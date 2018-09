Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elsőre sokkot kapott, majd zokogni kezdett, mikor közölték vele, hogy öt év után megvan a feltételezett gyilkos. ","shortLead":"A férfi elsőre sokkot kapott, majd zokogni kezdett, mikor közölték vele, hogy öt év után megvan a feltételezett...","id":"20180909_Hatalmas_elegtetel_es_megkonnyebbules__megszolalt_a_meggyilkolt_soroksari_futono_ferje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67189a4-6e8b-4635-9888-dba5a2ebf0ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Hatalmas_elegtetel_es_megkonnyebbules__megszolalt_a_meggyilkolt_soroksari_futono_ferje","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:35","title":"\"Hatalmas elégtétel és megkönnyebbülés\" - megszólalt a meggyilkolt soroksári futónő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd0ae4e-5f8e-430d-bbb0-f272ec2ce396","c_author":"-gd-","category":"kultura","description":"A nagy hagyományú Erkel Diákünnepeket (EDÜ) is elérte a kormányzati megrendszabályozás. ","shortLead":"A nagy hagyományú Erkel Diákünnepeket (EDÜ) is elérte a kormányzati megrendszabályozás. ","id":"20180909_Lecserelik_a_gyulai_diakrendezveny_szervezojet_mert_a_program_nem_illett_bele_a_fideszes_kulturharcba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ae4e-5f8e-430d-bbb0-f272ec2ce396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a0974-5d26-4b10-abd4-69d74d41629b","keywords":null,"link":"/kultura/20180909_Lecserelik_a_gyulai_diakrendezveny_szervezojet_mert_a_program_nem_illett_bele_a_fideszes_kulturharcba","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:46","title":"Lecserélik a gyulai diákrendezvény szervezőjét, mert a program nem illett bele a fideszes kultúrharcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új tulajdonosokról keveset tudni.","shortLead":"Az új tulajdonosokról keveset tudni.","id":"20180910_Eladta_a_legendas_budapesti_helyet_a_magyar_exmilliardos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effcf612-94a7-4892-8dc2-e60cbaab12e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eladta_a_legendas_budapesti_helyet_a_magyar_exmilliardos","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:45","title":"Eladta a legendás budapesti helyet a magyar exmilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön vették őrizetbe.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön...","id":"20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f7ec7-adc9-42ab-ac71-d7e7a2469511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:33","title":"A lekapcsolt NAV-os VIP-adósoknak segíthetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da99fe-ae7b-46ed-b8c7-701c51ac9578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt kívánom, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a most beköszöntő újév is az összetartozás, egymás kölcsönös tisztelete, valamint közös kultúránk megvédése és gyarapítása jegyében teljen - írta Orbán Viktor a zsidó vezetőknek.","shortLead":"Azt kívánom, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a most beköszöntő újév is az összetartozás, egymás kölcsönös tisztelete...","id":"20180909_Megerkezett_Orban_udvozlete_a_zsido_ujev_alkalmabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4da99fe-ae7b-46ed-b8c7-701c51ac9578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230f768-9988-443b-b1aa-f13c629f0e12","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Megerkezett_Orban_udvozlete_a_zsido_ujev_alkalmabol","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:03","title":"Megérkezett Orbán üdvözlete a zsidó újév alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros felé 25-30 perccel nő a menetidő a torlódás miatt.","shortLead":"A főváros felé 25-30 perccel nő a menetidő a torlódás miatt.","id":"20180910_tobb_auto_utkozott_beallt_az_m7es_budapest_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513dc79-b049-48e0-a5b5-b0eafcd7995e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_tobb_auto_utkozott_beallt_az_m7es_budapest_fele","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:40","title":"Több autó ütközött, beállt az M7-es Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki régészek. Feltételezések szerint a talált kincs értéke több millió dollár is lehet. ","shortLead":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki...","id":"20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf6bb9-c88d-47ad-ab6e-1fbb45ee2675","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:35","title":"Valódi kincsekre bukkantak régészek egy volt mozi alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajid Javid a Szergej Szkripalt és lányát Angliában megmérgező két orosz ügynökről beszélt, és biztos benne, hogy nem a maguk szakállára dolgoztak, hiszen a Kreml szigorúan kézben tartja a katonai hírszerzést.","shortLead":"Sajid Javid a Szergej Szkripalt és lányát Angliában megmérgező két orosz ügynökről beszélt, és biztos benne, hogy nem...","id":"20180909_Brit_belugyminiszter_Ha_kiteszik_a_labukat_Oroszorszagbol_elkapjuk_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1591e14c-5404-478c-8672-665c902c4f7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Brit_belugyminiszter_Ha_kiteszik_a_labukat_Oroszorszagbol_elkapjuk_oket","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:50","title":"Brit belügyminiszter: Ha kiteszik a lábukat Oroszországból, elkapjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]