Legutóbb éppen másfél hónapja szolgáltatott újabb bizonyítékot az Apple, hogy működik a receptje. Az első iPhone után tíz évvel piacra dobott jubileumi mobilkészülék – akárcsak az a bizonyos 2007-es modell – sok kritikát kapott, mégis egyértelműen sikeres: a vállalat csupán 1 százalékkal több telefont értékesített a legutóbbi lezárt negyedévben, de ez 20 százalékkal több pénzt hozott a konyhájára, mint egy évvel korábban. A varázs persze nem tart örökké, a konkurensekhez hasonlóan egy év után itt volt az ideje a portfólió felfrissítésének.

Hiszen mégiscsak várja az újdonságokat az az 500 millió ember, aki az elmúlt egy évben megfordult az Apple Store-okban. Ezt a számot már a színpadra lépő Tim Cook vezérigazgató árulta el. Nem sokkal később arra is utalt, hogy az érdeklődők nem kis része a vállalat okosórája iránt érdeklődik – az Apple Watch ugyanis nem csak a legnépszerűbb okosóra, hanem a legkelendőbb az összes karóraféle közül.

© Apple

Az új modelleket már Jeff Williams, a vállalat vezető menedzsere mutatta be. Az Apple Watch Series 4 mindkét modellje nagyobb képernyőt kapott a korábbiaknál, a 40 és 44 mm-es modellek képernyői a korábbinál harmadával nagyobb hasznos felületet kínálnak – alig-alig nagyobb készülékház mellett.

A felület csinosítása mellett gyorsabb processzort és érzékenyebb giroszkópot is tettek az órába. Az utóbbi igazán fontos az eszköz egészségügyi hasznát hangsúlyozó Apple-től. Az új Watch egyik érdekessége ugyanis az esésérzékelés. Ha az óra azt gyanítja, hogy elestünk, rögtön felkínálja egy segélyhívás indítását. Ha nem reagálunk és nem is nagyon mozdulunk egy percen át, a rendszer automatikusan elindítja a segélyhívást.

© Apple

© Apple

Szintén figyelmeztet alacsony vérnyomás, rendellenesnek tűnő szívritmus esetén, és egy 30 másodperces méréssel egy EKG-szerű pillanatképet is biztosít. Az Apple-nél is tudják, hogy ez utóbbit az orvosok jelentős része némi szkepticizmussal fogadja. Ezért is hívhatták a színpadra Ivor Benjamin kardiológust, az Amerikai Szívszövetség elnökét, aki úgy fogalmazott: az orvosi vizsgálatok során gyakran nem jönnek elő az egyébként tapasztalt tünetek, ezért örül annak, hogy a mindennapi technológiába is beszivárognak az egészségügyi szenzorok. Melyeket természetesen helyükön kell kezelni: az orvosi vizsgálatot sosem helyettesítik, de figyelemfelhívásra alkalmasak lehetnek. Ezt támasztja alá az is, hogy az Apple Watch szívmonitorozó funkcióinak hasznosságát az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (FDA) is tanúsította.

© Apple

Az órák árazása megfelel az eddiginek, meg az is, hogy a korábbi modellt (jelen esetben: Series 3) továbbra is árulják majd, némi árleszállítás mellett. A négyes széria modelljeit szeptember 14-étől lehet előrendelni, az új órák szeptember 21-én kerülnek az első vásárlókhoz és a boltok polcaira. A watchOS operációs rendszer 5-ös verzióját viszont már szeptember 17-én megkapják a mostani Watch-felhasználók.

És akkor felsorakoztak az új iPhone-ok

Hiába a legkelendőbb karóra az Apple Watch, még így sem érhet nyomába az iPhone népszerűségének. A szerdai sajtóesemény főszereplője éppen ezért nem a karra, hanem a zsebbe való készülék volt, ami idén az iPhone Xs nevet kapta.

A szokás szerint minden eddiginél strapabíróbb előlapi üvegborítással érkező, a víztől a narancslén át a sörig mindenféle folyadékot kívül tartó készülék képátlója 5,8 hüvelykes – 2436x1125 pixel fért el rajta (458 ppi). Bár ez elsőre nagynak tűnhet, de a minimális kávának köszönhetően az 5,8 hüvelykes Xs jóval kisebb a tavalyi 5,5 hüvelykes iPhone 8 Plus-nál.

