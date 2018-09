Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki régészek. Feltételezések szerint a talált kincs értéke több millió dollár is lehet. ","shortLead":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki...","id":"20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf6bb9-c88d-47ad-ab6e-1fbb45ee2675","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:35","title":"Valódi kincsekre bukkantak régészek egy volt mozi alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057e15d1-382b-44de-b180-8c4969d90492","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A törölhető tintás írás nem egészen újdonság, a jegyzetek digitalizálását segítő füzetre is láthattunk már példát. A két dolog együtt az analóg és a digitális kor jegyzettömbjeinek érdekes egyvelegét eredményezi.","shortLead":"A törölhető tintás írás nem egészen újdonság, a jegyzetek digitalizálását segítő füzetre is láthattunk már példát...","id":"201836__teszt__okosnotesz__rocketbook__tabula_rasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=057e15d1-382b-44de-b180-8c4969d90492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87c96cb-6cbf-49f2-885a-e4f63dd46a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/201836__teszt__okosnotesz__rocketbook__tabula_rasa","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:00","title":"Kipróbáltuk a jegyzetfüzetet, melybe szó szerint bármennyit írhat, sosem telik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d28da9f-c83b-4b75-b7e8-bdf5c1e23999","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem tudta időben elhagyni a kereszteződést, a másik oldalról viszont már épp érkezett a motoros.","shortLead":"A sofőr nem tudta időben elhagyni a kereszteződést, a másik oldalról viszont már épp érkezett a motoros.","id":"20180910_motoros_rendor_baleset_csucsforgalom_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d28da9f-c83b-4b75-b7e8-bdf5c1e23999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea25c46-32bf-494a-9877-332f25c6f654","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_motoros_rendor_baleset_csucsforgalom_video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 04:01","title":"Nem adta meg az elsőbbséget az autós, elütötte a motoros rendőrt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyik termékben sem találtak veszélyes anyagot, csak jelölési hibák miatt figyelmeztették a gyártókat. ","shortLead":"Egyik termékben sem találtak veszélyes anyagot, csak jelölési hibák miatt figyelmeztették a gyártókat. ","id":"20180910_Diakcsemegeket_tesztelt_a_Nebih_megmondtak_melyik_a_legfinomabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5da9541-421c-49cc-bcc8-c52f815f4467","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Diakcsemegeket_tesztelt_a_Nebih_megmondtak_melyik_a_legfinomabb","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:22","title":"Diákcsemegéket tesztelt a Nébih, megmondta, melyik a legfinomabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","shortLead":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","id":"20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156ad5d2-a314-4439-89ba-c2a5054f3542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:34","title":"Az olasz kormány olyan tervvel állt elő, hogy Semjén Zsolt is csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058f64c-38ac-4ecf-b78b-86f8042035a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy fedél alá hozott különböző üzletek ötlete egy közutálatnak örvendő üzletember, William Whiteley fejéből pattant ki 150 éve. Mára plázája, a Whiteleys teljesen kihalt és lerohadt. KÉPGALÉRIA","shortLead":"Az egy fedél alá hozott különböző üzletek ötlete egy közutálatnak örvendő üzletember, William Whiteley fejéből pattant...","id":"20180910_Mauzoleumma_valt_a_viktorianus_Trump_oroksege__ez_lett_a_vilag_elso_plazajabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6058f64c-38ac-4ecf-b78b-86f8042035a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf3d253-dee2-4eb9-b881-f4858174aab1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180910_Mauzoleumma_valt_a_viktorianus_Trump_oroksege__ez_lett_a_vilag_elso_plazajabol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:59","title":"Mauzóleummá vált a viktoriánus Trump öröksége - ez lett a világ első plázájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is értelmezhető. ","shortLead":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is...","id":"20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2d61b-a903-4534-9c9a-7281be39b557","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:42","title":"Valóra válik Palvin Barbara (régi) nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiadták ellene az európai elfogatóparancsot. Nemcsak erőszakkal, szeméremsértéssel is gyanúsítják.","shortLead":"Kiadták ellene az európai elfogatóparancsot. Nemcsak erőszakkal, szeméremsértéssel is gyanúsítják.","id":"20180910_szemeremsertes_afgan_ferfi_sarhadi_bilal_ahmad_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70e320a-65bb-4925-b460-d9ed6ff2358c","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_szemeremsertes_afgan_ferfi_sarhadi_bilal_ahmad_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:16","title":"Szeméremsértés miatt is keresik az erőszakoskodó afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]