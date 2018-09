Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e650789a-cc6b-487d-b258-ed96e245473f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Fekete-Afrika népessége 970 millióról 2,2 milliárdra növekszik 2050-re az ENSZ becslése szerint. Ennek alapján sokan azt a következtetést vonják le, hogy az onnan induló migránsok elárasztják Európát. Mások nem osztják ezt a véleményt.","shortLead":"Fekete-Afrika népessége 970 millióról 2,2 milliárdra növekszik 2050-re az ENSZ becslése szerint. Ennek alapján sokan...","id":"20180912_Jogos_vagy_eltulzott_a_felelem_az_Europaba_iranyulo_feketeafrikai_migraciotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e650789a-cc6b-487d-b258-ed96e245473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764d258e-b862-4e11-8964-35ef71c4fe66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Jogos_vagy_eltulzott_a_felelem_az_Europaba_iranyulo_feketeafrikai_migraciotol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:32","title":"Jogos vagy eltúlzott a félelem az Európába irányuló fekete-afrikai migrációtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött az orosz Távol-Keleten az utóbbi évtizedek legnagyobb hadgyakorlata, a Vosztok-2018 – közölte az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Megkezdődött az orosz Távol-Keleten az utóbbi évtizedek legnagyobb hadgyakorlata, a Vosztok-2018 – közölte az orosz...","id":"20180911_vosztok_2018_oroszorszag_kina_mongolia_hadgyakorlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06e6050-bbc1-4402-8f0a-8a4f72e54862","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_vosztok_2018_oroszorszag_kina_mongolia_hadgyakorlat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:18","title":"Beindult a gigantikus oroszországi hadgyakorlat, Putyin is kíváncsi rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcead6a7-5057-4958-909b-5d39d58ad955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180911_Marabu_FekNyuz_Orban_csillagot_latott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcead6a7-5057-4958-909b-5d39d58ad955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5867c967-abea-4a5e-a06f-492bc9a8c46d","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Marabu_FekNyuz_Orban_csillagot_latott","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:35","title":"Marabu FékNyúz: Orbán csillagot látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2028b59-cece-4014-88bf-b522eeba3dac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó megerősítette, hogy leállítatta a Pulsar gyártását, amely Barcelonában készült.","shortLead":"A japán gyártó megerősítette, hogy leállítatta a Pulsar gyártását, amely Barcelonában készült.","id":"20180911_nissan_pulsar_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2028b59-cece-4014-88bf-b522eeba3dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce84b3e5-138a-48e2-baf0-abac83a9f516","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_nissan_pulsar_vege","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:44","title":"Elég hamar kiégett a Nissan Pulsar, négy év után beszüntették a gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eladják az egyik legnagyobb angliai farmot, hogy rájöjjenek, mennyit buknak majd a Brexiten a földtulajdonosok.","shortLead":"Eladják az egyik legnagyobb angliai farmot, hogy rájöjjenek, mennyit buknak majd a Brexiten a földtulajdonosok.","id":"20180912_Az_egyik_legnagyobb_angliai_farm_eladasaval_tesztelik_hogyan_hat_majd_a_Brexit_az_ingatlanarakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269fb11b-3e7d-4109-ae8d-2b960f99dc66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Az_egyik_legnagyobb_angliai_farm_eladasaval_tesztelik_hogyan_hat_majd_a_Brexit_az_ingatlanarakra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:08","title":"Az egyik legnagyobb angliai farm eladásával tesztelik, hogyan hat majd a Brexit az ingatlanárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e0960-8a63-45c7-8e66-d79257856877","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok rossz állapotú bicikliút van az országban, de ez azért még így is túlzás.","shortLead":"Sok rossz állapotú bicikliút van az országban, de ez azért még így is túlzás.","id":"20180911_On_megtalalja_a_kepen_a_kerekparutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179e0960-8a63-45c7-8e66-d79257856877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045306-1c63-41ed-aefb-9c0289f18fb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_On_megtalalja_a_kepen_a_kerekparutat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:33","title":"Ön megtalálja a képen a kerékpárutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy sokaknak tetszene, ha egy eseti, egyszeri oda-vissza autópályázás miatt, nem kellene tíznapos matricát kifizetni.","shortLead":"Az biztos, hogy sokaknak tetszene, ha egy eseti, egyszeri oda-vissza autópályázás miatt, nem kellene tíznapos matricát...","id":"20180912_egynapos_autopalya_matrica_dragul_10_napos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4b6668-226a-44a5-abea-f2dc53377d7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_egynapos_autopalya_matrica_dragul_10_napos","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:25","title":"Drágul a 10 napos matrica, felvetődött megint, miért nincs egynapos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatott a rendőrséggel való fenyegetőzés.","shortLead":"Hatott a rendőrséggel való fenyegetőzés.","id":"20180912_Ket_tizezrest_lopott_egy_nyugdijastol_egy_debreceni_no_de_a_penztarcat_es_a_penz_felet_visszaadta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0815cc-4bdb-463e-a04a-f33ffb02727e","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Ket_tizezrest_lopott_egy_nyugdijastol_egy_debreceni_no_de_a_penztarcat_es_a_penz_felet_visszaadta","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:47","title":"Két tízezrest lopott egy nyugdíjastól egy debreceni nő, de a pénztárcát és a pénz felét visszaadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]