[{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bem téren demonstrál az MSZP, a Párbeszéd és a DK.","shortLead":"A Bem téren demonstrál az MSZP, a Párbeszéd és a DK.","id":"20180913_Miniteret_valasztottak_a_nagy_kozos_ellenzeki_tunteteshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d076c5b-d4bd-4dcd-9a38-51be64cfae02","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Miniteret_valasztottak_a_nagy_kozos_ellenzeki_tunteteshez","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:03","title":"Miniteret választottak a nagy, közös ellenzéki tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb770897-fba6-4d91-8b22-647ecd049241","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti expolgármester egyik cége által alkotott konzorcium néhány betontömbbel elzárta az utat Százhalombatta ipari parkja és a vonatállomás között, így a dolgozóknak 700 méter helyett 4,5 kilométert kell sétálniuk a munkába.","shortLead":"A felcsúti expolgármester egyik cége által alkotott konzorcium néhány betontömbbel elzárta az utat Százhalombatta ipari...","id":"20180912_Meszaros_Lorinc_vasutepito_konzorciuma_jol_megszivatta_a_szazhalombattaiakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb770897-fba6-4d91-8b22-647ecd049241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ccbb44-4b10-46ee-b752-6304577a74a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Meszaros_Lorinc_vasutepito_konzorciuma_jol_megszivatta_a_szazhalombattaiakat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Mészáros Lőrinc vasútépítő konzorciuma jól kiszúrt a százhalombattaiakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bb9207-4d31-49d4-bbe0-9477bf2d2ec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A porvihar elvonulttával újra dolgozik a Curiosity nevű Mars-járó, ami nemrég egy lyukat fúrt a talajba, majd gyorsan készített magáról (és a környezetéről) egy szelfit.","shortLead":"A porvihar elvonulttával újra dolgozik a Curiosity nevű Mars-járó, ami nemrég egy lyukat fúrt a talajba, majd gyorsan...","id":"20180912_nasa_curiosity_marsjaro_szelfi_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2bb9207-4d31-49d4-bbe0-9477bf2d2ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf4f447-6f9b-4e70-93a6-6c599fcd42b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_nasa_curiosity_marsjaro_szelfi_foto","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:03","title":"Itt megnézheti: egy 360 fokos panorámaszelfit készített magáról a NASA Mars-járója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","shortLead":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","id":"20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce125b8-ed3c-433d-b8dc-20e82c589b26","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:44","title":"Andy Vajna tévéjében hirdeti magát a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet harmincnyolc olyan országot nevezett meg, ahol ez a helyzet. 