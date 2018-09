Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.","shortLead":"Dalcsináló Ákos úr is beszállt a kultúrharcba, balliberális elitről, könyvkereskedésről beszél, megoldásról kevésbé.","id":"20180906_Akos_kockazatos_felvallalni_a_konzervativ_ertekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9735186-393d-4bfc-bf7c-c14259136228","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Akos_kockazatos_felvallalni_a_konzervativ_ertekeket","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:35","title":"Ákos: Kockázatos felvállalni a konzervatív értékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","shortLead":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","id":"20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c3cd05-f9e0-4f54-94d3-98705c6f9192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:21","title":"Zsebrakéták: megérkeztek az új Abarth 595-ös apró Fiat sportautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6ec4bf-db50-4e89-a14c-3e8e3a0e9594","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megéri felújítani a lakást, sokkal drágábban lehet eladni.","shortLead":"Megéri felújítani a lakást, sokkal drágábban lehet eladni.","id":"20180905_Hiaba_vennenek_sokan_felujitott_lakast_alig_lehet_ilyet_talalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6ec4bf-db50-4e89-a14c-3e8e3a0e9594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6a1ab9-eca3-4031-8c7d-0f07b040c397","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180905_Hiaba_vennenek_sokan_felujitott_lakast_alig_lehet_ilyet_talalni","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:30","title":"Hiába vennének sokan felújított lakást, alig lehet ilyet találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ázhatnak tovább a helybeliek, míg a járatra várnak.","shortLead":"Ázhatnak tovább a helybeliek, míg a járatra várnak.","id":"20180906_elvitte_a_buszmegallot_felcsutrol_a_ketfarku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39799ddc-195b-4d73-816d-19f03f237973","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_elvitte_a_buszmegallot_felcsutrol_a_ketfarku","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:50","title":"Elvitte a buszmegállót Felcsútról a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","shortLead":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","id":"20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf57322-7e11-477d-9540-d6c2e2b5a0c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:38","title":"Húsz ember ellen nyomoznak a genovai hídomlás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ba3db3-b3f6-46bf-8c06-6b48c67db194","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Augusztus 20-án Szent István-rendet adományozott Áder az Amerikában élő Demény Pál demográfusnak. A legmagasabb állami kitüntetést azok kaphatják, akik kimagasló életművet tudnak felmutatni, vagy Magyarország érdekében tettek le az asztalra valami figyelemre méltót.","shortLead":"Augusztus 20-án Szent István-rendet adományozott Áder az Amerikában élő Demény Pál demográfusnak. A legmagasabb állami...","id":"20180906_Demeny_Pal_demografus_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ba3db3-b3f6-46bf-8c06-6b48c67db194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903c6cfa-a782-4f30-989d-c1aae4b1caa0","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Demeny_Pal_demografus_portre","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:25","title":"Demény Pál: Nem lehet elvitatni az államok jogát arra, hogy eldöntsék, kit fogadnak be, és kit nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7949620-afe6-433f-83a9-9d969cc4a0e4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság vizsgálatát követően jóváhagyta, hogy az Apple informatikai óriáscég felvásárolja a Shazam nevű okostelefonokra kifejlesztett zenefelismerő alkalmazást.","shortLead":"Az Európai Bizottság vizsgálatát követően jóváhagyta, hogy az Apple informatikai óriáscég felvásárolja a Shazam nevű...","id":"20180906_Orulhet_az_Apple_az_unio_rabolintott_a_Shazam_megvasarlasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7949620-afe6-433f-83a9-9d969cc4a0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4274d4d0-88c6-44ff-b262-76b5c849c8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Orulhet_az_Apple_az_unio_rabolintott_a_Shazam_megvasarlasara","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:14","title":"Örülhet az Apple, az unió rábólintott a Shazam megvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát. A szövegből szemezgettünk.","shortLead":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát...","id":"20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c80f2c-15d4-4f1b-bb81-b39ad8ced00a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:15","title":"10 dolog, amit Vekerdy Tamás követendőnek tart a dán gyereknevelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]