Nagyobb verzió idén is érkezett, de az eddigi nevezéktantól eltérően nem iPhone Xs Plus, hanem iPhone Xs Max nevet kapta – és egy 6,5 colos képernyőt, melynek felbontása 2688x1242 pixeles. A nagyobb mérethez kínált nagyobb felbontás azt is jelenti, hogy a képpontsűrűség ebben az esetben is 458 ppi-s.

iPhone Xs Max és Xs © Apple

Az új iPhone-ohoz idén az A12 Bionic chipet fejlesztette az Apple, elsők között alkalmazva a 7nm-es gyártástechnológiát. A chipnek köszönhetően szokás szerint jobb teljesítményt (+15%) produkálnak a készülékek, alacsonyabb energiafogyasztás (-40-50%) mellett. Az általános teljesítmény mellett gyorsabb lett a Face ID arcfelismerő rendszer működése is, illetve erőforrás-igényesebb mutatványok is végrehajthatók lesznek. Ez utóbbira érdekes példákat demóztak: a Bethesda által fejlesztett The Elder Scrolls: Blades című játék grafikailag hozhat ki sokat az új iPhone-okból, egy kosárlabdás játékmenetet monitorozó program által pedig az is kiderült, hogy a kamera mögötti feldolgozórendszernek köszönhetően az iPhone-ok egyre többet értenek meg a környezetükből.

A kameráról szólva érdemes megemlítenünk, hogy a készülék hátulján helyet foglaló 12 megapixeles duó széleslátószögű és telefotós modult is kapott, optikai képstabilizátorral, 2x-es optikai zoommal, f/1.8 és f/2.4 rekeszértékekkel, valamint szebbnek-jobbnak ígért HDR-képességgel. Sokaknak fog tetszeni az a funkció, mellyel nem fotózás közben, hanem utólag is élesíthető a kép alapvetően homályba vésző háttere. Sorolhatnánk még, de röviden ezt azt jelenti: az Apple azt ígéri, hogy az iPhone Xs és nagytestvére minden korábbi iPhone-nál jobb fényképet csinál majd.

© Apple

És minden korábbinál több SIM-kártya működhet egy készülékben: kettő. Sokak álma vált valóra, amikor ezt bejelentette Phil Schiller marketingért felelős alelnök, aki azt is elárulta: a kétkártyás telefont valójában kártyák nélkül, a korábban már általunk is bemutatott eSIM technológiával oldják meg. (Az eSIM előnyeiről itt olvashat.)

Mindezt az iPhone X-éhez közel hasonló (üzem)időn át tudják biztosítani az új modellek: az Xs csupán 30 perccel bírja tovább, az Xs Max esetében már szabad szemmel is látható 1,5 órányi pluszt kapnak a felhasználók.

One more… iPhone

Steve Jobs a bemutatók végére szinte mindig tartogatott némi meglepetést, melyet a "One more thing" kifejezéssel vezetett fel. A szófordulatba Phil Schiller is belekezdett, ám máshogy fejezte be: még egy "dolog" helyett még egy iPhone jött. Az olcsóbb iPhone-ként ismert SE modell utódja az iPhone XR nevet kapta. A SIM-kártyából viszont nem lett kevesebb a karcsúsítás során, az olcsóbb iPhone-osok is két telefonszámot használhatnak majd egyszerre.

iPhone 8 Plus, mellette az iPhone Xr © Apple

Az üzemidő perceiből az Apple ígérete szerint nem lesz hiány: az új olcsóbb iPhone 1,5 órával tovább bírja majd, mint a tavalyi – ebből a szempontból legjobb modell – iPhone 8 Plus.

Mennyibe kerülnek? Mikor lesznek kaphatók?

Rossz hír, hogy az olcsóbb iPhone a korábbinál azért jóval drágább lett: a 749 dolláros amerikai (nettó) ár 300 ezer forintnál nem sokkal olcsóbb hazai ellenértéket jelenthet. Ráadásul várni is kell rá: a készülék október 19-étől elrendelhető, egy hétre rá kerül a polcokra.

© Apple

Az iPhone Xs és Xs Max már szeptember 21-én kapható lesz néhány országban, Magyarország a második, szeptember 28-án induló körbe került be. Az Xs a tavalyi X modell árazását örökölte, de még ennél a 999 dolláros összegnél is több lesz írva az Xs Max címkéjére: 1099 dollár.

© Apple

A forintra fordított, hivatalos magyarországi árakat itt találja.

