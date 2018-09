Az unió területén elkövetett támadások megmutatták, hogy a terroristák komoly toborzóeszközként használják az internetet üzeneteik terjesztéséhez, ezért új szabályokat kell kidolgozni, hogy ezeket a tartalmakat mielőbb ki lehessen szűrni – fogalmaznak az Európai Bizottság közleményében.

"Az európaiak joggal várják el, hogy az unió garantálja biztonságukat. Ezért a bizottság ma olyan új szabályokat javasol, amelyek egy órán belül biztosítják a terrorista tartalmak internetről való eltávolítását" – fogalmazott Jean-Claude Juncker. Az egyórás határidő azért lényeges, mert a terrorista tartalom a felbukkanása utáni első órákban a legkárosabb, mivel ekkor terjed a legnagyobb sebességgel.

"Városaink utcáin sem lehet büntetlenül terrorizmusra felbujtó röplapokat osztogatni, hasonlóképpen azt az interneten sem szabad megengedni. Bár önkéntes erőfeszítések révén sikerült előrelépést elérni az online terrorista tartalmak eltávolítása terén, ez korántsem elegendő. Azt is meg kell akadályoznunk, hogy e tartalmak felkerüljenek az internetre, és ha mégis felbukkannak, még azelőtt gyorsan el kell őket távolítani, hogy súlyos kárt okozhatnának" – mondta Julian King biztonsági unióért felelős biztos.

© Twitter / @vocativ

2018 januárjában az Iszlám Állam csaknem 700 új hivatalos propagandaanyagát terjesztették az interneten, így a terrorista tartalmak továbbra is megjelennek és terjednek, ami nagyon is valós veszélyt jelent az európai társadalomra – írták a közleményben.

Az új szabályok szerint minden olyan internetes platformon, amely az Európai Unióban kíván szolgáltatásokat nyújtani, egységes kötelezettséget vezetnének be annak érdekében, hogy ne használhassák azokat terrorista tartalom terjesztése céljából. A javaslat emellett keretet teremt a tárhelyszolgáltatók, a tagállamok és az Europol közötti megerősített együttműködéshez. A közlemény szerint a tagállamoknak arányos és visszatartó erejű szankciókat is be kell vezetniük, ha a szolgáltatók nem tartják be az online terrorista tartalom eltávolítására vonatkozó végzéseket.

Az új szabályokat egy héttel a Salzburgban tartandó nem hivatalos találkozó előtt terjesztik elő, hogy az uniós vezetők megvitathassák azokat.

