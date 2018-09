Szerdán, a „Gather Round” eseményen minden kiderül az idei iPhone-okról, amelyekről már lehet némi elképzelésünk. Három új iPhone-ra számítunk, két OLED kijelzős modellre, az iPhone X újabb változatára, illetve egy nagyobb verziójára, valamint egy 6.1”-es LCD kijelzős olcsóbb telefonra.

Korábban már hallhattunk arról, hogy az iPhone X utódjának neve iPhone XS, a nagyobb változaté iPhone XS Max lehet, most pedig az olcsóbb iPhone neve is kiszivárgott: iPhone XC. Időközben egy marketing-előadás egyik diája is felkerült a kínai Weibóra, ebből azt szűrték le, hogy a nagyobb, OLED kijelzős iPhone az iPhone XS Plus nevet kapja, ami valóban közelebb is áll az Apple névadási konvencióihoz.

© Weibo

A dián a kínai árak is feltűntek, amit a 9to5Mac átszámított dollárra. Ezek szerint az iPhone X utódjáért 900 dollárt, a nagyobb 2018-as iPhone X-ért 1000 dollárt, míg az LCD-s modellért 700 dollárt kérhetnek majd el. Ezek az árak a 64 GB-os modellekre vonatkoznak. Az XS modellek akár 512 GB-os natív tárhellyel is elérhetők lesznek, míg az XC maximális tárhelye 256 GB. Amennyiben lesznek két SIM-es változatok, azok is többletköltséggel járhatnak majd.

Az árazás nagyjából megfelel az Apple eddigi rendszerének, így várhatóan hasonlóan alakulnak majd a magyarországi árcédulák is, mint eddig. Ami nem túl jó hír, főleg azt tekintve, hogy a világon Magyarországon a legdrágább az iPhone.

