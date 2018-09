Egyre több olyan alkalmazás készül, amelyekkel nem csak hatékonyabbá, könnyebbé is tehetők az iskolai évek. Ehhez ajánlunk néhány remek alternatívát, köztük ingyenes darabokat is.

Annak ellenére, hogy Magyarország a tiltás felé hajlik, a világ legtöbb részén megpróbálják bevonni az okostelefont az oktatásba, hiszen az eredmények azt mutatják, hogy az okoseszközöknek inkább az előnyei, mintsem a hátrányai mutatkoznak meg, ha iskolai körülmények között is használni kezdik őket.

Ennél fogva nem csak az iskolai füzetek beszerzésére kell időt szakítaniuk a szülőknek, arra is érdemes energiát szánniuk, hogy néhány alkalmazás felkerüljön a diák telefonjára. A két legnagyobb alkalmazásbolt felülete pedig jobbnál jobb alternatívákat kínál. Mutatjuk az iskolakezdés szerintük elengedhetetlen eszközeit.

Hogy semmiről ne maradjunk le

Órarend típusú alkalmazásokkal kis túlzással Dunát lehetne rekeszteni – már ha szoftverkódok használhatók lennének ilyesmire. Androidon a leghatékonyabbnak az ingyenes verzióval is rendelkező School tűnik, amelyben néhány pillanat rögzíthető a heti iskolai menetrend. A tantárgyakhoz kis ikonokat is rendelhetünk, hogy könnyebben szelektálni tudjunk közöttük, illetve az alkalmazáson belül a házifeladattal kapcsolatos gyorsjegyzetek is készíthetők. A teljes, reklámmentes változat 500 forintba kerül, de mint írtuk, ingyenes is van belőle.

© Flaring App

iOS-rendszerű készülékek esetében az iStudiez nevű appot érdemes kipróbálni. Ebből ugyanúgy van fizetős és ingyenes verzió is, de ha valaki más típusú rendszerhez ragaszkodna, már Androidra, továbbá windowsos és Mac számítógépekre is elérhető. Előnye, hogy a beépített naptár révén különféle események, például a dolgozatírás időpontja is felvihető, így az órarend mellett ez is egyetlen, közös felületen látható.

© iStudiez Team

A határidők betartásához androidos eszközök esetén a DAY DAY Countdown Widgetet ajánljuk. Az ingyenes program segítségével látványos felületen követhetők nyomon például az iskolai tennivalókra szánt határidők is. iOS-re a 2Do – Todo List, Tasks & Notes az egyik legjobb (értsd: ingyenes) alternatíva, utóbbi ráadásul Apple Watch-on is működik.

Könnyebb kommunikáció

Az okoseszközök korában akár távolról is megvitathatók a különféle feladatok, így számonkérés, felelés előtt is jól jöhet, ha van egy felület, amelyen a diákok kibeszélhetik a fontosabb pontokat, vagy kérdezhetnek a másiktól, ha valamiben nem biztosak. Ehhez kínál segítséget a ClassDojo nevű, Androidra és iOS-re is elérhető app. A mókás felületű program amolyan iskolai körülményekre szabott Facebook Messenger: a tanárok külön szobákat hozhatnak létre kiscsoportoknak, de akár az egész osztálynak, az így létrejövő csatornákban pedig korlátok nélkül kommunikálhatnak, illetve megoszthatnak egymással képeket, videókat, jegyzeteket a tagok.

A tanárok a szülőket is bevihetik az egyes csoportokba, ahol a nekik szánt információkat megoszthatják. Internetet igénylő app révén mobilnetre/wifire mindenképp szükség van a használatához, de utóbbi remélhetőleg minden iskolában elérhető már.

Tanulás, nem csak könyvekből

Az okoseszközök a tanulnivaló értelmezéséhez, kiegészítéséhez is segítséget nyújtanak. Ilyen például az Androidra elérhető Történelmi naptár, amely egy Wikipédia-szócikkekhez bekötött online lexikon. Az alkalmazás az adott naphoz tartozó (világ)eseményeket mutatja, évszámokkal és a legfontosabb, rövid tudnivalókkal. Ha valaki bővebben is utánaolvasna a témának, az évszámra, illetve az esemény nevére bökve a program a vonatkozó szócikkhez irányítja. A kapcsolódó kép senkit ne tévesszen meg, az alkalmazás magyar nyelvű.

© Alexandru C. Ene

Az iPhone-okra a WolframAlpha nevű programot érdemes letölteni. Bár nem ingyenes (1090 forintot kérnek érte), ezért a pénzért cserébe egy igen nagy tudású adatbázishoz jut az ember. Legfőbb előnye, hogy egy egyszerű Google-kereséssel ellentétben lényegesen több adatot, illetve információt jelenít meg, emellett érdekességekbe is beavatja a matematika világ iránt érdeklődő használóját. A program Androidon is működik, de ott is fizetni kell érte.

Szintén az Apple telefonjaival, táblagépeivel rendelkezőknek ajánljuk a The Human Body by Tinybopot, amely látványosan, mégis könnyen érthetően magyarázza el az emberi test(részek) működését, ráadásul nem is drága: 1490 forintot kér érte a fejlesztő, de van belőle ingyenes is, igaz, erős korlátozással. Orvosi pályát fontolgatóknak kötelező darab.

Oktatással kapcsolatos alkalmazást a tankönyveiről ismert Mozaik is készített korábban: a mozaik3D app, akárcsak neve mutatja, 3D-ben mutatja meg a különféle élőlényeket, az emberi testet, évszázadokkal ezelőtt épült templomokat, de a dínók korába is elkalauzol.

Az app használatához csupán egy androidos készülékre van szükség. Alapvetően ingyenes, de folyamatos netkapcsolatot igényel. Regisztráció esetén minden héten öt szabadon választott tartalmat lehet behúzni, aki viszont fizet, korlátozások nélkül használhatja.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.