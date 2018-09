Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ada40b7-59be-4e64-ab1f-e2fcefa53447","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Foo Fighters megint nagyvonalú volt, és felhívott a közönségből embereket a színpadra. Ezúttal egy anyának és a lányának adták át a mikrofont.","shortLead":"A Foo Fighters megint nagyvonalú volt, és felhívott a közönségből embereket a színpadra. Ezúttal egy anyának és...","id":"20180910_A_legjobb_anyalanya_program_egy_Foo_Fighterskoncerten_a_szinpadon_enekelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ada40b7-59be-4e64-ab1f-e2fcefa53447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5d3492-15a4-48bc-843b-832069b9648a","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_A_legjobb_anyalanya_program_egy_Foo_Fighterskoncerten_a_szinpadon_enekelni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:00","title":"A legjobb anya-lánya program egy Foo Fighters-koncerten a színpadon énekelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4febb046-f2b1-4895-9cf3-f5170ff596c1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A világ leghíresebb divattervezőit inspirálja alkotásra Frida Kahlo 64 évvel a halála után is, és a Frida-mánia nem hagy alább. A mexikói festőművész, feminista ikon ruhatárának titkát próbáltuk megfejteni.","shortLead":"A világ leghíresebb divattervezőit inspirálja alkotásra Frida Kahlo 64 évvel a halála után is, és a Frida-mánia nem...","id":"20180907_Nekunk_csak_divat_Frida_Kahlonak_maga_az_elet_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4febb046-f2b1-4895-9cf3-f5170ff596c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e929c-7435-4e89-9be8-973eb85854c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Nekunk_csak_divat_Frida_Kahlonak_maga_az_elet_volt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:00","title":"Nekünk csak divat, Frida Kahlónak maga az élet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. Közben vészesen közeledik a jelentésről szóló szavazás.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE jogi karára is jogtalanul hivatkozik a képviselő. Közben...","id":"20180911_A_Magyar_Idok_szerint_Sargentini_ket_magyar_egyetem_nevevel_is_visszaelt_jelenteseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b551ddc-d6ea-45c9-b463-49f83cd7942a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1ac014-329c-472b-b5f2-1b8f5ba783c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_Magyar_Idok_szerint_Sargentini_ket_magyar_egyetem_nevevel_is_visszaelt_jelenteseben","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:06","title":"A Magyar Idők szerint Sargentini két magyar egyetem nevével is visszaélt jelentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41317bd-c0a0-4aa3-a7cb-5937695651c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ablaküveg rétegei között még mindig hullámzik a víz, már csak a halak hiányoznak belőle.","shortLead":"Az ablaküveg rétegei között még mindig hullámzik a víz, már csak a halak hiányoznak belőle.","id":"20180910_Vege_a_nyarnak_de_a_metropotlon_meg_mindig_a_vizparton_erezheti_magat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41317bd-c0a0-4aa3-a7cb-5937695651c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ec4e6d-e10a-4433-a7d3-c270784d0759","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Vege_a_nyarnak_de_a_metropotlon_meg_mindig_a_vizparton_erezheti_magat__video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:42","title":"Vége a nyárnak, de a metrópótlón még mindig a vízparton érezheti magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","shortLead":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","id":"20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89cc005-c1a4-4779-a8b0-502a4a96706a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:18","title":"Ne lepődjön meg, ha troliszerű kamionokkal találkozik Olaszországban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b6a416-0c39-4197-b9e4-c810fd19212a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi rekordot állított fel a foglalkoztatottság az Európai Unióban és az euróövezetben is – közölte az Eurostat.","shortLead":"Újabb történelmi rekordot állított fel a foglalkoztatottság az Európai Unióban és az euróövezetben is – közölte...","id":"20180911_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_europai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b6a416-0c39-4197-b9e4-c810fd19212a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be8152a-c882-4a5c-85ae-8e9abd3f2314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_europai","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:18","title":"Soha nem dolgozott még ennyire sok európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla, hogy a győztes mindent visz. ","shortLead":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla...","id":"20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614f795b-0642-49ff-bc94-f061533a0d5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:31","title":"Sargentini: Most nem vennék fel Magyarországot az unióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93caa163-cc6f-4084-a2b0-682b57eee73c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A színésznő-üzletasszonynak rengeteg pénzt kell fizetnie a vásárlók félrevezetéséért. Most egy biztosabb üzletbe vágta a fejszéjét: bútorokat árul.","shortLead":"A színésznő-üzletasszonynak rengeteg pénzt kell fizetnie a vásárlók félrevezetéséért. Most egy biztosabb üzletbe vágta...","id":"20180911_A_vaginatojasokal_befurdott_Paltrow_most_Lenny_Kravitznek_es_Pharellnek_csinal_konkurenciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93caa163-cc6f-4084-a2b0-682b57eee73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeaf502-842e-479e-bc30-ddfb56547fd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_A_vaginatojasokal_befurdott_Paltrow_most_Lenny_Kravitznek_es_Pharellnek_csinal_konkurenciat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:16","title":"A vaginatojásokkal befürdött, most Lenny Kravitznek és Pharrellnek csinál konkurenciát Gwyneth Paltrow ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]