódik a változékony időjárás, többször várhatók záporok, zivatarok. Nem okoznak komoly lehűlést, többfelé 25, másutt továbbra is 30 fok közeli maximumok várhatók.","shortLead":"Ezen a héten is folytatódik a változékony időjárás, többször várhatók záporok, zivatarok. Nem okoznak komoly lehűlést...","id":"20180903_ketteszakitja_az_orszagot_az_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87403f4-d2c1-4b20-bf4c-525337b4c0cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_ketteszakitja_az_orszagot_az_idojaras","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:08","title":"Kettészakítja az országot az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az iskolákban, a kampányguruk laborjában is becsengettek.","shortLead":"Nemcsak az iskolákban, a kampányguruk laborjában is becsengettek.","id":"20180903_Elkezdte_az_EPkampanyt_a_Fidesz_megint_csak_a_bevandorlok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8963fca0-a56e-4c0d-b775-03392ada4b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Elkezdte_az_EPkampanyt_a_Fidesz_megint_csak_a_bevandorlok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:21","title":"Elkezdte az EP-kampányt a Fidesz, megint csak a bevándorlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rómában mindenképpen hasznos közlekedési eszköz egy ilyen.","shortLead":"Rómában mindenképpen hasznos közlekedési eszköz egy ilyen.","id":"20180902_Egyedi_Vespat_kapott_a_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4660b02-76ae-4fe6-a6cb-14c37bc6a58b","keywords":null,"link":"/elet/20180902_Egyedi_Vespat_kapott_a_papa","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:56","title":"Egyedi Vespát kapott a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera képe viszont nem segít túl sokat.\r

\r

","shortLead":"A biztonsági kamera képe viszont nem segít túl sokat.\r

\r

","id":"20180902_Kessel_intezte_el_a_vitat_a_rendorseg_keresi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02bbfd4-49b4-45ae-9ce6-e45ed69a0893","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Kessel_intezte_el_a_vitat_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:08","title":"Késsel intézte el a vitát, a rendőrség keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV közölte: az akadálymentesítés az állmáson épülő kormányablakhoz kapcsolódik. Az azonban még nem készült el, addig pedig a rámpákat sem lehet használni.","shortLead":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV...","id":"20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abff3176-b052-4fd3-98af-bfbe994c21d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:12","title":"Hetek óta kész, mégsem lehet használni a győri vasútállomás akadálymentes bejáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082ea3f-a3cc-45fa-8252-fb1e3f426ae7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil Ronaldo 51 százalékos tulajdonrészt vásárolt a spanyol labdarúgó élvonalba a nyáron visszajutott Real Valladolidban.","shortLead":"A brazil Ronaldo 51 százalékos tulajdonrészt vásárolt a spanyol labdarúgó élvonalba a nyáron visszajutott Real...","id":"20180903_Ronaldo_vett_egy_spanyol_focicsapatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a082ea3f-a3cc-45fa-8252-fb1e3f426ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fabd61-aa3e-43fb-9a1e-13f572f08775","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Ronaldo_vett_egy_spanyol_focicsapatot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:53","title":"Ronaldo vett egy spanyol focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51983a57-84ff-4dbc-b04c-37e848d46a11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1942-ben a női pénzügyőrképzőben katonai képzést kaptak a tanulók, hét évvel korábban a Szent Margit Gimnáziumban minden egyes padban tanulmányozhatták az egyszerű lejtő tulajdonságait a diákok, 1949-ben viszont egy akkori magazinba mélyed el néhány iskolás. A mai felnőttek is voltak gyerekek, ültek megszeppenve az iskolapadokban, sőt, a mai felnőttek szülei, nagyszülei is. Tanévnyitó fotóösszeállításunkban a korabeli iskolákat bemutató Fortepan-képekből válogattunk. Érdemes átlapozni. ","shortLead":"1942-ben a női pénzügyőrképzőben katonai képzést kaptak a tanulók, hét évvel korábban a Szent Margit Gimnáziumban...","id":"20180903_Abban_a_regi_iskolaban__zsenialis_archiv_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51983a57-84ff-4dbc-b04c-37e848d46a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992f6207-58c3-4a65-a36d-21bd550ab616","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Abban_a_regi_iskolaban__zsenialis_archiv_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:40","title":"\"Abban a régi iskolában...\" – zseniális archív fotók tanévkezdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]