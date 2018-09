Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","shortLead":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","id":"20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b194d134-c0fa-41eb-93f0-a13a9680ac8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:27","title":"A TEK is beszállt, elfogták a kámi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","shortLead":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","id":"20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfa5892-00f1-41fc-94f1-1732e033ed82","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:22","title":"Kétezer forintnál drágább bor kellene, hogy meg lehessen élni a szőlőtermelésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Várhatóan szeptember közepe és október közepe között elfogy az üzemanyaga, de még évtizedekig a Ceres törpebolygó körül kering majd a Dawn űrszonda.","shortLead":"Várhatóan szeptember közepe és október közepe között elfogy az üzemanyaga, de még évtizedekig a Ceres törpebolygó körül...","id":"20180910_Heteken_belul_bevegzi_a_NASA_Dawn_nevu_urszondaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1160413-5142-442d-beb9-bc0684709494","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_Heteken_belul_bevegzi_a_NASA_Dawn_nevu_urszondaja","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:30","title":"Heteken belül bevégzi a NASA Dawn űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e52c2f-2b5a-4db2-af9f-90eb936056e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre valószínűbb, hogy a Samsung idei fejlesztői konferenciája lesz az az esemény, amikor a gyártó végre elárul majd részleteket hosszú ideje készülő mobiljáról. Arra azonban jelenleg kevés esély mutatkozik, hogy bárki karácsonyfája alá kerülhessen a telefon.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy a Samsung idei fejlesztői konferenciája lesz az az esemény, amikor a gyártó végre elárul majd...","id":"20180911_samsung_galaxy_f_osszehajthatos_telefon_hajlithato_kijelzo_huawei_fejlesztoi_konferencia_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e52c2f-2b5a-4db2-af9f-90eb936056e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3150d9b-5607-40a9-8d2c-94fcb5396afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_samsung_galaxy_f_osszehajthatos_telefon_hajlithato_kijelzo_huawei_fejlesztoi_konferencia_mwc_2019","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:03","title":"Új hír jött a Samsung összehajtható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport két arab portál hírei alapján azt írja, a magyar focista előtt két lehetőség áll: marad az arab világban vagy az angol élvonalba szerződik. ","shortLead":"A Nemzeti Sport két arab portál hírei alapján azt írja, a magyar focista előtt két lehetőség áll: marad az arab...","id":"20180910_dzsudzsak_az_angol_elvonalba_tarthat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63352d7-f4ae-4d93-9b52-4bfc5d4b71ce","keywords":null,"link":"/sport/20180910_dzsudzsak_az_angol_elvonalba_tarthat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:33","title":"Dzsudzsák az angol élvonalba tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. ","shortLead":"A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. ","id":"20180909_Szijjarto_a_299_lett_a_budapesti_felmaraton_de_nagyon_elegedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cf7f44-f8d9-4476-a27e-9798a154195f","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Szijjarto_a_299_lett_a_budapesti_felmaraton_de_nagyon_elegedett","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:08","title":"Szijjártó a 299. lett a budapesti félmaratonon, de nagyon elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9947f138-099c-4f92-ac3c-04fb5060449f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüntetéseket tartottak a nyugdíjkorhatár jelentős megemelése ellen vasárnap Oroszország több körzetében. A rendőrök a demonstrációt nem engedélyezték, 839 embert őrizetbe vettek, sokakat elhurcoltak, gumibottal vertek meg. A tüntetést szervező ellenzéki pártvezető is börtönben ül.","shortLead":"Tüntetéseket tartottak a nyugdíjkorhatár jelentős megemelése ellen vasárnap Oroszország több körzetében. A rendőrök...","id":"20180910_Feloszlattak_a_tuntetest_fiatalokat_rangattak_a_rendorok_Oroszorszagban__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9947f138-099c-4f92-ac3c-04fb5060449f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966c8a7d-cf11-4a99-9f9b-987d1ec29e3f","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Feloszlattak_a_tuntetest_fiatalokat_rangattak_a_rendorok_Oroszorszagban__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:08","title":"Fiatalokat rángattak, százakat tartóztattak le az oroszországi tüntetéseken a rendőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]