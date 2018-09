Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico kérdésére az Európai Néppárt két nemzeti delegációja is támogatná a Fidesz kizárását, a többség egyelőre kivár. Ha jövő héten elfogadta az EP a Sargentini-jelentést, az megfelelő ürügy lenne ehhez.","shortLead":"A Politico kérdésére az Európai Néppárt két nemzeti delegációja is támogatná a Fidesz kizárását, a többség egyelőre...","id":"20180908_fidesz_politico_epp_europai_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f7650-e8b8-4126-9ca1-998e54dbe74e","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_fidesz_politico_epp_europai_parlament","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:03","title":"Saját pártcsaládja tagjai is kizárnák a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b946e63-2e76-4e64-8787-574999b22def","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A padokat a momentumos Kovács Róbert hozta rendbe. Kőbányán szeptember végén időközi választást tartanak.","shortLead":"A padokat a momentumos Kovács Róbert hozta rendbe. Kőbányán szeptember végén időközi választást tartanak.","id":"20180907_Padokat_hozott_rendbe_az_ellenzeki_jelolt_az_onkormanyzat_masnap_szetverte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b946e63-2e76-4e64-8787-574999b22def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5ef6db-43bf-43f3-962f-c8e8d4d6fa2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Padokat_hozott_rendbe_az_ellenzeki_jelolt_az_onkormanyzat_masnap_szetverte","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:30","title":"Padokat hozott rendbe az ellenzéki jelölt, az önkormányzat másnap szétverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tamperében kezdte meg szereplését a magyar labdarúgó-válogatott az új sorozatban, a Nemzetek Ligájában. A debütáló Marco Rossi szövetségi kapitánnyal a csapat idei első győzelmére hajtott a finnek ellen. Nem jött össze. ","shortLead":"Tamperében kezdte meg szereplését a magyar labdarúgó-válogatott az új sorozatban, a Nemzetek Ligájában. A debütáló...","id":"20180908_finnorszag_magyarorszag_nemzetek_ligaja_futballmeccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fee622-873b-4bf6-bad1-fac9d71c1a3b","keywords":null,"link":"/sport/20180908_finnorszag_magyarorszag_nemzetek_ligaja_futballmeccs","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:00","title":"Újabb futballvereség: Rossival a kispadon 1-0 a finneknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254ece53-8c6e-4e23-b2c3-cd8a745dc391","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cuarón intim, önéletrajzi ihletésű drámája, a Roma című filmje kapta meg a 75. velencei nemzetközi filmfesztivál fődíját. Nemes Jeles László szombaton végül nem kapott díjat, de az előző napon odaítélt kritikusok díjával így is boldogan jöhet haza. ","shortLead":"Cuarón intim, önéletrajzi ihletésű drámája, a Roma című filmje kapta meg a 75. velencei nemzetközi filmfesztivál...","id":"20180908_Alfonso_Cuarone_a_velencei_Arany_Oroszlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254ece53-8c6e-4e23-b2c3-cd8a745dc391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38078043-4177-415e-b669-86423458f096","keywords":null,"link":"/kultura/20180908_Alfonso_Cuarone_a_velencei_Arany_Oroszlan","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:32","title":"Alfonso Cuarón filmje kapta a velencei Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekeknek valamivel magasabb a vérnyomása az átlagosnál – derült ki a Berni Egyetemi Kórház tanulmányából. ","shortLead":"A mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekeknek valamivel magasabb a vérnyomása az átlagosnál – derült ki a Berni...","id":"20180908_mesterseges_megtermekenyites_magas_vernyomas_lombikbebik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b41ddf9-0608-4474-ba57-15d3b305a54b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_mesterseges_megtermekenyites_magas_vernyomas_lombikbebik","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:03","title":"A lombikbébiprogram kockázata: esélyesebb a magas vérnyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Matteo Salvinit azért vették elő, mert hagyta, hogy az olasz partokhoz közelítő menekültek tíz napig a tengeren hánykódjanak. ","shortLead":"Matteo Salvinit azért vették elő, mert hagyta, hogy az olasz partokhoz közelítő menekültek tíz napig a tengeren...","id":"20180907_Orban_hoset_nem_kulonosebben_hatja_meg_hogy_vizsgalat_folyik_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd41253-d3b5-408d-8139-2047e17c809e","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Orban_hoset_nem_kulonosebben_hatja_meg_hogy_vizsgalat_folyik_ellene","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:58","title":"Orbán hősét nem különösebben hatja meg, hogy vizsgálat folyik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések zajlottak.\r

","shortLead":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések...","id":"20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bfa8db-bef2-4c6f-86c4-0bc57e4ebc15","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:10","title":"Zsidó éttermet is megtámadtak a chemnitzi szélsőjobbos tüntetések idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusok és a jogászok is vitatkoznak.","shortLead":"A politikusok és a jogászok is vitatkoznak.","id":"20180908_Egyre_tobb_a_bizonytalansag_a_Sargentinijelentes_szavazasa_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d39717a-68b8-4209-bd75-864278d82d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd2ef7e-5177-4456-96a2-b3278893a723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180908_Egyre_tobb_a_bizonytalansag_a_Sargentinijelentes_szavazasa_korul","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:05","title":"Egyre több a bizonytalanság a Sargentini-jelentés szavazása körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]