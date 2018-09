Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Matteo Salvinit azért vették elő, mert hagyta, hogy az olasz partokhoz közelítő menekültek tíz napig a tengeren hánykódjanak. ","shortLead":"Matteo Salvinit azért vették elő, mert hagyta, hogy az olasz partokhoz közelítő menekültek tíz napig a tengeren...","id":"20180907_Orban_hoset_nem_kulonosebben_hatja_meg_hogy_vizsgalat_folyik_ellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd41253-d3b5-408d-8139-2047e17c809e","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Orban_hoset_nem_kulonosebben_hatja_meg_hogy_vizsgalat_folyik_ellene","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:58","title":"Orbán hősét nem különösebben hatja meg, hogy vizsgálat folyik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramnál dolgozó névtelen források szerint a cég már javában dolgozik egy IG Shopping névre keresztelt alkalmazáson, ami lényegében egy webshop lesz. Az Instagram-felhasználók azon cégek termékeit látnák benne, amelyeket követnek a platformon.","shortLead":"Az Instagramnál dolgozó névtelen források szerint a cég már javában dolgozik egy IG Shopping névre keresztelt...","id":"20180908_instagram_online_vasarlas_e_kereskedelem_ig_shopping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b58f2-498f-4a1f-8403-89019cd51a58","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_instagram_online_vasarlas_e_kereskedelem_ig_shopping","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:03","title":"Ha igaz a pletyka, bevásárolni is lehet majd az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dedb8cc-6565-4d5d-941f-ce616527d55d","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ugyan még nem későbbi nevén, de a kocka azért el lett vetve.","shortLead":"Ugyan még nem későbbi nevén, de a kocka azért el lett vetve.","id":"20180907_50_eve_adta_elso_koncertjet_a_Led_Zeppelin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dedb8cc-6565-4d5d-941f-ce616527d55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd2ae9f-e70c-450f-9ebd-694ea52e461c","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_50_eve_adta_elso_koncertjet_a_Led_Zeppelin","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:20","title":"50 éve adta első koncertjét a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Európában százezer emberből átlagosan 13-an vetnek önkezűleg véget az életüknek, Magyarországon ez a szám most 16,9, de 2005-ben még 25,9 volt. Tény, hogy sokat ledolgoztunk a hátrányból, de bőven van még dolga a szakembereknek és a társadalomnak is. Jön az öngyilkosság megelőzésének világnapja, ebből az alkalomból beszélgettünk Németh Attilával, a Nyírő Gyula OPAI főigazgatójával. ","shortLead":"Európában százezer emberből átlagosan 13-an vetnek önkezűleg véget az életüknek, Magyarországon ez a szám most 16,9, de...","id":"20180907_Az_ongyilkos_nem_meghalni_akar_hanem_maskepp_elni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78106719-4281-490c-8a07-da07b34d0304","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Az_ongyilkos_nem_meghalni_akar_hanem_maskepp_elni","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:51","title":"Az öngyilkos nem meghalni akar, hanem másképp élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futama és IAAF Atlétikai Világbajnokság: újabb sportrendezvényekre utalt ki pénzt a kormány péntek este közzétett határozatában.","shortLead":"FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futama és IAAF Atlétikai Világbajnokság: újabb sportrendezvényekre utalt ki...","id":"20180908_Ujabb_szazmilliokat_utal_a_kormany_sportrendezvenyekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f1b9a-45e7-47f2-81ae-cd6fc791d594","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_Ujabb_szazmilliokat_utal_a_kormany_sportrendezvenyekre","timestamp":"2018. szeptember. 08. 10:51","title":"Egy ralifutamra ad ki százmilliókat a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A NAV közleményében most a hosszú távú lakáskiadás szabályait tisztázta.","shortLead":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben...","id":"20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68fa4f6-a611-4d28-ab22-156fd8a3d52f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:01","title":"Adott néhány tippet a NAV, hogyan fizessünk az albérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe21da-59ea-4d70-8f5d-05e9da40c79e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezett leállásról van szó.","shortLead":"Tervezett leállásról van szó.","id":"20180907_Nehany_szolgaltatas_nem_lesz_elerheto_az_OTP_netbankjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafe21da-59ea-4d70-8f5d-05e9da40c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8662192-4121-4743-8c30-6314e8bac34d","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Nehany_szolgaltatas_nem_lesz_elerheto_az_OTP_netbankjaban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:24","title":"Néhány szolgáltatás nem lesz elérhető az OTP netbankjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan befektetési lehetőségeket ajánlott, amelyek vagy nem léteztek, vagy nem volt rájuk jogosultsága.","shortLead":"Olyan befektetési lehetőségeket ajánlott, amelyek vagy nem léteztek, vagy nem volt rájuk jogosultsága.","id":"20180907_Kamu_befektetesekkel_800_milliot_csalt_ki_ismeroseitol_egy_budapesti_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3955e5-05e1-4e78-9223-8ae1b06cdd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681b025b-20f3-42ae-83f0-4e8be0b2adae","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Kamu_befektetesekkel_800_milliot_csalt_ki_ismeroseitol_egy_budapesti_no","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:32","title":"Kamu befektetésekkel 800 milliót csalt ki ismerőseitől egy budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]