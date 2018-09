Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e073579-2420-446b-9e5c-516c90314482","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a hazai és világsajtónak adott témát a szerdán kétharmados többséggel elfogadott Sargentini-jelentés. A magyar kormányzat tevékenységét az uniós elvekkel ellentétes demokráciarombolásnak minősítő dokumentum a digitális népművészeket is megihlette. Íme a legviccesebb alkotások.","shortLead":"Nem csak a hazai és világsajtónak adott témát a szerdán kétharmados többséggel elfogadott Sargentini-jelentés. A magyar...","id":"20180913_sargentini_jelentes_memek_orban_viktor_eu_europai_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e073579-2420-446b-9e5c-516c90314482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd14ccfd-b55f-4320-9d8e-6d531e2c380c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_sargentini_jelentes_memek_orban_viktor_eu_europai_parlament","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:02","title":"Orbán Viktor szupersztár – beindította a mémgyárat a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4e8a0a-54f4-4ed8-860b-0d17d66ff5d7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"Már nem Simicska Lajos régi embere, Tóth Marianna annak a cégnek a vezérigazgatója, amely az Index hírportált tulajdonló alapítvány mögött áll. A részvénytársaság első számú vezetője Spéder Zoltán egyik bizalmi embere, a CEMP Sales House vezetője, Ziegler Gábor lett. Állítólag ez a „simicskátlanítás” egyik lépése lehet, de kérdés, mi volt ennek az ára – és ezt ki fizette.","shortLead":"Már nem Simicska Lajos régi embere, Tóth Marianna annak a cégnek a vezérigazgatója, amely az Index hírportált...","id":"20180913_Mar_nem_Simicska_embere_vezeti_az_Index_mogott_allo_rejtelyes_ceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de4e8a0a-54f4-4ed8-860b-0d17d66ff5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1979f8bf-0d57-42dc-96cb-4d8a91cca311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Mar_nem_Simicska_embere_vezeti_az_Index_mogott_allo_rejtelyes_ceget","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:40","title":"Már nem Simicska embere vezeti az Index mögött álló rejtélyes céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút július vége óta nem találják. ","shortLead":"A fiút július vége óta nem találják. ","id":"20180913_Eltunt_egy_14_eves_lepsenyi_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a7f9c5-4c14-4f39-8838-02c814333890","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eltunt_egy_14_eves_lepsenyi_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:10","title":"Eltűnt egy 14 éves lepsényi fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","shortLead":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","id":"20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9f5bd-98fa-4e0b-99ec-d1646d2171e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:21","title":"Itt az új hibrid Citroën, amivel 50 kilométert mehetünk elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek.","shortLead":"A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek.","id":"20180912_115_nepparti_kepviselo_szavazott_Orban_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca07b01-cddd-4b04-a7b8-f3876263cb42","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_115_nepparti_kepviselo_szavazott_Orban_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:25","title":"115 néppárti képviselő szavazott Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kormánypárti lapok azzal vádolták meg Tibi atyát, hogy az ő kebabozójában követett el nemi erőszakot a meggyanúsított afgán férfi. A fiktív pap azt írja, nincs kebabozója, az pedig, hogy a Ripost és az Origo őt nevezte meg a nemi erőszak legfontosabb körülményeként, Orbán Viktort is nevetségessé teszik.","shortLead":"Kormánypárti lapok azzal vádolták meg Tibi atyát, hogy az ő kebabozójában követett el nemi erőszakot a meggyanúsított...","id":"20180912_Tibi_atya_nyilt_level_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892afd8a-3383-489d-aa3b-88b935b852c1","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Tibi_atya_nyilt_level_Orban_Viktor","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:24","title":"Tibi atya nyílt levele Orbán Viktornak: \"A kormánypárti médiumok Önt is nevetségessé teszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügyök és lánya ellen márciusi salisbury-i merénylet elkövetésével vádolt két orosz férfi azt állította, csak azért utaztak az angliai városba, hogy megnézzék a híres katedrálist. A magyarázkodás nem volt túl meggyőző.","shortLead":"A Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügyök és lánya ellen márciusi salisbury-i merénylet elkövetésével vádolt...","id":"20180913_Csak_turistak_voltunk__allitjak_a_Szkripalmerenylet_alltolagos_elkovetoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb029ff-76ab-4bfe-8590-82b0d084ccd7","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Csak_turistak_voltunk__allitjak_a_Szkripalmerenylet_alltolagos_elkovetoi","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:29","title":"Csak turisták voltunk – állítják a Szkripal-merénylettel gyanúsított oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","shortLead":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","id":"20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b38b58-0a08-4425-b1a9-bf289571f325","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:22","title":"Pont a Volvo veszi el a kamionosok munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]