Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban, arra nem válaszolt. ","shortLead":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban...","id":"20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fa9e8c-ecc5-4d6d-aa9e-a8955cd80bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:05","title":"Pintér szerint megfelel a jogszabályoknak a menedékkérők éheztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Komlói Járásbíróság emellett végleg eltiltotta a pedagógusi foglalkozástól a férfit. Maga szervezte a táborokat, ahol a lányokat fogdosta.","shortLead":"A Komlói Járásbíróság emellett végleg eltiltotta a pedagógusi foglalkozástól a férfit. Maga szervezte a táborokat, ahol...","id":"20180907_hat_ev_borton_a_kislanyokat_molesztalo_pedagogusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05c74ba-083d-4ca1-9f35-5f7dabc0ce9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_hat_ev_borton_a_kislanyokat_molesztalo_pedagogusnak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:48","title":"Hat év börtön a kislányokat molesztáló pedagógusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4025b6d-1773-4f26-b491-e36e0f5ea85f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kisalföld úgy tudja, a közelmúltban minden pincére ott hagyta a Rába Hotelt, az annak aljában működő söröző ezért nem is fogad külsős vendégeket.\r

","shortLead":"A Kisalföld úgy tudja, a közelmúltban minden pincére ott hagyta a Rába Hotelt, az annak aljában működő söröző ezért nem...","id":"20180908_az_osszes_pincer_felmondott_a_legnagyobb_gyori_hotelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4025b6d-1773-4f26-b491-e36e0f5ea85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ae9771-09ae-4a8d-b879-34b089c15eb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_az_osszes_pincer_felmondott_a_legnagyobb_gyori_hotelben","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:01","title":"Az összes pincér felmondott a legnagyobb győri hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni az átnézésért.","shortLead":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni...","id":"20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96884b-132c-48fe-8056-41f769f8e0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:36","title":"Videó: Annyiba kerül a Bugatti Veyron olajcseréje, mint egy új autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első példány hófehér fényezéssel érkezett meg az öreg kontinensre, még pedig egy svájci kiállításra.","shortLead":"Az első példány hófehér fényezéssel érkezett meg az öreg kontinensre, még pedig egy svájci kiállításra.","id":"20180907_europaba_jott_a_mindent_vero_uj_tesla_roadster_villanyauto_sportkocsi_bugatti_chiron_gyorsulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4423ec-320d-4dd2-83bc-7d8978fd9db6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_europaba_jott_a_mindent_vero_uj_tesla_roadster_villanyauto_sportkocsi_bugatti_chiron_gyorsulas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:21","title":"Európába jött a mindent verő új Tesla Roadster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f560fc70-f019-43c0-a1be-755ecd1f6389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden délután lesz a vita a jelentésről. ","shortLead":"Kedden délután lesz a vita a jelentésről. ","id":"20180906_Orban_ott_lesz_es_fel_is_fog_szolalni_a_Sargentinijelentes_vitajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f560fc70-f019-43c0-a1be-755ecd1f6389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976da3e3-29b6-49f5-b8df-13ccbcf53bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Orban_ott_lesz_es_fel_is_fog_szolalni_a_Sargentinijelentes_vitajaban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:48","title":"Orbán ott lesz és fel is fog szólalni a Sargentini-jelentés vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4769d47-9e89-4444-97b1-fb63202e7857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közoktatás megjavításáért dolgozó Hívatlanul csoport tette közzé a Facebook-oldalán azt a térképet, amelyen az összes alternatív és alternatív-jellegű iskolát, illetve iskola-jellegű tanulócsoportot is feltüntették, így téve kereshetővé azokat. ","shortLead":"A közoktatás megjavításáért dolgozó Hívatlanul csoport tette közzé a Facebook-oldalán azt a térképet, amelyen az összes...","id":"20180907_Egy_terkepen_a_magyarorszagi_alternativ_iskolak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4769d47-9e89-4444-97b1-fb63202e7857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29009859-3212-425f-8e09-1b20759f261f","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Egy_terkepen_a_magyarorszagi_alternativ_iskolak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 18:39","title":"Egy térképen a magyarországi alternatív iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A NAV közleményében most a hosszú távú lakáskiadás szabályait tisztázta.","shortLead":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben...","id":"20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68fa4f6-a611-4d28-ab22-156fd8a3d52f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:01","title":"Adott néhány tippet a NAV, hogyan fizessünk az albérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]