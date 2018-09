Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5eda946-0922-4cec-9f6a-adbb1c07b903","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A francia AFP, a német DPA és a brit Press Association is úgy látja, hogy a nagyvállalatok keveset fizetnek a sajtónak a felhasznált tartalmak után.","shortLead":"A francia AFP, a német DPA és a brit Press Association is úgy látja, hogy a nagyvállalatok keveset fizetnek a sajtónak...","id":"20180904_Kiakadt_tobb_europai_hirugynokseg_azon_hogy_a_Facebook_es_a_Google_ingyen_hasznalja_fel_anyagaikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5eda946-0922-4cec-9f6a-adbb1c07b903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e9d637-c6f7-470c-8036-23612bd9509f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_Kiakadt_tobb_europai_hirugynokseg_azon_hogy_a_Facebook_es_a_Google_ingyen_hasznalja_fel_anyagaikat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:30","title":"Kiakadt több európai hírügynökség azon, hogy a Facebook és a Google ingyen használja fel anyagaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1339c9-c20c-4164-8b45-c4d854a83a11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buzz Aldrinnak is van mondanivalója a nagy vihart kavaró First Man című filmről.","shortLead":"Buzz Aldrinnak is van mondanivalója a nagy vihart kavaró First Man című filmről.","id":"20180905_Szerencsere_van_aki_tudja_hogy_jart_amerikai_zaszlo_a_Holdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1339c9-c20c-4164-8b45-c4d854a83a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f8239f-9018-4795-8a8e-5c8ae34caee4","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Szerencsere_van_aki_tudja_hogy_jart_amerikai_zaszlo_a_Holdon","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:38","title":"Szerencsére van, aki tudja, hogy járt amerikai zászló a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201836_a_kabitas_trukkje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b818168c-5f1d-4f55-bdd3-88603774713b","keywords":null,"link":"/itthon/201836_a_kabitas_trukkje","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:10","title":"Kocsis Györgyi: A kábítás trükkje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2307e44-b99f-46ef-b450-5f5e50e449b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány pedig már annyit keres, mint egy miniszter.","shortLead":"Gyurcsány pedig már annyit keres, mint egy miniszter.","id":"20180906_15_millional_is_tobbet_keres_tobb_fideszes_politikus_is_de_egyszer_sem_szolaltak_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2307e44-b99f-46ef-b450-5f5e50e449b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994d2fb7-ace9-4e7f-97a1-a355b61477ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_15_millional_is_tobbet_keres_tobb_fideszes_politikus_is_de_egyszer_sem_szolaltak_fel","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:44","title":"1,5 milliónál is többet keres több fideszes politikus is, de egyszer sem szólaltak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után, az index olvasója szerint valaki felmászott a hídra és a Dunába ugrott.","shortLead":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után...","id":"20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e53b7a-cffd-4962-80f2-eadcdb688a30","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 22:36","title":"Nagy volt a káosz a Lánchídon éjjel, valaki a Dunába ugorhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082b7a6c-ad8e-4db0-b198-19028db26ada","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor a játszma elindul, mindkét fél azt hiszi, nyerhet, de egymás gyenge pontját megtalálva a végén mindig vesztesként kerül ki belőle minden résztvevő. Hogyan jöjjünk ki a játszmából, ha a párunk sosem segít, hárítja a felelősséget, és nekünk elegünk van? ","shortLead":"Amikor a játszma elindul, mindkét fél azt hiszi, nyerhet, de egymás gyenge pontját megtalálva a végén mindig...","id":"20180904_Vesztes_jatszmabol_igazi_parkapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082b7a6c-ad8e-4db0-b198-19028db26ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae62efd1-7cd5-4c3b-ad2c-10fff150da6d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180904_Vesztes_jatszmabol_igazi_parkapcsolat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:15","title":"Vesztes játszmából igazi párkapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetője. Némethet júniusban lecserélték, most a szegedi egyetem klinikai központját vezetheti.","shortLead":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi...","id":"20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096e6329-cc39-4f98-903d-0b8cc8264a04","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:14","title":"Az Egészségügyi Ellátónál leváltották, a szegedi klinikák élére kinevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A látogatók a tőzsdével, a monetáris politikával és a bankolással barátkozhatnak majd a jegybank nemrég megszerzett épületében.","shortLead":"A látogatók a tőzsdével, a monetáris politikával és a bankolással barátkozhatnak majd a jegybank nemrég megszerzett...","id":"20180905_Elmenykozpont_lesz_a_Postapalotabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d84a546-d55e-460b-95c5-ebeb85bd65ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180905_Elmenykozpont_lesz_a_Postapalotabol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:07","title":"Élményközpont lesz a Postapalotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]