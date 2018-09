Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0593251-8047-4c93-804d-63ef3999c51d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Starbucks végre bemerészkedett az olasz piacra, de a kapu mellett a kasszát is szélesre tárta. Abban az országban, ahol gyakorlatilag hatósági áras a kávé, bepróbálkoztak egy másfeles szorzóval.","shortLead":"A Starbucks végre bemerészkedett az olasz piacra, de a kapu mellett a kasszát is szélesre tárta. Abban az országban...","id":"20180910_Elszamolta_magat_a_Starbucks__vajon_benyelik_az_araikat_az_olaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0593251-8047-4c93-804d-63ef3999c51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64847b4e-6363-44fd-bc2f-7519d1fa95b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Elszamolta_magat_a_Starbucks__vajon_benyelik_az_araikat_az_olaszok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:32","title":"Elszámolta magát a Starbucks – vajon benyelik az árait az olaszok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fontos lépés volt ez a bizalom helyreállításában – írta az amerikai nagykövetség, miután Orbán Viktor találkozott David Cornsteinnel.","shortLead":"Fontos lépés volt ez a bizalom helyreállításában – írta az amerikai nagykövetség, miután Orbán Viktor találkozott David...","id":"20180911_A_CEUrol_es_az_oroszokrol_is_beszelt_Orbannal_az_amerikai_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74967058-2496-4453-8d90-f8956c8b0ed9","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_A_CEUrol_es_az_oroszokrol_is_beszelt_Orbannal_az_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:08","title":"A CEU-ról és az oroszokról is beszélt Orbánnal az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök sokak szerint nem az alkalomhoz illően viselkedett az emléknapon, amikor győzelmi mozdulatot tett. ","shortLead":"Az elnök sokak szerint nem az alkalomhoz illően viselkedett az emléknapon, amikor győzelmi mozdulatot tett. ","id":"20180911_Fura_mozdulatot_tett_Trump_a_szeptember_11i_megemlekezesre_erkezve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5fd5ae-daf3-4b8f-bedd-55037f3645f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Fura_mozdulatot_tett_Trump_a_szeptember_11i_megemlekezesre_erkezve","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:10","title":"Fura mozdulatot tett Trump a szeptember 11-i megemlékezésre érkezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c76f756-010b-40c5-a4f3-74755f8917c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, miért éppen az elhíresült New York-i tragédia évfordulóján gyakorlatoznak a kéttornyú fővárosi irodában.","shortLead":"Nem tudni, miért éppen az elhíresült New York-i tragédia évfordulóján gyakorlatoznak a kéttornyú fővárosi irodában.","id":"20180910_Szeptember_11en_tartanak_tuzvedelmi_kiuritest_a_budapesti_ikertornyu_irodahazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c76f756-010b-40c5-a4f3-74755f8917c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6d653f-6fc2-4605-bd18-60c4c35c9dc0","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Szeptember_11en_tartanak_tuzvedelmi_kiuritest_a_budapesti_ikertornyu_irodahazban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:29","title":"Szeptember 11-én tartanak tűzvédelmi kiürítést a budapesti ikertornyú irodaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két szakmai szervezet jelentett be ma azonnali, 15-20 százalékos díjemelési szándékot, mivel a fuvarozók jelentős része csak önköltség alatt tud működni. ","shortLead":"Két szakmai szervezet jelentett be ma azonnali, 15-20 százalékos díjemelési szándékot, mivel a fuvarozók jelentős része...","id":"20180911_Nemcsak_panaszkodnak_dijat_is_emelnek_a_fuvarozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8051ee93-0f71-499e-b97c-da17b413dc40","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Nemcsak_panaszkodnak_dijat_is_emelnek_a_fuvarozok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:10","title":"Nemcsak panaszkodnak, díjat is emelnek a fuvarozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb állami százmilliókat kap az egyébként is jól teljesítő japán gumiabroncsgyár.","shortLead":"Újabb állami százmilliókat kap az egyébként is jól teljesítő japán gumiabroncsgyár.","id":"20180910_Most_eri_meg_gumigyartonak_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80f2094-1c62-48d1-88a7-95db78199d82","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Most_eri_meg_gumigyartonak_lenni","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:25","title":"Most éri meg gumigyártónak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szerdától 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Szerdától 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20180910_Olcsobb_lesz_a_benzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6c0163-4feb-4df3-b636-e82c86c78adc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Olcsobb_lesz_a_benzin","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:31","title":"Olcsóbb lesz a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Gárdista önkéntesek biztosították a pár héttel ezelőtt megrendezett Kurultáj \"törzsi gyűlés\" rendezvényét, többek közt az árpádsávos pajzzsal és oroszlánnal díszített, jellegzetes sapkájukat viselve. Ez nem szabálytalan ugyan, de mindenképpen pikáns. Volt, ahol egymás mellett \"posztoltak\" a rendőrökkel – derül ki a helyszínen készült fotókról. Ráadásul a gárdisták ingyen vállalták a biztosítás feladatát a \"rokontudatú népek ünnepén\", pedig az Orbán-kormány 300 millió forintos támogatást adott a megrendezésére. A türkök mindenesetre kitüntették Lezsák Sándort, az eseményt megnyitó Kövér László pedig a hun nyílzáportól is el tudott jutni a kultúrharcig.","shortLead":"Gárdista önkéntesek biztosították a pár héttel ezelőtt megrendezett Kurultáj \"törzsi gyűlés\" rendezvényét, többek közt...","id":"20180910_Kurultaj_kik_biztositottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d807a424-199c-4bc2-942c-f7aa56fe55e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Kurultaj_kik_biztositottak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:30","title":"Gárdisták biztosították a törzsi gyűlést, amire 300 millió forintot adott az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]