A dél-koreai gyártó évek óta fejlesztgeti Galaxy F néven elhíresült (de X-ként is sokszor emlegetett) készülékét, melyről több ízben "nyilatkozott" már a Samsung mobilokért felelős vezérigazgatója, DJ Koh. Ő legutóbb néhány napja mondott új infót, ám ezúttal sokkal konkrétabban fogalmazott. Koh ugyanis azt mondta, itt az ideje leszállítani a telefont, a szakember pedig azt is meglebegtette, hogy novemberben további részleteket is elárulnak róla.

Az időpont nem véletlen, a gyártó ebben az időszakban tartja éves fejlesztői konferenciáját, ám a Samsung idevágó közleménye szerint, melyet a The Korea Herald idézett, az esemény aligha az összehajthatós Galaxy F miatt lesz hangos. Ennek az az oka, hogy a bemutató dátuma cég szinten továbbra sem tisztázott, így a készüléket gyaníthatóan most sem látja majd a közönség. Azt ugyanakkor elismerte a Samsung, hogy a rendezvény jó apropó lehet arra, hogy néhány részletet megosszanak a projektről, amely újfent azt sejteti, hogy a mobillal kapcsolatos fejlesztői munka a végéhez közeledik. A koreai lap ennek alapján úgy véli, az igazi debütálásra sem kell már sokat várni, melynek legkorábbi időpontja a jövő februári mobil világkongresszus.

Bár a Samsung viszonylag hosszú ideje dolgozik a hírek szerint igen komoly teszteknek alávetett készüléken, az utóbbi hónapokban nagyon rákapcsoltak, mert a Huawei közben egyértelmű üzenetet küldött: ők akarnak az első olyan gyártó lenni, amelyik ilyen különleges mobilt ad ki. Ha a győztes kiléte még nem is, egy dolog már most eldőlni látszik: bárki is adja ki előbb sajátját, szinte biztosra vehető, hogy kezdetben nagyon drága lesz.

