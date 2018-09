Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"478fb28e-1047-485c-b6c0-0f17692bcecb","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Zsinórban nyeri az állami milliárdokat Bárány László családi cége, a kisvárdai Master Good Kft. Legutóbb 3,4 milliárd forintot kaptak. A nagyvállalkozó szerint nincs ebben semmi különös, bárki pályázhat. Az más kérdés, hogy ha egyetlen jobboldali politikussal sincs jóban, és a focit sem szereti, nyerhet-e. ","shortLead":"Zsinórban nyeri az állami milliárdokat Bárány László családi cége, a kisvárdai Master Good Kft. Legutóbb 3,4 milliárd...","id":"20180906_Kicsit_rank_sutott_a_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=478fb28e-1047-485c-b6c0-0f17692bcecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc595647-9384-4337-8c9f-49b6a99c8f6a","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Kicsit_rank_sutott_a_nap","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:05","title":"Csányi Sándor egy kedves konkurens a robotvágóhidat építő kisvárdai cégvezérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7047e8-a43c-4ed2-88f0-13d4325fa58e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is meghalt. A rendőrség kéri, segítsen, aki látta az esetet.","shortLead":"Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is...","id":"20180904_Szemtanukat_keres_a_rendorseg_az_M7esen_tortent_halalos_motorbalesethez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7047e8-a43c-4ed2-88f0-13d4325fa58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bbe864-52d0-4bdb-8ea5-9c5bf44b642d","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szemtanukat_keres_a_rendorseg_az_M7esen_tortent_halalos_motorbalesethez","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:39","title":"Szemtanúkat keres a rendőrség az M7-esen történt halálos motorbalesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.","shortLead":"Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.","id":"20180906_Akos_kockazatos_felvallalni_a_konzervativ_ertekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9735186-393d-4bfc-bf7c-c14259136228","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Akos_kockazatos_felvallalni_a_konzervativ_ertekeket","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:35","title":"Ákos: Kockázatos felvállalni a konzervatív értékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","shortLead":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","id":"20180905_megint_dragul_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26054b-1b83-43b7-9aac-b5deaa07ed1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_megint_dragul_a_gazolaj","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:59","title":"Megint drágul a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu/MTI/HavariaPress","category":"gazdasag","description":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","shortLead":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","id":"20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee7a76b-6138-488f-a976-e5c2df1c2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:20","title":"Talán meg sem lepődik: ismét drágább lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1339c9-c20c-4164-8b45-c4d854a83a11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buzz Aldrinnak is van mondanivalója a nagy vihart kavaró First Man című filmről.","shortLead":"Buzz Aldrinnak is van mondanivalója a nagy vihart kavaró First Man című filmről.","id":"20180905_Szerencsere_van_aki_tudja_hogy_jart_amerikai_zaszlo_a_Holdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1339c9-c20c-4164-8b45-c4d854a83a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f8239f-9018-4795-8a8e-5c8ae34caee4","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Szerencsere_van_aki_tudja_hogy_jart_amerikai_zaszlo_a_Holdon","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:38","title":"Szerencsére van, aki tudja, hogy járt amerikai zászló a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b3c028-1dc0-43aa-bf41-5de654b9ae4e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az alváshiány rossz hatással van a memóriára és az ítélőképességre. Felmerül a kérdés: vajon mi történik az agyunkban alvás közben?","shortLead":"Az alváshiány rossz hatással van a memóriára és az ítélőképességre. Felmerül a kérdés: vajon mi történik az agyunkban...","id":"20180906_Milyen_hatassal_van_az_alvas_a_memoriankra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b3c028-1dc0-43aa-bf41-5de654b9ae4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d9d752-ba51-4c1e-9de4-81c2b03c303b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180906_Milyen_hatassal_van_az_alvas_a_memoriankra","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:15","title":"Milyen hatással van az alvás a memóriánkra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d91e4c-ee0e-428a-aef7-6d00b3fcd93e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég értéke szédületes tempóban növekszik.","shortLead":"A cég értéke szédületes tempóban növekszik.","id":"20180904_Az_Amazon_lett_a_vilag_masodik_ezermilliard_dollart_ero_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8d91e4c-ee0e-428a-aef7-6d00b3fcd93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50691a1-60f2-43f2-b7b9-000661d556cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Az_Amazon_lett_a_vilag_masodik_ezermilliard_dollart_ero_cege","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:25","title":"Az Amazon lett a világ második ezermilliárd dollárt érő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]