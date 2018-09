Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy volt a sikere.

Egyre több gamer, azaz elsősorban a nagyteljesítményű játékokra fókuszáló okostelefon kerül piacra, gondoljunk csak a Razer Phone-ra, illetve az utódjára, a Xiaomi Black Sharkra, az Asus ROG Phone-ra, hogy csak néhányat említsünk közülük.

Most újabb „játékos” érkezett Európába, egy olyan készülék, aminek anno az Indiegogón lehetett bizalmat szavazni, és a ZTE által létrehozott, azóta részben függetlenedett Nubia jegyzi gyártóként. Már a készülék dizájnja sem mindennapi, a hátlapja ugyanis nem lapos, de azért jól tartható a kézben. 24 MP-es kamerája hatszögletű, ilyennel sem nagyon találkozunk. A hátoldalon egy LED csík is található, amely akár 16 millió színt is képes megjeleníteni. Általában játék vagy töltés közben világít, illetve akkor, ha értesítés érkezik.

Négy piros kis csík is van a hátoldalon, ezek szerepe igen lényeges, ugyanis a léghűtés részei (az eszköz ugyanis nem az oly divatos folyadékhűtést használja): grafitrétegek vezetik el és a környezetnek adják le az eszközben keletkezett hőt.

A telefonnak 6”-es, 2160 x 1080 pixeles, 18:9-es képarányú IPS LCD kijelzője van. A motorháztető alatt „csak” Snapdragon 835 lapkakészlet dolgozik, ami érdekes egy nagy teljesítményigényű játékokhoz készült telefonnál. A Nubia mindenesetre állítja, hogy a Red Magic ugyan nem a legerősebb, viszont a legstabilabb telefon a piacon, és a Snapdragon 835 a legjobb választás a teljesítmény, az akkumulátor és a hőmérséklet-szabályozás optimalizálása terén.

© Nubia

A RAM 6 GB, ehhez 64 GB belső tárhely tartozik, viszont van 8 GB/128 GB-os opció is, ami már csak azért is megfontolandó, mert nincsen microSD kártyás bővítési lehetőség. A telefonnak van egy úgynevezett Gameboost módja is, ez a készülék jobboldalán lévő kis piros gombbal aktiválható, és elvileg növeli a játék közbeni teljesítményt.

A Red Magic hangszórói meglepően jó hangzást kínálnak, ami érthető, mivel a gyártó számos funkcióval javított a hangminőségen, van beépített DAC, emellett DTS technológiát és Smart Amplifier rendszert is bevetettek. A 3800 mAh-s akku „egész napos” töltöttséget ígér. Ugyan nincs vezeték nélküli töltési lehetőség, viszont támogatja a Quick Charge gyorstöltési szabványt. Az Android 8.1-et futtató Red Magic ára jó középkategóriás, 520 dollár (nagyjából 146 ezer forint) körüli.

