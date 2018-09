Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple mindig is híres volt titoktartásáról. Most viszont mintha rés támadt volna ezen: idő előtt kerültek nyilvánosságra nagyon is valódinak látszó fotók a még be sem jelentett 2018-as újdonságokról.","shortLead":"Az Apple mindig is híres volt titoktartásáról. Most viszont mintha rés támadt volna ezen: idő előtt kerültek...","id":"20180904_uj_iphone_kiszivargott_fotok_apple_watch_titoktartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a27cf0-1c24-4cd2-b775-a2670fa6daab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_uj_iphone_kiszivargott_fotok_apple_watch_titoktartas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:03","title":"De hogy a csodába szivároghattak ki fotók a még be sem jelentett új iPhone-okról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az erőmű megsérthette a vonatkozó jogszabályokat, és nem intézkedtek, amikor az erőmű hűtővize miatt a Duna túlmelegedett.","shortLead":"A szervezet szerint az erőmű megsérthette a vonatkozó jogszabályokat, és nem intézkedtek, amikor az erőmű hűtővize...","id":"20180904_A_kornyezetvedelmi_hatosaghoz_fordult_az_Energiaklub_a_Paksi_Atomeromu_es_a_Duna_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1b4690-0c69-45e0-889e-c157f2cf794a","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_A_kornyezetvedelmi_hatosaghoz_fordult_az_Energiaklub_a_Paksi_Atomeromu_es_a_Duna_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:56","title":"A környezetvédelmi hatósághoz fordult az Energiaklub a Paksi Atomerőmű és a Duna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b3919d-72cb-4fe8-87e5-608fe9cee6ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Rió című animációs filmből ismert Spix-ara is a listán van.","shortLead":"A Rió című animációs filmből ismert Spix-ara is a listán van.","id":"20180904_Tobb_madarfaj_is_kihalt_az_elmult_evekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1b3919d-72cb-4fe8-87e5-608fe9cee6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f806e2-29ea-498c-a786-098599583954","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_Tobb_madarfaj_is_kihalt_az_elmult_evekben","timestamp":"2018. szeptember. 04. 21:04","title":"Több madárfaj is kihalt az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági teljesítményünk közel hatoda eltűnne, ha nem lennénk EU-tagok.","shortLead":"A gazdasági teljesítményünk közel hatoda eltűnne, ha nem lennénk EU-tagok.","id":"20180905_Magyarorszag_bukna_a_legnagyobbat_ha_kilepne_az_EUbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367d72b0-9bb2-4559-a0fd-e2d075f927de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Magyarorszag_bukna_a_legnagyobbat_ha_kilepne_az_EUbol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:46","title":"Magyarország bukná a legnagyobbat, ha kilépne az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"De szerintük nem valószínű, hogy ez megtörténik.","shortLead":"De szerintük nem valószínű, hogy ez megtörténik.","id":"20180904_Brexit_NagyBritannia_felkeszul_a_megallapodas_nelkuli_kivalasra_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cbc018-6e9f-424e-afe4-0cf632e171b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Brexit_NagyBritannia_felkeszul_a_megallapodas_nelkuli_kivalasra_is","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:17","title":"Brexit: Nagy-Britannia felkészül a megállapodás nélküli kiválásra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi élettársa elköltözésekor annak lányát és anyukáját is megkéselte. A rendőrség egy hónapig kereste, majd az elkövetőt a bíróság elsőfokon 18 év börtönre ítélte, ezt a másodfokon eljáró törvényszék most 16 évre enyhítette.","shortLead":"A férfi élettársa elköltözésekor annak lányát és anyukáját is megkéselte. A rendőrség egy hónapig kereste, majd...","id":"20180904_16_ev_bortont_kapott_a_ket_rokonat_is_megkeselo_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17f41ee-ace4-4ef4-abf8-674a0d071cac","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_16_ev_bortont_kapott_a_ket_rokonat_is_megkeselo_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:59","title":"16 év börtönt kapott a két rokonát is megkéselő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő másodszülött fia, András yorki herceg látogat a magyar fővárosba, két napot tölt majd itt. ","id":"20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98aa4f7a-9127-428d-885a-3dc0ac404cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02c95e6-720c-41fb-a0b2-5f09756f2807","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Budapestre_jon_a_brit_kiralyi_csalad_egy_tagja_Orbannal_is_talalkozik","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:02","title":"Budapestre jön a brit királyi család egy tagja, Orbánnal is találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig csak fesztiválokon lépett fel.","shortLead":"Eddig csak fesztiválokon lépett fel.","id":"20180904_Tom_Odell_onalloan_koncertezik_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d197beb6-4152-45c0-a59e-e8717d20cb32","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Tom_Odell_onalloan_koncertezik_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:30","title":"Tom Odell önállóan koncertezik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]