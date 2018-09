Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd0ae882-dbf3-4368-af38-9d7e5096ec03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180909_Kim_Dzsong_Un_visszavett_es_nem_mutogatta_a_raketait_a_katonai_diszszemlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd0ae882-dbf3-4368-af38-9d7e5096ec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5bc9c5-8ba5-4335-a325-d08afd9c549d","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Kim_Dzsong_Un_visszavett_es_nem_mutogatta_a_raketait_a_katonai_diszszemlen","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:05","title":"Kim Dzsong Un visszavett és nem mutogatta a rakétáit a katonai díszszemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség videót tett közzé L. Szilveszterről, akit a soroksári emberölés elkövetésével gyanúsítanak.","shortLead":"A rendőrség videót tett közzé L. Szilveszterről, akit a soroksári emberölés elkövetésével gyanúsítanak.","id":"20180908_Video_Ezt_a_ferfit_gyanusitjak_a_soroksari_gyilkossag_elkovetesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4c9ea5-d40a-46cf-9a6d-0044f7a655a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Video_Ezt_a_ferfit_gyanusitjak_a_soroksari_gyilkossag_elkovetesevel","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:35","title":"Videó: Ezt a férfit gyanúsítják a soroksári gyilkosság elkövetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c73a4b-2297-42f5-a41c-632996e73a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen elkövető felkutatásában.\r

","shortLead":"A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen elkövető felkutatásában.\r

","id":"20180908_Bbbakocsis_no_utott_meg_egy_buszsofort_keresik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c73a4b-2297-42f5-a41c-632996e73a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51851c8d-03c6-45fc-bb67-dc76831cd7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Bbbakocsis_no_utott_meg_egy_buszsofort_keresik","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:43","title":"Babakocsis nő ütött meg egy buszsofőrt, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ceff36-6ee2-47ee-9bf6-1d67596bec40","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái – állítják a tavaszi tömegdemonstrációk szervezői, akik új terveikről is beszéltek.","shortLead":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái – állítják a tavaszi tömegdemonstrációk szervezői, akik új...","id":"201836__mozgolodo_civilek__kritikus_tomeg__hianyzok__hangproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ceff36-6ee2-47ee-9bf6-1d67596bec40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4a29e4-3a86-4781-818c-5b047862e060","keywords":null,"link":"/itthon/201836__mozgolodo_civilek__kritikus_tomeg__hianyzok__hangproba","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:00","title":"Ellenzéki civilek: a Fidesz-szavazókat nem szabad támadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken Trump vizsgálatot sürgetett a cikk ügyében, az alelnök most egy interjúban azt mondta, szerinte lehet jogalapja egy ilyen vizsgálatnak, hogy kiderítsék, ki írta a cikket. ","shortLead":"Pénteken Trump vizsgálatot sürgetett a cikk ügyében, az alelnök most egy interjúban azt mondta, szerinte lehet...","id":"20180909_Pence_szerint_nyomoznanak_is_a_nevtelen_Trumpellenes_cikk_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d2b136-2045-4b25-a318-037d08fd74a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Pence_szerint_nyomoznanak_is_a_nevtelen_Trumpellenes_cikk_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:55","title":"Pence szerint nyomoznának is a névtelen Trump-ellenes cikk ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ehhez jól meg kell majd dolgozni: az oktatás, a munkahelyek minőségét javítani kell, több erős magyar vállalkozásra van szükség és növelni kéne a béreket is Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára szerint.","shortLead":"Ehhez jól meg kell majd dolgozni: az oktatás, a munkahelyek minőségét javítani kell, több erős magyar vállalkozásra van...","id":"20180908_A_kormany_celja_hogy_2030ra_Magyarorszag_Europa_egyik_legelhetobb_orszaga_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911080f2-756e-4ddd-9114-5b4cc32a5e93","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_A_kormany_celja_hogy_2030ra_Magyarorszag_Europa_egyik_legelhetobb_orszaga_legyen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:34","title":"A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország Európa egyik legélhetőbb országa legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is értelmezhető. ","shortLead":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is...","id":"20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2d61b-a903-4534-9c9a-7281be39b557","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:42","title":"Valóra válik Palvin Barbara (régi) nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18 éves Krisztofernek azért van szüksége a beültetésre, hogy egy csövön keresztül távozni tudjon a koponyájában felgyűlő folyadék. \r

","shortLead":"A 18 éves Krisztofernek azért van szüksége a beültetésre, hogy egy csövön keresztül távozni tudjon a koponyájában...","id":"20180908_koponyaprotezist_kap_a_varpalotai_hintabaleset_tuleloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c5893-24c0-49be-bc17-b7ae96f65d23","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_koponyaprotezist_kap_a_varpalotai_hintabaleset_tuleloje","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:05","title":"Koponyaprotézist kap a várpalotai hintabaleset túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]