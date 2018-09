Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"405f1d90-d359-4764-b15c-8de1cc120b80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford kiadta az első beharangozó fotót az új Mustang által inspirált terepjárójáról. Ez az első új modell, amin a kifejezetten elektromos autók fejlesztésére felállított Ford Team Edison csoport dolgozott.","shortLead":"A Ford kiadta az első beharangozó fotót az új Mustang által inspirált terepjárójáról. Ez az első új modell, amin...","id":"20180907_Ford_Mustang_elektromos_koncepcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405f1d90-d359-4764-b15c-8de1cc120b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de82138-bb6d-44bd-9f61-3d6a6fcff396","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Ford_Mustang_elektromos_koncepcio","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:20","title":"Mustang-szerű izmos villanyautót ígér a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34348bab-381c-4be0-91fa-cd7f7bf3da22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre nem lehetne pluszpénzt felvenni a túlórák után, csak szabadságként vehetik ki azt a rendvédelmi dolgozók. Ezért félő, hogy működésképtelenné válik a büntetés-végrehajtás is, mondta a szakszervezet főtitkára.","shortLead":"Jövőre nem lehetne pluszpénzt felvenni a túlórák után, csak szabadságként vehetik ki azt a rendvédelmi dolgozók. Ezért...","id":"20180906_Komoly_gondok_lehetnek_a_buntetesvegrehajtasban_is_a_tulorak_eltorlese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34348bab-381c-4be0-91fa-cd7f7bf3da22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ce72a-fa6b-41b4-9684-16bd37baef97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Komoly_gondok_lehetnek_a_buntetesvegrehajtasban_is_a_tulorak_eltorlese_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:09","title":"Komoly gondok lehetnek a büntetés-végrehajtásban is a ki nem fizetett túlórák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki nem tud a lezárásról, és figyelmetlen, könnyen megsérülhet. ","shortLead":"Aki nem tud a lezárásról, és figyelmetlen, könnyen megsérülhet. ","id":"20180906_eletveszelyes_megoldassal_zartak_le_egy_bicikliutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e879390-2544-4e29-878e-a53a93689b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_eletveszelyes_megoldassal_zartak_le_egy_bicikliutat","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:07","title":"Életveszélyes megoldással zártak le egy bicikliutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","shortLead":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","id":"20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf57322-7e11-477d-9540-d6c2e2b5a0c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:38","title":"Húsz ember ellen nyomoznak a genovai hídomlás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250157de-a255-433d-a01f-ef49a2498547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai-Csató Adrienn független polgármester volt Szentistvánon, négy éve jókora fölénnyel verte a Fidesz helyi emberét. Most munkát is csak kínkeservesen sikerült találnia. És nem azért, mert nem ért semmihez.","shortLead":"Pusztai-Csató Adrienn független polgármester volt Szentistvánon, négy éve jókora fölénnyel verte a Fidesz helyi...","id":"20180906_Nehez_expolgarmesterkent_ervenyesulni_ha_az_ember_nem_tagja_a_NERnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=250157de-a255-433d-a01f-ef49a2498547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ef2453-67c4-42bc-8363-c1d35c58e930","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Nehez_expolgarmesterkent_ervenyesulni_ha_az_ember_nem_tagja_a_NERnek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:26","title":"Nehéz expolgármesterként érvényesülni, ha az ember nem tagja a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy nap a középiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec404a13-af4f-41ab-a1f3-4263987ecb75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde gyerekei méregdrága magániskolában tanulnak.","shortLead":"Miközben az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde gyerekei méregdrága magániskolában tanulnak.","id":"20180905_Az_innovacios_miniszter_nyugtat_az_o_gyerekei_korzeti_iskolaba_jarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec404a13-af4f-41ab-a1f3-4263987ecb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139215c7-a8b8-4db7-9d03-ad00378e117a","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Az_innovacios_miniszter_nyugtat_az_o_gyerekei_korzeti_iskolaba_jarnak","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:47","title":"Az innovációs miniszter nyugtat, az ő gyerekei körzeti iskolába járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még fel sem számolta kudarcba fulladt hálózatát a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., máris újat alakíthat ki, négymilliárd forintból.","shortLead":"Még fel sem számolta kudarcba fulladt hálózatát a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., máris újat alakíthat ki...","id":"20180906_Bebuktak_a_kereskedohazak_de_lett_negymilliard_forint_hogy_mas_neven_folytassak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7317338b-d9e9-40b4-806f-9fb860794fe8","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Bebuktak_a_kereskedohazak_de_lett_negymilliard_forint_hogy_mas_neven_folytassak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:57","title":"Bebuktak a kereskedőházak, de lett négymilliárd forint, hogy más néven folytassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]