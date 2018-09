Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhásokat előbb szóban inzultálta a bagi férfi, majd elővette a gumilövedékes riasztópisztolyt.","shortLead":"Az egyenruhásokat előbb szóban inzultálta a bagi férfi, majd elővette a gumilövedékes riasztópisztolyt.","id":"20180910_Gazpisztollyal_lott_ra_egy_polgarorre_elfogtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8b858-2f6c-4724-84b3-d141193220b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Gazpisztollyal_lott_ra_egy_polgarorre_elfogtak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:32","title":"Gázpisztollyal lőtt rá egy polgárőrre, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb51e1b-3d79-4915-b617-2af6b001e969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF Soros György miatt tüntetett tavaly áprilisban Brüsszelben. A demonstráció költségeit is az MVM-től kapott támogatásból fedezte a Fidesz kedvenc civil szervezete.","shortLead":"A CÖF Soros György miatt tüntetett tavaly áprilisban Brüsszelben. A demonstráció költségeit is az MVM-től kapott...","id":"20180911_7_millioval_tamogatta_az_MVM_hogy_a_COF_Brusszelben_tuntessen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb51e1b-3d79-4915-b617-2af6b001e969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4022687-63a7-46c5-9050-ed1c8c710605","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_7_millioval_tamogatta_az_MVM_hogy_a_COF_Brusszelben_tuntessen","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:30","title":"7 millióval támogatta az MVM, hogy a CÖF Brüsszelben tüntessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89537c7-f97e-46af-98d0-455b2d8d78a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával vihette haza a fődíjat.","shortLead":"Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával vihette haza a fődíjat.","id":"20180911_Magyar_lany_nyerte_a_Huawei_europai_mobilfotosversenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89537c7-f97e-46af-98d0-455b2d8d78a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d411a2-94e3-42ea-9420-ef53368e5c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Magyar_lany_nyerte_a_Huawei_europai_mobilfotosversenyet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:47","title":"Magyar lány nyerte a Huawei európai mobilfotósversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d36cdb4-6200-4752-aa69-acf42fb0f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint az észak-koreai vezető egy „barátságos, meleg hangú” levélben hívta meg az amerikai elnököt egy újabb találkozóra.","shortLead":"A Fehér Ház szerint az észak-koreai vezető egy „barátságos, meleg hangú” levélben hívta meg az amerikai elnököt...","id":"20180911_Ujabb_talalkozora_keszul_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d36cdb4-6200-4752-aa69-acf42fb0f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdf24bf-819a-440e-92c3-ad25f85d9d38","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Ujabb_talalkozora_keszul_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:32","title":"Újabb találkozóra készül Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384223fe-4779-47ec-9687-254a929d010b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Van egy új céldátum.","shortLead":"Van egy új céldátum.","id":"20180910_Mar_biztosra_veheto_hogy_csuszik_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=384223fe-4779-47ec-9687-254a929d010b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568160ce-ad55-4c12-b341-b9206f8641d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Mar_biztosra_veheto_hogy_csuszik_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 18:58","title":"Már biztosra vehető, hogy csúszik a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0579f7-cc05-4d18-b2a9-eb6140a83622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig korábban a Mészáros Lőrinc-féle Echo Tv egyik első nagy igazolása volt Losonczi.","shortLead":"Pedig korábban a Mészáros Lőrinc-féle Echo Tv egyik első nagy igazolása volt Losonczi.","id":"20180911_Visszatert_a_HirTVhez_Losonczi_Kata_aki_szerint_Orban_nem_geci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0579f7-cc05-4d18-b2a9-eb6140a83622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9547b1-edb1-453e-8483-afa2f4add835","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Visszatert_a_HirTVhez_Losonczi_Kata_aki_szerint_Orban_nem_geci","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:09","title":"Visszatért a Hír Tv-hez Losonczi Kata, aki szerint Orbán nem geci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"„NEM IGAZ az a 2,5 millió forintos lakáskorszerűsítési támogatásról szóló hír, amely bizonyos hiteltelen honlapokon és közösségi oldalakon terjed. A haza Hatékonyság 2.0 nevű támogatás NEM LÉTEZIK” – írja a magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) a honlapján.","shortLead":"„NEM IGAZ az a 2,5 millió forintos lakáskorszerűsítési támogatásról szóló hír, amely bizonyos hiteltelen honlapokon és...","id":"20180911_Alhir_terjed_a_neten_a_lakastamogatassal_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd495aa-d612-441f-94fd-2805d6934255","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Alhir_terjed_a_neten_a_lakastamogatassal_kapcsolatban","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:09","title":"Álhír terjed a neten a lakástámogatással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b71515c-730e-4370-918b-8d915b095572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mitsubishi sofőre sem az időjárási körülményekre, sem a közlekedési szabályokra nem volt tekintettel, meg is lett az eredménye.","shortLead":"A Mitsubishi sofőre sem az időjárási körülményekre, sem a közlekedési szabályokra nem volt tekintettel, meg is lett...","id":"20180912_instant_karma_kozlekedesi_baleset_tajvan_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b71515c-730e-4370-918b-8d915b095572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0315bf05-bc5f-49af-ad91-964e8f2b0730","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_instant_karma_kozlekedesi_baleset_tajvan_video","timestamp":"2018. szeptember. 12. 04:01","title":"Instant karma: életveszélyesen előzött az autós, ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]