Komoly támadás érte négy évvel ezelőt a Sony Pictures-t: a masszív hackertámadásban a vállalatnak le kellett állítania teljes számítógépes hálózatát. A hackerek akkor azt írják, hogy a vállalat titkos és szigorúan titkos minősítésű adatait is megszerezték. A támadás után egy hónappal az FBI már előállt azzal, hogy Észak-Korea állhat a támadás mögött, a napokban azonban nevén is nevezték a dolgot az amerikaiak.

A The Washington Post beszámolója szerint csütörtökön az amerikai Igazságügyi Minisztérium azzal vádolta meg az észak-koreai kormányt, hogy ők tehetők felelőssé a Sonyt ért támadásért, valamint más hackertevékenységekért is. A dolog azért is jelentős, mert ez az első alkalom, hogy Washington ilyesmivel vádol meg phenjani ügynököt. Az amerikai hatóság szerint Park Jin Hyok az ázsiai ország általános felderítésért felelős irodájának megbízásából szervezett támadást. Az amerikaiak szerint ő és további meg nem nevezett társai is tagjai annak a Lazarus-csoportnak, amely a vádak szerint 1 milliárd dollárt lopott el egy bangladesi bankból még 2016-ban, valamint ők állhatnak a WannaCry 2.0 zsarolóvírus mögött is.

A 179 oldalas jelentés rányomhatja a bélyegét az Egyesült Államok és Észak-Korea kapcsolatára. A dokumentum még júniusban készült, néhány nappal az előtt, hogy Donald Trump és Kim Dzsong Un Szingapúrban találkozott volna egymással.

Phenjan tagadja a vádakat.

Az amerikaiak által vádolt Parkot régóta ismeri a hatóság, jelenleg az FBI is körözi. A 34 éves férfi Észak-Koreában született, ott járt egyetemre, 2011 és 2013 között pedig az észak-koreai határ közelében dolgozott. Hazájába 2014-ben, a Sony elleni támadást megelőzően tért vissza. A jelentés hatására az amerikai Pénzügyminisztérium szankciókat vezetett be Park, valamint a Chosun Expo Joint Venture nevű észak-koreai állami cég ellen, amelynek Park a kínai Talienben dolgozik. Ennek eredményeként zárolhatják az Egyesült Államokban lévő vagyonunkat, az amerikaiak pedig valószínűleg nem üzletelnek majd velük.

Bár az ázsiai országban élők körülményei finoman szólva sem túl jók, a sejtések szerint Észak-Korea már hosszú évek óta működteti kifinomult hacker-csapatát. A kiberfenyegetésekkel foglalkozó CrowdStrike véllalat szerint az észak-koreai hackerek jelenleg a világ legveszélyesebbjei közé tartoznak.

A Sony rendszerét a Guardians of the Peace, vagyis a Béke Őrei nevű hackercsoport támadta meg, a The Interview című film miatt. A támadást az a netre kiszivárgott jelenet válthatta ki, amelyben Kim Dzsong Un szétég. Tracy Wilkison ügyész szerint éppen ezért a Sony elleni támadás valójában nem a cég, hanem a szólásszabadság elleni támadás volt.

