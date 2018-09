Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó nem kapott érdemi választ.","shortLead":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó nem kapott érdemi választ.","id":"20180910_Eppen_csak_a_lenyegre_nem_valaszolt_Retvari_Bence_amikor_a_csaladbol_kiemelt_gyerekekrol_kerdeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ddad8-849b-4d00-aaf6-d95501636402","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Eppen_csak_a_lenyegre_nem_valaszolt_Retvari_Bence_amikor_a_csaladbol_kiemelt_gyerekekrol_kerdeztek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:29","title":"Éppen csak a lényegre nem válaszolt Rétvári Bence, amikor a családból kiemelt gyerekekről kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fontos lépés volt ez a bizalom helyreállításában – írta az amerikai nagykövetség, miután Orbán Viktor találkozott David Cornsteinnel.","shortLead":"Fontos lépés volt ez a bizalom helyreállításában – írta az amerikai nagykövetség, miután Orbán Viktor találkozott David...","id":"20180911_A_CEUrol_es_az_oroszokrol_is_beszelt_Orbannal_az_amerikai_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74967058-2496-4453-8d90-f8956c8b0ed9","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_A_CEUrol_es_az_oroszokrol_is_beszelt_Orbannal_az_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:08","title":"A CEU-ról és az oroszokról is beszélt Orbánnal az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c72420-7f7e-4453-b2db-0ce0df6280f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180912_15_eve_halt_meg_Johnny_Cash","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15c72420-7f7e-4453-b2db-0ce0df6280f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c3678-7160-4ed6-90a0-15238e86f81b","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_15_eve_halt_meg_Johnny_Cash","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:51","title":"15 éve halt meg Johnny Cash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eac4d3-163b-4f3e-9e30-137b9e8d50e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább elfogadott fegyvernek számít a polgári lakosság kiéheztetése, s az év végéig több mint félmillió gyermek halhat éhen, ha a nemzetközi szervezetek nem tesznek valamit a kiskorúak megmentése érdekében. ","shortLead":"Egyre inkább elfogadott fegyvernek számít a polgári lakosság kiéheztetése, s az év végéig több mint félmillió gyermek...","id":"20180910_Felmillio_gyerek_halhat_meg_az_iden_a_fegyverkent_hasznalt_eheztetesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31eac4d3-163b-4f3e-9e30-137b9e8d50e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a7ad30-f69f-4fe5-ab7d-64ae9f719e0b","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Felmillio_gyerek_halhat_meg_az_iden_a_fegyverkent_hasznalt_eheztetesben","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:56","title":"Félmillió gyerek halhat meg az idén a fegyverként használt éheztetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e0960-8a63-45c7-8e66-d79257856877","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok rossz állapotú bicikliút van az országban, de ez azért még így is túlzás.","shortLead":"Sok rossz állapotú bicikliút van az országban, de ez azért még így is túlzás.","id":"20180911_On_megtalalja_a_kepen_a_kerekparutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179e0960-8a63-45c7-8e66-d79257856877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045306-1c63-41ed-aefb-9c0289f18fb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_On_megtalalja_a_kepen_a_kerekparutat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:33","title":"Ön megtalálja a képen a kerékpárutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai elfogatóparancs alapján került rendőrkézre.","shortLead":"Az európai elfogatóparancs alapján került rendőrkézre.","id":"20180911_elfogtak_az_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51165daf-a0a3-4e90-a691-f18579ef3942","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_elfogtak_az_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:12","title":"Elfogták az erőszakkal gyanúsított afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nyerni akart, de nem sikerült neki, ezen pedig úgy felhúzta magát, hogy majdnem megölt egy másik versenyzőt.","shortLead":"Nyerni akart, de nem sikerült neki, ezen pedig úgy felhúzta magát, hogy majdnem megölt egy másik versenyzőt.","id":"20180911_Visszavonul_a_motoros_aki_egy_verseny_kozben_meghuzta_egyik_rivalisa_fekkarjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b411eada-6e65-47ce-859f-8b625440c08e","keywords":null,"link":"/sport/20180911_Visszavonul_a_motoros_aki_egy_verseny_kozben_meghuzta_egyik_rivalisa_fekkarjat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:16","title":"Visszavonul a motoros, aki verseny közben meghúzta egyik riválisa fékkarját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem arra használta a leállósávot, amire való.","shortLead":"Nem arra használta a leállósávot, amire való.","id":"20180910_Telefonalas_miatt_akartak_megbuntetni_a_sofort_a_rendorok_de_kiderult_hogy_nincs_jogositvanya_raadasul_korozik_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c46a9d4-6367-4823-a20c-0e2867659af6","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Telefonalas_miatt_akartak_megbuntetni_a_sofort_a_rendorok_de_kiderult_hogy_nincs_jogositvanya_raadasul_korozik_is","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:07","title":"Telefonálás miatt akarták megbüntetni a sofőrt a rendőrök, de kiderült, hogy nincs jogosítványa, ráadásul körözik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]