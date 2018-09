Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21b5aabc-e7f4-4f9b-81c4-235fc1fafb04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 12 nő vádolja zaklatással a CBS elnök-vezérigazgatóját. ","shortLead":"Már 12 nő vádolja zaklatással a CBS elnök-vezérigazgatóját. ","id":"20180910_Szexualis_zaklatas_miatt_kirugtak_a_CBS_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21b5aabc-e7f4-4f9b-81c4-235fc1fafb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a8317-659e-4d1c-bf13-7a975ec589af","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Szexualis_zaklatas_miatt_kirugtak_a_CBS_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:43","title":"Szexuális zaklatás miatt kirúgták a CBS vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2267b5-cd73-4bcf-9b09-0027d2fcc4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kislány vérmérgezést kapott azt követően, hogy csupasz lábbal bújt bele egy szandálba egy brit cipőboltban. A média egy része ezután óriási felelőtlenségnek és komoly veszélynek kiáltotta ki a mezítlábas cipőpróbát, a tudomány ennél azért óvatosabban fogalmaz.","shortLead":"Egy kislány vérmérgezést kapott azt követően, hogy csupasz lábbal bújt bele egy szandálba egy brit cipőboltban. A média...","id":"20180910_felprobalt_cipo_cardiff_cipobolt_vermergezes_szepszis_fertozes_sienna_rasul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2267b5-cd73-4bcf-9b09-0027d2fcc4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21029c0f-83ff-4611-aa3a-17d9e98076c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_felprobalt_cipo_cardiff_cipobolt_vermergezes_szepszis_fertozes_sienna_rasul","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:02","title":"Rémes hír terjed a neten: tényleg veszélyes, ha mezítláb próbálunk fel cipőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindították San Franciscóból a 24 éves holland fiatal által tervezett szerkezetet, amely elvileg be fogja gyűjteni a Csendes-óceánban lebegő szemetet. ","shortLead":"Elindították San Franciscóból a 24 éves holland fiatal által tervezett szerkezetet, amely elvileg be fogja gyűjteni...","id":"20180909_Nekialltak_a_Csendesocean_kipucolasanak_igy_mukodik_az_oceantakarito_szerkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f215b8-4d27-48cf-a5ed-bcaa315fd342","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_Nekialltak_a_Csendesocean_kipucolasanak_igy_mukodik_az_oceantakarito_szerkezet","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:10","title":"Nekiálltak a Csendes-óceán kipucolásának, így működik az óceántakarító szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. ","shortLead":"A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. ","id":"20180909_Szijjarto_a_299_lett_a_budapesti_felmaraton_de_nagyon_elegedett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cf7f44-f8d9-4476-a27e-9798a154195f","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Szijjarto_a_299_lett_a_budapesti_felmaraton_de_nagyon_elegedett","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:08","title":"Szijjártó a 299. lett a budapesti félmaratonon, de nagyon elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92dd05c2-5850-4a39-a6a6-fc90f42e6044","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Cseppfolyós modernitás – 1968 a képzőművészetben / Restitúció – gyarmati kontextusban / A legfeketébb fekete – Anish Kapoor Portóban / Balatoni nyár – Írófényképek a Petőfi Irodalmi Múzeumban / A hajtogatott idő nyomában – Maurer Dóra filmjei Győrben / Látomás és látvány – Csontváry a Maggiore-tó partján\r

","shortLead":"Cseppfolyós modernitás – 1968 a képzőművészetben / Restitúció – gyarmati kontextusban / A legfeketébb fekete – Anish...","id":"20180909_Megjelent_a_Muerto_2018_szeptemberi_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92dd05c2-5850-4a39-a6a6-fc90f42e6044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c5263-cc97-4146-a879-c511ec367dc3","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180909_Megjelent_a_Muerto_2018_szeptemberi_lapszama","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:52","title":"Megjelent a Műértő 2018 szeptemberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0cf6a2-a03e-469e-a98b-558ce4b0557c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világoszöld autónak még az eredeti Merkur számlája is meg van, ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"A világoszöld autónak még az eredeti Merkur számlája is meg van, ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180909_nem_eliras_tenyleg_1_257_kilometer_van_ebben_a_szentesi_wartburgban_elado_veteran_oldtimer_ketutemu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c0cf6a2-a03e-469e-a98b-558ce4b0557c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62085d77-d3dd-4821-a950-fda5d17936a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_nem_eliras_tenyleg_1_257_kilometer_van_ebben_a_szentesi_wartburgban_elado_veteran_oldtimer_ketutemu","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:41","title":"Nem elírás, tényleg 1257 kilométer van ebben a szentesi Wartburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány péntek éjjel ment el otthonról. ","shortLead":"A lány péntek éjjel ment el otthonról. ","id":"20180909_Eltunt_15_eves_lanyt_keresnek_Csepelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e27bbf-14ba-4f40-b22a-8f29c0ce64e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Eltunt_15_eves_lanyt_keresnek_Csepelen","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:08","title":"Eltűnt 15 éves lányt keresnek Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0c5f98-1d46-41ec-a2cb-431f0e54b773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szerb férfi több mint 28 kiló marihuánát próbált meg Magyarországra csempészni szombaton, de lekapcsolták Udvarnál.","shortLead":"Egy szerb férfi több mint 28 kiló marihuánát próbált meg Magyarországra csempészni szombaton, de lekapcsolták Udvarnál.","id":"20180910_megerezte_a_fuszagot_a_hatarrendesz_28_kiloval_bukott_le_a_drogfutar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0c5f98-1d46-41ec-a2cb-431f0e54b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447257b4-594d-445c-803f-d5e103f9c7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_megerezte_a_fuszagot_a_hatarrendesz_28_kiloval_bukott_le_a_drogfutar","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:58","title":"Megérezte a fűszagot a határrendész: 28 kilóval bukott le a drogfutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]