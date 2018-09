Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6b832e6-8512-473a-9cf7-72bdbb4e380e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaposvár összes első osztályos tanulója ajándék tolltartót kapott a várostól az első tanítási napon, a Lorántffy-iskolában Szita Károly adta át a meglepetést.","shortLead":"Kaposvár összes első osztályos tanulója ajándék tolltartót kapott a várostól az első tanítási napon...","id":"20180903_A_fideszes_Szita_Karoly_szemelyesen_adta_at_az_ajandek_tolltartot_a_kisiskolasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b832e6-8512-473a-9cf7-72bdbb4e380e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e4dc1d-f1e9-43d6-87d4-a0a1a940cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_fideszes_Szita_Karoly_szemelyesen_adta_at_az_ajandek_tolltartot_a_kisiskolasoknak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:19","title":"A fideszes Szita Károly személyesen adta át az ajándék tolltartót a kisiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558fa88e-4d68-478f-a6a5-de1def4ca4e2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Van mitől félni a részben éghajlati okokból Magyarországon megjelenő új állatfajok miatt – állítják biológusok. A kormány azonban éppen most rekvirálja el a pénzt a felkészüléshez szükséges alapkutatásoktól.","shortLead":"Van mitől félni a részben éghajlati okokból Magyarországon megjelenő új állatfajok miatt – állítják biológusok...","id":"201835__faunavaltozas__potyautasok__egeszsegugyi_veszelyek__jol_taplalt_migransok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=558fa88e-4d68-478f-a6a5-de1def4ca4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b31808-ed4f-4c61-8dcb-c00ed7594d85","keywords":null,"link":"/elet/201835__faunavaltozas__potyautasok__egeszsegugyi_veszelyek__jol_taplalt_migransok","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:10","title":"Európa új betolakodói: fapusztító cincér, mérges pók és járványveszélyes szúnyog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04caa20-41af-43e1-9173-a10b1fa44171","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Németországban gyártott új sportos divatterepjáró első példányát jó néhány ezer kilométerrel arrébb várja a tulajdonosa. ","shortLead":"A Németországban gyártott új sportos divatterepjáró első példányát jó néhány ezer kilométerrel arrébb várja...","id":"20180904_beindult_a_gyartas_mamba_zold_elso_uj_porsche_macan_facelift_kina_autogyartas_benzinmotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a04caa20-41af-43e1-9173-a10b1fa44171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194ae0ba-f4da-4e28-98f0-eb238e8d9c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_beindult_a_gyartas_mamba_zold_elso_uj_porsche_macan_facelift_kina_autogyartas_benzinmotor","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:21","title":"Beindult a gyártás: mambazöld lett az első új Porsche Macan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44794f3e-39ae-4e24-9867-8b7baf9c2407","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Penészes, szagos, markáns és augusztus vége óta csúcstartó. A spanyolországi Las Arenasban 14 300 euróért, azaz több mint 4,6 millió forintért kelt el egy két kilogrammos kéksajt.","shortLead":"Penészes, szagos, markáns és augusztus vége óta csúcstartó. A spanyolországi Las Arenasban 14 300 euróért, azaz több...","id":"20180903_Megvan_a_vilag_legdragabb_sajtja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44794f3e-39ae-4e24-9867-8b7baf9c2407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac79b7c-30e3-463b-91eb-d93dae7ae761","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Megvan_a_vilag_legdragabb_sajtja","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:41","title":"Megvan a világ legdrágább sajtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d6d5fd-b174-4846-bb6f-0e65626747d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar szemmel kirívóan magas, Dubajban viszont csak szerény megélhetést tesz lehetővé a Pécsett és Budapesten is toborzást hirdető Emirates légitársaság által felajánlott fizetés. Erre a hvg.hu egyik olvasója hívta fel figyelmünket.","shortLead":"Magyar szemmel kirívóan magas, Dubajban viszont csak szerény megélhetést tesz lehetővé a Pécsett és Budapesten is...","id":"20180904_Mennyit_er_Dubajban_a_legiutaskiseroknek_kinalt_700_ezer_forintos_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d6d5fd-b174-4846-bb6f-0e65626747d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6209b8-fff0-4004-be25-539b6ff9e848","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Mennyit_er_Dubajban_a_legiutaskiseroknek_kinalt_700_ezer_forintos_fizetes","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:32","title":"Álom és valóság: Mennyit ér Dubajban a légiutas-kísérőknek kínált 700 ezer forintos fizetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az erőmű megsérthette a vonatkozó jogszabályokat, és nem intézkedtek, amikor az erőmű hűtővize miatt a Duna túlmelegedett.","shortLead":"A szervezet szerint az erőmű megsérthette a vonatkozó jogszabályokat, és nem intézkedtek, amikor az erőmű hűtővize...","id":"20180904_A_kornyezetvedelmi_hatosaghoz_fordult_az_Energiaklub_a_Paksi_Atomeromu_es_a_Duna_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1b4690-0c69-45e0-889e-c157f2cf794a","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_A_kornyezetvedelmi_hatosaghoz_fordult_az_Energiaklub_a_Paksi_Atomeromu_es_a_Duna_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:56","title":"A környezetvédelmi hatósághoz fordult az Energiaklub a Paksi Atomerőmű és a Duna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb08c473-a204-43dd-a889-0485d879adfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne esne ma az eső.","shortLead":"Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne esne ma az eső.","id":"20180904_Kiadtak_a_riasztast_szakadni_fog_az_eso_az_egesz_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb08c473-a204-43dd-a889-0485d879adfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae9fb99-d30d-4c8e-9ccb-08ac63fe8fc6","keywords":null,"link":"/idojaras/20180904_Kiadtak_a_riasztast_szakadni_fog_az_eso_az_egesz_orszagban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:09","title":"Kiadták a riasztást: szakadni fog az eső az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő először rossz várost köszöntött a koncert közben. ","shortLead":"Az énekesnő először rossz várost köszöntött a koncert közben. ","id":"20180903_Komoly_baki_Britney_Spears_elfelejtette_a_koncertjen_hogy_eppen_hol_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851c6328-e37b-4dfb-8a80-337fc5e6ca44","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Komoly_baki_Britney_Spears_elfelejtette_a_koncertjen_hogy_eppen_hol_is_van","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:39","title":"Komoly baki: Britney Spears elfelejtette a koncertjén, hogy éppen hol is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]